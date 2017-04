Caru' cu vedete: De la ce bucatar celebru invata Andreea Esca sa gateasca; Anca Serea si Adi Sina se pregatesc pentru al saselea copil; Anamaria Prodan s-a "stilizat" in mod radical

Andreea Esca a prins gustul bucatariei si demonstreaza ca se pricepe nu doar sa prezinte stiri. Chiar daca vedeta Pro Tv s-a apucat de gatit abia la 44 de ani, varsta pe care a implinit-o toamna trecuta, este dispusa sa invete de la cei mai buni. Recent ea a intrat in bucataria unui masterchef, iar la final s-a declarat multumita de ce a reusit sa afle de la el. Andreea Esca nu isi descoase doar invitatii din platou, ci le afla secretele si celor mai talentati bucatari. Recent prezentatoarea a intrat in bucataria lui Samuel le Torriellec, unul dintre cei trei jurati "Masterchef", de la care a invatat cum se fac cele mai bune paste de casa, scrie Click Anca Serea si Adi Sina au uimit pe toata lumea. Cei doi au declarat ca nu spun nu celui de-al saselea copil. Prezentatoarea de televiziune Anca Serea formeaza un cuplu foarte reusit cu muzicianul Adi Sina. Cei doi au o familie numeroasa impreuna, cu 5 copii. La finalul lunii mai a anului trecut, Anca Serea a devenit mamica pentru a cincea oara. Ea a adus pe lume un baietel, care a primit numele Moise. Cuplul mare are patru copii: David si Sara din relatia anterioara a Ancai Serea si Noah si Ava Stephanie, pe care vedeta ii are impreuna cu Adrian Sina, potrivit Libertatea Anamaria Prodan Reghecampf a adoptat multa vreme imaginea arhicunoscuta cu coditele afro si parul impletit, pana ce a simtit nevoia de o schimbare. De atunci, o tine numai in schimbari, uneori o data la cateva zile! Sotia lui Reghe a adoptat o tinuta business, si o coafura care i-a "furat"niste ani. Cel putin asa i-au spus prietenii! Anamaria Prodan Reghecampf a vizitat un salon in urma cu cateva zile, si este extrem de mandra de rezultat, intrucat posteaza permanent fotografii pe retelele de socializare. Sotia lui Reghe si-a deschis parul la culoare, l-a suvitat, stilistul i-a tuns si varfurile, coafand-o intr-un mod clasic, noteaza Cancan Solistul Mihai Traistariu (40 de ani), care a ratat la mustata, pe 5 martie, castigarea finalei nationale Eurovision, clasandu-se pe loc secund, pare sa aiba din nou necazuri cu podoaba capilara. Daca dupa implanturile de par suferite in Turcia, in 2013, si in Romania, doi ani mai tarziu, Mihai se lauda cu pletele din care isi mesterea si cate trei frizuri in doar cinci minute, iata ca bucuria nu i-a fost a buna, caci acum s-a tuns periuta, iar in spate a pastrat doar o codita de samurai. Acelasi look l-am regasit si la Pepe, care obisnuieste sa-si prinda parul cu un elastic, mai ales atunci cand merge la sala de sport, arata Click Gabriela Cristea si Tavi Clonda formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul autohton. Cei doi se iubesc enorm, iar de curand au aflat ca vor fi parinti. Bruneta este insarcinata in trei luni, iar la finalul verii va deveni mamica pentru prima oara. estea l-a entuziasmat la maximum pe Tavi, care face tot posibilul sa o rasfete pe Gabriela. Astfel, artistul i-a pregatit sotiei sale niste vinete la gratar, semn ca i-a impus deja un regim sanatos pe durata sarcinii. "Asistentii" lui Tavi Clonda au fost cei doi caini ai familiei, informeaza Cancan