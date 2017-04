Caru' cu vedete: Schimbare in viata Alinei Vidican, la Miami. Ce trebuie sa faca fosta sotie a lui Borcea, dupa Paste; Anca Turcasiu arata senzational la aproape 47 de ani si a dezvaluit secretul "tineretii fara batranete"; Bianca Dragusanu, jefuita la cumparaturi. Ce obiect i s-a furat vedetei

Alina Vidican este, in aceasta perioada, extrem de preocupata de schimbarea pe care urmeaza sa o faca in viata ei si a copiilor ei. Mai exact, dupa Paste, fosta sotie a lui Cristi Borcea va sterge, practic, orice urma a relatiei lor. Mutata la Miami, definitiv, dupa divortul de Cristi Borcea, Alina Vidican se pregateste sa puna in practica ultimul punct de pe "contractul" de divort. Mai exact, parasirea apartamentului in care a locuit cu fostul actionar dinamovist in perioada in care se iubeau, loc in care sta acum alaturi de copiii ei, si mutarea intr-un apartament mai mic, cochet, dar ceva mai ieftin, in aceeasi zona a insoritului oras din Florida. De altfel, spun sursele noastre, motivele pentru care paraseste apartamentul sunt mai multe: impozitele sunt uriase - peste 30.000 de dolari anual - si, in plus, se va alege si cu o suma frumusica de bani, dolarii cu pricina urmand sa ii investeasca in afacerea pe care o va deschide in orasul american, un lant de restaurante, noteaza Spynews Anca Turcasiu arata senzational, desi se apropie de varsta de 47 de ani. Artista a dezvaluit in direct, la TV, care este secretul siluetei sale. Anca Turcasiu este una dintre vedetele cu un trup de invidiat. Arata senzational la aproape 47 de ani, asta in conditiile in care nu si-a facut niciodata vreo operatie estetica. "Apostrofata" de Mirela Vaida, care i-a marturisit invidia pentru felul in care arata, Anca Turcasiu a dezvaluit tututor ce face pentru a se mentine in forma. "Cineva mi-a spus odata ca traim mai mult daca peste 50% din ce ai in farfurie este verde. Mananc ardei iuti in fiecare zi. Vreo 6-7. Imi place mie sa mananc. Am facut crescatorie de ardei iuti, aducand seminte si ardei iuti de prin Asia. Cristi (Cristian Georgescu, sotul ei - n.r.) cultiva ardei iuti in gradina, pentru ca nu putem sa traim fara", a spus Anca Turcasiu, la Acces Direct, potrivit Libertatea Chiar in Saptamana Mare, Bianca Dragusanu a ramas fara un obiect de pret. Nu doar din punct de vedere al banilor dati pe el, ci si al factorului sufletesc. Vedeta a publicat pe Facebook un mesaj prin care si-a varsat of-ul si in care a fost acida la adresa persoanei care a deposedat-o de o pereche de ochelari de soare. "Azi, intr-un magazin cu preturi mici, am probat si eu o geaca... Aveam acesti ochelari la mine(nu conteaza brand-ul), pe care ii pusesem initial pe bancheta de langa cabina. Bineinteles, au disparut. Ideea e ca acest model nu-i sta bine oricui, asa ca draga mea facatoare de bine in Joia Mare, te rog frumos sa-mi inapoiezi ochelarii si promit ca te voi rasplati pe masura...nu de alta, dar erau cadou de la nasa mea si tin mult la lucrurile primite de la oamenii dragi! Astept mesaj in privat, in caz ca i-a gasit cineva si ma revansez", a scris Bianca pe retelele sociale, scrie Click Iepurasul a venit deja la Simona Halep! Si a fost foarte generos cu tenismena numarul 1 a Romaniei, Simona putand sa se mandreasca acum cu cel mai nou model de Mercedes AMG S cabriolet. Superba masina valoreaza 200.000 de euro, echivalentul a 5 apartamente de doua camere intr-o zona obisnuita a Capitalei. Simona Halep are acum o colectie impresionanta de masini, de circa 1 milion de euro. Printre autoturismele care si-au facut loc in garajul Simonei Halep se numara un Land Rover Range Rover Sport de 120.000 de euro, un Mercedes Benz S 350 Blutec de 100.000 de euro, un Porsche Panamera 4S de 90.000 de euro, un Mercedes S500 4 Matic de 120.000 de euro, un Porsche Cayenne S de 95.000 de euro si un Mercedes Benz Gle 350D 4 Matic de "doar" 85.000 de euro, noteaza Cancan Andreea Marin si Stefan Banica au divortat in 2013, dar legatura dintre ei nu se va rupe niciodata. Este vorba despre fiica lor, Violeta, in varsta de 9 ani, care a ramas in grija mamei, dar care o relatie foarte buna cu tatal ei. Tocmai de aceea, in vacante isi petrece mai mult timp decat de obicei cu el. Andreea Marin tine ca fata sa sa creasca intr-o atmosfera normala, asa ca o sprijina pe Violeta sa mearga la tatal ei atunci cand are ocazia. Vrea sa creeze amintiri frumoase, de tinut minte o viata pentru fetita, asa ca cele doua se pregatesc de zor pentru Paste. Andreea recunoaste ca nu este o mare gospodina, dar ca are cateva preparate care-i ies de minune. Nu va renunta la inrosirea oualor in Joia Mare, iar ajutor de nadejde ii este chiar micuta ei, informeaza Click