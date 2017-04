​Caru' cu vedete: In ce afacere a intrat Cristina Spatar ca sa se intretina dupa divort; Brigitte s-a pozat cu un alt barbat dupa despartirea de Ilie Nastase; Efectele traiului peste Ocean: Moni a incurcat traditiile romanesti cu cele americane

. Andreea Esca sarbatoreste intotdeauna Pastele alaturi de cei dragi, intr-o atmosfera speciala, iar anul acesta a ales sa plece departe de casa cu toti ai ei. Prezentatoarea Pro Tv si-a luat sotul si copiii si au ajuns intr-o destinatie insorita. Chiar daca nu se afla in tara, vedeta a respectat traditia si a mers la biserica ca sa ia lumina sfanta. Andreea Esca tine foarte mult la traditii si sarbatorile in familie sunt cele mai importante pentru ea. Vedeta tv a marturisit ca nu se ocupa ea de pregatirile pentru masa festiva, iar anul acesta cu atat mai putin, cu cat a ales Grecia ca destinatie pentru a sarbatori Pastele, unde s-a cazat la o vila plina de verdeata, potrivit Click. . Mihai Morar, prezentatorul emisiunii "Rai da' buni", de la Antena Stars si colegul lui Daniel Buzdugan la matinalul de la Radio ZU, a trait anii tineretii asa cum o fac multi. "Nu aveam nici un leu. Aveam 18 ani, cine se gandeste la 18 ani sa stranga ceva? Asa ca m-au tinut parintii o perioada. Traiam din ce-mi trimiteau ai mei. Mergeam la gara in fiecare weekend, dimineata la 7 asteptam trenul si imi dadea Nasul pachetul. Nu aveam nevoie de foarte multi bani", povesteste prezentatorul, citat de Cancan . Monica Gabor respecta cu sfintenie traditiile de Paste. Chiar daca este plecata de multa vreme peste Ocean, vedeta nu a uitat obiceiurile din Romania, insa... a cam inceput sa le amestece cu cele americane. Monica Gabor, care a fost casatorita cu omul de afaceri Irinel Columbeanu, impreuna cu care are o fiica, s-a intors in Romania pentru o scurta perioada de timp. Stabilita in America de mai multa vreme, acolo unde are o relatie cu omul de afaceri chinez Mr. Pink, vedeta a revenit pe plaiurile natale pentru a petrece sarbatorile pascale alaturi de fetita ei, dar si de sora sa, Ramona Gabor, care a revenit si ea in tara de la Dubai, noteaza Libertatea. Dupa ce s-a despartit de Ilie Nastase, Brigitte s-a pozat cu un alt barbat si a urcat fotografia respectiva pe contul ei de Instagram. Urmaritorii lui Brigitte pe Instagram au avut parte si de o surpriza. Sotia lui Ilie Nastase si-a facut un tatuaj pe spate si le-a aratat tuturor respectivul tatuaj! Brigitte si Ilie Nastase s-au despartit de curand, iar sotia tenismenului locuieste acum in apartamentul sau din Capitala. "Am avut niste divergente, mi-am facut bagajele si am plecat si in momentul de fata suntem separati. Suntem inca sot si sotie... Uite asa stam separati. Aici va las pe voi sa descoperiti, in case diferite sau in paturi separate. A fost dorinta lui la momentul acela, scrie Cancan. Cristina Spatar a recunoscut ca dupa separarea de Alin Ionescu au inceput si problemele ei financiare. Desi locuiesc in continuare sub acelasi acoperis, artista a fost nevoita sa faca eforturi ca sa se intretina si sa se gandeasca la ceva care sa-i asigure un alt venit decat cel din muzica. Regina R&B, Cristina Spatar, si-a facut debutul ca designer de moda laun targ carea avut loc in toamna trecuta. atunci, artista a lansat o colectie de rochii de seara intitulata "Reset", nume ales cu gandul la schimbarile care au avut loc in ultima vreme in viata ei personala, inclusiv divortul, pronuntat vara trecuta, relateaza Click