​Caru' cu vedete: Alex Velea a dus-o greu de tot. Vindea haine cu sacul de rafie in spate pe strazi; Dezvaluiri despre Andreea Antonescu! Vedeta a fost batuta cu furtunul; Iubitul lui George Michael va primi 1 milion de lire daca-si publica memoriile

Fulgy, baiatul lui Ionita si al Vioricai de la Clejani, s-a casatorit! Conform unui site de socializare, aleasa inimi sale este Ina, care in luna februarie il acuza ca o santajeaza. Cei doi au decis, la momentul respectiv, sa puna capat relatiei ce dura de un an si jumatate. Despartirea a fost una cu scandal, insa acum asistam la o rasturnare de situatie. Fulgy anuntat, luni, pe pagina personala de Facebook ca s-a casatorit cu Ina Gheorghe. "Nu cunosc doar o Ina, iar eu fane si admiratoare am foarte multe. N-am avut nicio relatie serioasa, nu m-am prezentat cu nimeni. Cu siguranta nu aveam nimic de ascunc. Nu orice zboara se mananca", a declarat Fulgy pentru Cancan Andreea Balan face dezvaluiri incredibile despre viata fostei colege de trupa, Andreea Antonescu. Vedeta a povestit intr-un interviu despre conflictele pe care aceasta le-a avut cu tatal ei, pe vremea cand ii era impresar. Andreea Antonescu este doar unul dintre exemplele care demonstreaza ca viata de vedeta nu este una mereu stralucitoare asa cum se vede la televizor. Realitatea din spatele imaginii, pe care vedetele vor sa o arate publicului, este deseori diferita. Una dintre cele mai cunoscute artiste din Romania a avut parte de momente dramatice in timpul carierei sale, relateaza EVZ Desi pare ca s-au mai linistit apele in ceea ce priveste divortul Andreei Marin de turcul Tuncay Ozturk, iata ca lucrurile nu stau chiar asa. Vrea sa para rece si nepasatoare in privinta acestor evenimente din viata ei, insa "Zana" nu se poate abtine sa-i transmita mesaje subtile fostului sot. In ultima perioada, Andreea Marin a inceput sa aiba o cariera activa, cu fel de fel de proiecte noi. Se simte bine in pielea ei, insa, asa cum o spune chiar ea, acest lucru se datoreaza numai faptului ca a luat decizia de a nu se multumi cu putin, potrivit Click Alex Velea a dus-o greu de tot. Artistul a facut marturisiri incredibile la emisiunea Uite cine danseaza, de la ProTv. "Provin dintr-o familie modesta. Am crescut la periferia Craiovei. Un an sau doi am mancat numai crenvursti cu mustar. Si pufuleti, multi pufuleti. Luam cate un sac de pufuleti. Vindeam haine, ma plimbam cu sacul de rafie in spate pe strazi. Viata e plina de suisuri si coborasuri. A trebuit sa trec prin Iad ca sa cunosc Raiul. Acum, la 33 de ani, sunt ce imi doream sa fiu la 13-14 ani", a explicat Alex Velea, citat de Libertatea. Iubitul lui George Michael, Fadi Fawaz, s-ar putea imbogati peste noapte daca accepta sa-si publice memoriile. Editurile din Marea Britanie i-ar fi facut acestuia o oferta de un milion de lire sterline daca scrie o carte in care sa povesteasca despre relatia lor, dar si despre ultimele zile din viata regretatului artist. "Intrucat el este persoana care a gasit cadavrul, editorii stiu ca o carte scrisa de el ar face senzatie. Oferta lor ajunge cu usurinta la 1 milion de lire sterline", a dezvaluit o sursa citata de Daily Star. Iubitul fostului lider al grupului Wham!, Fadi Fawaz, a spus ca l-a gasit pe George Michael mort in vila lui din Goring-on-Thames, Oxfordshire, atunci cand a venit sa-l trezeasca pe artist inainte de masa de Craciun, precizeaza Click