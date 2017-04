Caru' cu Vedete: Mihai Chitu exclude casatoria, insa i-a promis iubitei un inel. "O sa-i iau inel"; Brigitte Nastase: "Ilie mi-a spus sa plec din casa lui!"; Nu l-ai auzit niciodata pe Gigi Becali mai virulent decat acum! "Bendeac e slujitorul lui Satan, e Diavolul in persoana!" 

In timp ce dadea interviuri, Laurette a fost tepuita si a ramas fara puloverele pe care le primise, initial, pentru prestatia sa. Probabil multe fete tinere, prezentabile, isi doresc sa straluceasca sub lumina reflectoarelor, pe podiumurile de moda. Nu putine au fost cele care si-au incercat norocul. (...) Cum sansa de a defila pe podiumurile internationale nu este la indemana oricui, tinerele frumusele de la noi, care au au ales drumul spre modeling, se multumesc cu micile prezentari ce li se ofera. Fie pe bani putini, fie cu "daruri". Printre ele, uneori, se afla si manechine mai consacrate., Si acestea accepta sa defileze chiar si fara onorariu si sa primeasca in schimb haine sau produse. Ca argument in acest sens vine si un eveniment ce a avut loc nu demult, in cadrul caruia a defilat si Laurette. Dupa ce si-a facut treaba, mulatra a cazut victima colaterala intr-un scandal declansat de patroana unui brand de pulovere si cardigane, nemultumita de felul in care i s-ar fi facut promovarea. De suparare, desi fetele care au defilat nu aveau nicio vina, aceasta "si-a luat jucariile si a plecat", cu tot ce-i oferise atat lui Laurette, cat si altor modele, scrie Libertatea Solista Andreea Balan si sotul ei, actorul George Burcea, se afla in focul pregatirilor pentru botezul fetitei lor, Ella, programat in prima sambata de dupa Paste. Se anunta a fi evenimentul anului, caci Andreea a pregatit o petrecere de pomina, intr-un decor de poveste. Andreea Balan (32 de ani) si George Burcea (29 de ani) au toate motivele sa fie fericiti. Se iubesc ca doi porumbei si s-au cununat religios in luna martie, pe o plaja exotica din California, reeditand cu acest prilej o scena romantica din celebrul serial "Sunset Beach". Acum, ei se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru crestinarea fetitei lor, Ella, in varsta de sase luni, pe care inca nu le-au aratat-o fanilor, tinand fotografiile la secret, asa ca intreaga tara va fi curioasa sa o vada pe micuta printesa. Cu toate acestea, Andreea si George isi doresc maxima discretie, evitand sa ofere detalii legate de marele eveniment, noteaza Click Mihai Bendeac a devenit cunoscut publicului larg prin emisiunile "Mondenii" si "In puii mei", dar si prin postarile incredibile la adresa religiei si preotilor din Romania. Credincios declarat, Gigi Becali nu a mai rezistat si l-a pus la punct pe indragitul actor: "este slujitorul lui Satan!". (...) Actorul a recidivat in urma cu doua zile, in urma unei discutii pornite de la Catedrala Manturii Neamului, care va avea cel mai mare clopot din Europa, turnat cu chiul Patriarhului Daniel pe el. "Eu sunt perfect de acord ca ortodocsii, crestinii, religiosii sa fie umiliti, fraieriti, sclavagiti in permanenta. Fiindca merita. Daca esti atat de prost incat sa crezi ca nu poti canaliza energia si comunicarea cu Dumnezeu sau cum vrei sa-l numesti decat prin intermediul unor banditi cu barba si a unei infectii numite religie, e treaba ta. Si meriti sa se plateasca, din banii tai, un clopot de 5 milioane, nu de 500 de mii. Dar eu ce vina am? De ce sa finantez si din banii mei (prin taxe si impozite) niste mafioti doar pentru ca tu esti dobitoc? Eu nu am nevoie de clopot. Eu cred intr-o sursa initiala, o divinitate, spune-i Dumnezeu daca vrei, cu care sunt conectat si intr-o ghena de gunoi. Mi-e greata", a fost reactia lui Bendeac. Persoana religioasa, Gigi Becali nu a mai suportat afirmatiile lui Mihai Bendeac si l-a pus la punct pe actor, numindu-l "slujitorul lui Satan". Totodata, patronul Stelei sustine ca preotii trebuie respectati indiferent ca sunt "hoti, curvari sau betivi", relateaza CanCan Mihai Chitu, castigatorul uneia dintre editiile "Vocea Romaniei" si-a asumat mereu relatia cu Andra Petcu, in ciuda faptului ca a fost acuzat si criticat de toata lumea pentru ca s-a separat de mama fiicei sale. Desi gura lumii l-a lasat in pace, Mihai Chitu exclude casatoria cu bruneta cu care este impreuna de trei ani.Mihai si Andra sunt impreuna de trei ani si tot de atunci locuiesc impreuna. Desi se comporta ca o familie, niciunul dintre ei nu vor sa grabeasca lucrurile si nici nu se gandesc la casatorie. Miercuri i-am intalnit pe cei doi la premierea filmului "Power Ranger", un film cu super eroi. Cei doi nu au dat iama in popcorn sau nachos, asa cum fac majoritatea celor care merg la film, ci ne-au declarat ca au mare grija de siluetele lor. Dat fiind faptul ca cei doi se afiseaza din ce in ce mai des impreuna nu am putut sa nu-i intrebam cand au de gand sa faca pasul cel mare, mai ales ca pe mana Andrei nu stralucea niciun inel de logodna. Atat Chitu, cat si iubita lui au exclus din start casatoria, lasand sa se inteleaga ca un act nu este nimic special pentru ei, anunta Libertatea Inca refuza sa pronunte cuvantul "divort", dar nu mai este nici un dubiu ca Brigitte si Ilie Nastase s-au despartit. In martie, bruneta a fost data afara din domiciliul din Primaverii si s-a mutat in apartamentul ei luxos din Nordul Capitalei, unde a fost surprinsa de fotoreporterii Click! Doar actele ii mai leaga pe cei doi! Mariajul de aproape patru ani este, fara indoiala, pe butuci si o recunosc si protagonistii Ilie Nastase (70 de ani) si sotia sa, Brigitte (40 de ani). Celebrul cuplu nu a simulat niciodata fericirea, ba din contra, spre deosebire de altii au recunoscut franc ca au certuri si neintelegeri, insa ultima perioada din viata lor a fost extrem de tulbure. Sportivul a inselat-o, iar bruneta nu i-a iertat gestul de a o traduce cu Cici si, cu toate acestea, in martie, Brigitte s-a trezit data afara din casa la propriu.