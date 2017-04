Caru' cu vedete: Mihaela Radulescu, un nou atac la adresa Andreei Marin: "Reginele nu poarta peruci"; Familia Huidu e moderna: a petrecut weekendul de Paste pe malul marii, cu fructe de mare in loc de miel; Ce a ascuns milionarul Vasile Turcu inainte sa se spanzure

Mihaela Radulescu nu inceteaza sa lanseze atacuri voalate la adresa "rivalei" sale, Andreea Marin. Dupa emisiunea in care amandoua sunt prezente, "diva de Monaco" a postat o fotografie pe contul sau de socializare. In descriere, prezentatoarea tv a atacat-o subtil pe Andreea Marin. Fanii au inteles imediat la ce se refera si au taxat-o. "Inainte si dupa! Reginele sunt nascute in august si ele nu poarta peruci, hahaha, doar caciuli amuzante si coafuri demne de o regina! Haha, in lacrimi azi-noapte, din cauza unei peruci stupide", a scris Mihaela. Fanii au sesizat imediat atacul si au comentat. "Cu peruci si caciuli sau fara, ar trebui sa incerci sa fii si sa te comporti ca o doamna. Atacurile astea directe nu te ridica mai sus decat ea!", "Nu doar ca nu te ridica, dimpotriva, te coboara (n.r. atacurile la adresa Andreei Marin)", acestea sunt doar unele dintre comentariile fanilor, potrivit Vip24 In timp ce multe femei s-au dat peste cap pentru a pregati mancaruri traditionale pentru Paste, sotia lui Serban Huidu a fentat bucataria. Familia Huidu a ales sa petreaca sarbatorile departe de agitatia din Capitala, tocmai la Constanta. Impreuna cu cei doi copii, sotii Huidu s-au bucurat de vremea frumoasa de la mare. Profitand de timpul frumos, sotii Huidu au ales sa fuga din Bucuresti si sa petreaca un weekend pe litoralul romanesc. Asa se face ca sambata, cand gospodinele puneau la punct ultimele detalii despre meniul de Paste, Serban Huidu si sotia lui, Cristina se desfatau cu fructe de mare si preparate italienesti. Destul de gurmand, tinand cont ca in ultimii ani, Huidu a luat considerabil in greutate, Serban a comandat incontinuu diverse feluri de mancare, potrivit Libertatea Vasile Turcu s-a stins pe patul de spital, la o saptamana dupa ce a decis sa-si puna capat zilelor prin spanzurare. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat ca omul de afaceri se confrunta cu grave probleme de sanatate si se temea ca ar putea ramane paralizat. Gestul socant al lui Vasile Turcu, cel care a decis sa-si incheie socotelile cu viata prin spanzurare, a lasat un gol imens in lumea fotbalului romanesc si nu numai. "Totul a plecat de la suparari de pe urma afacerilor care nu-i mai mergeau. Vasile a intrat in depresie. Putina lume stie: si tatal lui era intr-o situatie grava, in coma, la acelasi spital! Vasile ar fi lasat un bilet de adio, in care, intre altele, explica familiei ceva de genul: < >" a sustinut un apropiat al afaceristului imediat dupa tragedie. Turcu, in afara problemelor in afaceri, se confrunta si cu serioase dureri la spate, scrie Cancan Toata lumea a asteptat traditionala "vanatoare de oua" de la Casa Alba, pentru a-i urmari pe Melania si Donald Trump, atat de rar vazuti impreuna de la investirea presedintelui american. Luni, 17 aprilie, relaxati si zambitori, cei doi au dat startul intrecerii, iar carcotasii si-au ocupat locurile. Melania Trump a ales o rochie fara maneci, la baza gatului, vaporoasa, in cea mai voga culoare a momentului, asa-numitul "millennial pink" (roz pal), si balerini in aceeasi nuanta. Este, poate, cea mai putin sexy tinuta abordata de Prima Doamna de la investirea sotului ei, o rochie care nu pune accentul pe niciunul din atuurile recunoscute ale fostului fotomodel, intrat deja in istorie ca prima sotie de presedinte care a pozat complet goala. Alegerea a fost insa cum nu se poate mai inspirata. Atentia privitorilor s-a mutat de la sanii siliconati, picioarele atent lucrate la sala si silueta perfecta la zambetul nefortat si atitudinea deschisa ale Melaniei, potrivit Click Pepe a avut ceva batai de cap si o zi grea ieri: Raluca, sotia lui, a implinit 26 de ani fix in ziua aniversarii a 5 ani de la cununia civila. Evident, se impunea o petrecere. Pe care cantaretul n-a avut vreme s-o organizeze din timp. Asa c-a trebuit s-o improvizeze. Sarbatorile pascale i-au incurcat planurile lui Pepe, anul acesta, pentru c-au picat fix inaintea unei duble aniversari foarte importante in familia lui. Ieri, el si Raluca au sarbatorit 5 ani de la cununia civila. Totodata, Raluca a implinit 26 de ani. In mod normal, cantaretul ar fi organizat o petrecere mare ca sa marcheze aceste evenimente, insa cum localurile si cofetariile au fost inchise pana ieri, n-a avut nici unde sa faca rezervare, nici unde sa comande un tort. Ieri, Pepe, a alergat cu sufletul la gura printr-un mall ca sa se achite, macar pe ultima suta de metri, de indatoririle de sot, noteaza Libertatea