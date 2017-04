​Caru' cu vedete: Teo i-a spus fiicei sale ca este adoptata, in direct; Fratele Angelinei, adevaratul motiv al divortului de Brad Pitt; In tinerete, Stallone si-a vandut cainele sa-si ia de mancare, iar azi e milionar

Nu a cunoscut gloria de la inceput! Inainte de lansarea filmului "Rocky", Sylvester Stallone a trait in mizerie impreuna cu cainele lui, Butkus. Atat de flamand era, incat a trebuit sa-l vanda pe catel pentru mancare. Actorul Sylvester Stallone (70 de ani) inca duce dorul lui Butkus, cainele sau din rasa Bullmastiff, spunand ca lui ii datoreaza succesul in cariera. Starul si-a reamintit recent de catel si a dezvaluit totul despre prietenia lor, care a inceput in anul 1971. "La vremea aceea era doar un catelus. Amandoi eram slabanogi, mereu infometati, si ne duceam viata intr-un adapost de noapte din subsolul unei statii de metrou din New York. Aveam doar doua perechi de pantaloni si pantofii gauriti", a marturisit actorul, citat de Click. Celebrul Dorel din serialul de comedie transmis de catre ProTV a decis sa o duca pe aleasa inimii sale in fata ofiterului de la Starea Civila, acolo unde cei doi au spus hotarat "Da!". Mai exact, Mihai Rait Dragomir, in varsta de 35 de ani, cel care il joaca pe celebrul Dorel din serialul "Las Fierbinti" s-a insurat cu Ana Maria, femeia cu care se iubeste de peste un an de zile. "Este cea mai frumoasa femeie si cea mai frumoasa zi pe care am trait-o pana acum", a marturisit actorul, imediat dupa fericitul moment, potrivit paginii oficiale a serialului. Mai mult decat atat, in toamna acestuia an cei doi vor organiza petrecerea de nunta, iar deja au inceput pregatirile pentru marele moment, anunta Cancan eo Trandafir si fiica ei au o relatie cu adevarat speciala. Vedeta a adoptat-o pe Maia inca de cand era mica, iar pe parcursul anilor au ajuns sa formeze o legatura foarte stransa. Recent, intr-una dintre transmisiunile live de pe Facebook, Teo a avut-o invitata pe insasi fiica ei. In timpul filmarii, vedeta i-a spus Maiei ca nu sunt "rude de sange", iar reactia copilei a fost una cu adevarat induiosatoare. "Noi doua ne-am intalnit la un moment dat in viata ta, atunci cand tu te-ai nascut, si ne-am asteptat ca la un moment dat sa existe discrepante intre noi. Mai ales ca tu esti intr-o situatie mai speciala si noi doua nu suntem... cum spun oamenii, "rude de sange", a spus Teo, citata de Click De la anuntarea divortului dintre Angelina Jolie si Brad Pitt, in septembrie trecut, au circulat cele mai nebunesti povesti pentru a explica adevaratul motiv al deciziei lor: droguri, alcool, violenta sau angajament umanitar. Una dintre ipotezele mai recente a fost relatia "stransa" si in acelasi timp "socanta" pe care actrita o mentine cu fratele ei, James Haven. Este ceea ce sustine Ian Halperin, jurnalist si realizator de filme documentare canadian. Potrivit acestuia, ruptura ar fi consecinta directa a prezentei in apropierea cuplului a fratelui Angelinei Jolie, James Haven. ''James era atat de apropiat, incat de fapt traia impreuna cu ei. Acest lucru l-a impins pe Brad la un ultimatum, potrivit EVZ Cele doua erau prietene la catarama, dar acum nu mai e ce a fost! Pe vremuri, Sanziana Buruiana si Andreea Tonciu erau aproape de nedespartit. Nu era eveniment la care sa nu participe impreuna si pareau ca nimic nu le va strica relatia de prietenie. Acum, amandoua s-au asezat la casa lor, au copii si proiecte de care care se ocupe. Sanziana Buruiana, care de ceva vreme s-a mutat la Budapesta impreuna cu fiica ei, pentru a se ocupa de afaceri, a spus, in cadrul unei emisiuni matinale de la Antena Stars, care este viata sa, dar si adevarul despre legatura cu fosta ei prietena, Andreea Tonciu, informeaza Libertatea