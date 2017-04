Caru' cu vedete: Olivia Steer, despre legea vaccinarii: "Instaureaza fascismul medical."; Mihaela Tatu a explicat de ce n-a avut nicio relatie serioasa vreme de un sfert de secol; Dani Otil a vorbit despre banii pe care ii castiga ca prezentator

Olivia Steer a aparut marti seara, 11 aprilie, la B1 Tv, la emisiunea "Se intampla acum", pentru a vorbi despre problema vaccinarii copiilor, in contextul in care in legea pusa in dezbatere de ministrul Sanatatii apare propunerea ca parintii sa fie acuzati de rele tratamente daca nu isi vaccineaza copiii. Dupa cum se stie, sotia lui Andi Moisescu este total impotriva vaccinurilor si militeaza pentru ca parintii sa nu-si vaccineze micutii pentru ca acest lucru i-ar infesta pe copii cu virusuri, spune ea. "Sunt foarte multi bani la mijloc. Dintotdeauna, banii au miscat lumea. Intr-un mod nefast, insa", si-a inceput ea pledoaria. Intrebata de ce s-a pozitionat atat de ferm impotriva vaccinurilor, Olivia Steer a raspuns: "Din principiu. Pentru ca am terminat Dreptul si stiu care sunt legile, care sunt drepturile mele. Tot ceea ce face Ministerul Sanatatii, ca ne tot ameninta cu aceasta lege a obligativitatii vaccinarii, este un abuz", a afirmat Olivia Steer, potrivit Click Zilele trecute, Mihaela Tatu a recunoscut ca este intr-o relatie si ca se afla intr-o perioada fericita a vietii ei. Mihaela Tatu si-a facut iubit la 25 de ani de la divortul de tatal fiicei sale, declarand ca tranformarea spectaculoasa i se datoreaza noului ei partener de viata. Cat timp a fost prezenta pe micul ecran, ba chiar si o lunga perioada dupa ce s-a retras de la TV, au circulat zvonuri ca Mihaela Tatu s-ar fi cuplat cu un barbat sau cu altul. De fiecare data, Mihaela s-a grabit sa demonteze zvonurile. Sustine ca aproape 25 de ani nu a avut nicio relatie in adevaratul sens al cuvantului. In afara de fiica ei, Ioana, nimeni - sau aproape nimeni - nu a crezut acest lucru. De fapt, Ioana a fost motivul pentru care Mihaela Tatu a renuntat sa se mai apropie de vreun barbat si sa dea o sansa vietii sale amoroase, informeaza Libertatea Dani Otil a vorbit despre salariul lui, in direct. Prezentatorul TV de la Antena 1 este multumit de banii pe care ii castiga. Dani Otil a fost intrebat de Flavia Mihasan daca este fericit in platoul emisiunii. "Nu vin aici sa fiu fericit! Am un salariu nesimtit de mare. De aia vin si va vad si zic ca sunteti dragute! Pentru salariu!", a declarat Dani Otil. "Eu sunt fericita, ca imi place de voi si ma simt bine", i-a spus Flavia. "Pe noi ne enerveaza oamenii fericiti", i-a dat replica Dani, noteaza Cancan Angela Similea a fost mai degraba rezervata in ceea ce priveste aparitiile publice. Dupa ce a ramas singura, artista adorata de public in anii '80 s-a chinuit, fara succes, sa vanda vila uriasa pe care o ridicase cu sotul ei, politicianul Victor Surdu, si a refuzat sistematic invitatiile la concerte. Speculatiile nu au intarziat sa apara. S-a vorbit mult despre starea de spirit a artistei in ultima vreme si s-a speculat ca lipsa angajamentelor profesionale o face sa stea mai mult prin America, la fiul ei. In realitate, Angela Similea (70 ani) a ales sa fie mai aproape de familia sa. Artista a renuntat la numeroase colaborari artistice, pentru a petrece mai mult timp alaturi de fiul ei, Sorin Hilgen, stabilit de ani buni in SUA. Angela Similea se afla si in aceasta perioada in America, unde va petrece sarbatorile pascale, potrivit Click Sanziana Buruiana nu mai e ce-a fost. Blonda a marturisit ca a devenit extrem de credincioasa. Sanziana Buruiana facea furori pe vremuri cu formele ei, pe care nu ezita sa si le arate in toata splendoarea lor. Astazi, este asezata la casa ei, e maritata, are o fetita si s-a transformat total, astfel ca vremurile in care era bomba sexy pusa mereu pe distractie sunt de mult apuse. "Am devenit credincioasa de cand l-am cunoscut pe sotul meu. Si cand eram mica bunicile ma duceau mereu pe la biserica, mai ales de Paste. Sotul meu este foarte credincios, mai ales ca toate lucrurile pentru care s-a rugat i s-au indeplinit. Si mi-a inspirat si mie asta. Pe Izabela a invatat-o sa pupe icoanele", a declarat Sanziana, scrie Libertatea