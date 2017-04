Caru' cu Vedete: A vrut-o pe Alexandra Khefren, dar acum miliardarul asiatic s-a razgandit. Nu e banc! Ofera 2,3 milioane de euro pentru o noapte de sex cu alta romanca virgina; Florin Calinescu si-a investit toti banii castigati din televiziune in afaceri; Petrecere printre cruci intr-un club de fite din Capitala! Au mimat sexul oral in Saptamana Mare

Florin Calinescu revine in luminile rampei, pe propria scena! Pentru prima data in lunga sa cariera, popularul actor si prezentator de televiziune are propriul sau teatru-restaurant. Se numeste: "La teatru. La Calinescu". Noul local se va deschide in Parcul Herastrau, intrarea se va face prin intersectia Casei Presei Libere, iar Florin Calinescu se va ocupa personal de intampinarea primilor oaspeti. Dupa trei ani de munca si o investitie considerabila, in care actorul a bagat si ultimul sau banut, dupa cum ne-a confirmat, localul este aproape finalizat. "Toti banii avuti si neavuti i-am bagat aici, a fost un sacrificiu, o munca de cativa ani", ne-a declarat el. Florin Calinescu recunoaste ca a avut o mare sansa sa adjudece spatiul pe care se afla localul, o afacere norocoasa, devenind astfel unic proprietar pe un teren privat situat in cel mai mare parc al Bucurestiului. Cunoscut candva drept Restaurantul "Kiseleff", apoi "La Radu", din vechea constructie cumparata initial de artist nu a mai ramas nimic, scrie Libertatea Viata celebrei actrite Valeria Seciu este demna de scenariul unui roman. La 77 de ani, artista isi duce batranetile singura, dupa ce sotul ei, actorul Octavian Cotescu, s-a stins din viata, iar unicul lor fiu, Alexandru, a parasit casa parinteasca pentru a imbraca hainele monahale. Valeria a fost o actrita cu o frumusete aparte si cu un talent pe care l-au apreciat enorm iubitorii de teatru si film si care i-a fost incununat cu premii importante.Premiul Gopo pentru cea mai buna actrita in rol secundar, Premiul Uniter pentru intreaga cariera sau Premiul FNT sunt doar cateva trofee din palmaresul Valeriei Seciu, indragita din piesele "Livada de visini" sau "Regele Lear". Dar astazi, la cei 77 de ani ai doamnei scenei romanesti, trofeele si titulaturile nu ii alina cu nimic dorul de sotul ei, celebrul Octavian Cotescu, care a incetat din viata in urma cu 32 de ani, si nici de fiul sau, Alexandru, in varsta de 49 de ani. Craciunul, Pastele sau aniversarile sunt momente care-i starnesc lacrimile si nostalgia. Pe unicul sau baiat il vede destul de rar si asta pentru ca dupa moartea tatalui care l-a marcat profund, Alexandru Cotescu (n.r.- avea 17 ani cand tatal sau s-a stins) a ales calea ortodoxiei. A absolvit doua facultati, una tehnica, apoi Teologia, si a hotarat sa-si dedice viata slavindu-l pe Dumnezeu, anunta Click Cinderella Escorts, agentia care s-a ocupat de cazul Alexandrei Khefren, sustine ca romanca a mintit atunci cand a anuntat in presa ca omul de afaceri din Hong Kong, dispus sa plateasca 2.3 milioane de euro pentru a cumpara virginitatea Alexandrei, nu exista. "Alexandra este o mincinoasa. Am gasit un cumparator dispus sa plateasca 2.3 milioane de euro pentru virginitatea ei, dar ea a decis sa isi faca un prieten intre timp, postand imagini cu acesta pe Instagram. Cumparatorul a vazut imaginile si s-a razgandit. Alexandra s-a suparat foarte tare din cauza acestui lucru si a inceput sa spuna minciuni. Intreaga ei poveste cu marketingul nu este adevarata", au declarat pentru CanCan.ro reprezentantii agentiei Cinderella Escorts. Agentia anunta ca, dupa ce afacerea cu virginitatea Alexandrei Khefren a cazut, Cinderella Escorts a facut o intelegere cu omul de afaceri din Hong Kong pentru a-i oferi virginitatea unei alte romance in schimbul aceleiasi sume de bani.In fata acestor imagini probabil ca preotii si-ar face mii de cruci si ar stropi cu aghiasma pentru a alunga duhurile necurate si totusi intr-un club de fite a fost distractie pana in zori! Joi seara (13 aprilie) in Saptamana Mare, la Gaia s-a scris o noapte incendiara, pusa in scena de proprietara localului si echipa ei. Clubul a fost locul de intalnire a sute de tineri care au fost invitati sa dea frau liber imaginatiei si sa "pacatuiasca" printre zeci de cruci si animatoare imbracate sumar care au mimat sexul oral pe scena. S-a incins o petrecere de pomina in Club Gaia, joi seara, unde cei cu frica de Dumnezeu, care s-au abtinut de la placerile trupesti pe toata perioada postului, si-ar fi scuipat in san sa se afle printre sutele de tineri care au raspuns invitatiei de a "pacatui". Localul a fost gazda unui show cu adevarat electrizant, pus in scena de echipa localui. -au confectionat cruci pe care erau inscrise cele sapte pacate de moarte, din Biblie, iar animatoarele au renuntat la straiele lungi pana-n pamant si si-au expus nurii sub privirile celor din jur, relateaza Click Printul Harry nu poate sta departe de Meghan Markle! Cum, zilele acestea, iubita lui se afla la Toronto (Canada) pentru filmari, s-a gandit sa ii faca o surpriza placuta si s-a prezentat la usa ei, in secret, pentru a petrece impreuna Pastele. Mezinul de la Palatul Buckingham a fost surprins de paparazzi intrand pe usa din spate a casei iubitei sale din Toronto. Cu un bagaj modest in mana si imbracat lejer, Harry a incercat sa isi ascunda identitatea de ochii curiosilor. Trecusera deja cateva saptamani de cand cei doi nu s-au mai vazut. Ultima data, Harry si Meghan s-au vazut la sfarsitul lunii martie, aunci cand actrita a stat la Palatul Kensington, unde Printul britanic are o cabana, scrie Unica