Caru' cu vedete: Adio, bomba sexy! Rihanna s-a ingrasat enorm; Ilinca Vandici s-a casatorit in mare secret de Paste; Banica, tandreturi cu o bruneta in plina strada

Rihanna e de nerecunoscut! Daca pana acum, bruneta impresiona cu corpul ei sexy, cu fundul bombat si sanii perfecti, acum diva a capatat proportii serioase. Paparazii au surprins-o pe cantareata in timp ce se bronza, tolanita pe un sezlong, in Puerto Vallarta, Mexic. Intr-un costum de baie minuscul, de culoare maro si cu o sapca pe cap, diva nu a parut deloc deranjata de camerele de fotografiat, informeaza Click. Ilinca Vandici s-a casatorit in mare secret de Paste. Se pare ca vedeta nu a stiut nimic, iar planul a fost pus la cale de iubitul ei si nasii acestora, care le sunt si prieteni buni. Ilinca Vandici s-a casatorit in mare secret de Paste, cu Andrei Neacsu, cel alaturi de care traieste o frumoasa poveste de dragoste. Acestia au spus da! in fata ofiserului de stare civila. Evenimentul s-a petrecut in Tunari, localitatea in care Ilinca locuieste alaturi de afacerist, anunta Wowbiz.ro, citat de Libertatea. Conflictul dintre Gigi Becali si Dan Capatos, izbucnit in momentul in care prezentatorul Antena 1 dezvaluit un episod neplacut din trafic, a continuat si in seara de Inviere. In timp ce se afla la biserica din Pipera, unde lua lumina alaturi de sotia sa, Luminita, Gigi Becali s-a dezlantuit in momentul in care a vazut reporterii emisiunii lui Dan Capatos. "Dan Capatos sa termine cu emisiunile alea satanice", a fost mesajul scurt al lui Gigi Becali, care nu este de acord cu formatul pe care il are Dan Capatos, potrivit EVZ. Lidia Buble se numara printre cele mai apreciate vedete din Romania, Desi de obicei poarta tinute cuminti, astazi artista s-a fotografiat dezbracata. Lidia Buble a postat pe o retea de socializare o imagine in care era goala. "Pentru a fi de neinlocuit, trebuie sa fii intotdeauna diferita", a scris ea pe Facebook. Imaginea a strans sute de like-uri pe Facebook, relateaza Cancan Regele rock'n'roll-ului e rege si in familie, si pe scena, dar si in timpul liber, iar asta se vede clar din imaginile surprinse de fotoreporterii Click! In timp ce iubita Lavinia merge la cumparaturi cu "mama soacra", dar si cu fiica lui, Violeta, Stefan se ocupa cu treburi de vedeta. Aici intra si imbratisarile, in plina strada, cu admiratoarele. Din mai 2014 sunt oficial un cuplu si iata ca bruneta cu gropite, pe numele din buletin Lavinia Parva (32 de ani), i-a intrat bine la inima lui Stefan Banica (49 de ani), arata Click