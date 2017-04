​Caru' cu vedete: Cum a venit incaltata Olguta Vasilescu in Parlament. Pantofii ei costa cat un salariu; Dan Bittman da semne ca vrea sa se rupa de trupa si sa-si faca o cariera solo; Andreea Marin si Stefan Banica au inchis si ultimul capitol care-i mai lega

Aparitie demna de Lady Gaga! Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si-a etalat pe holurile Parlamentului o pereche de pantofi cum rar mai vezi. Incaltarile excentrice costa in jur de 300 de dolari (aproximativ 1.267 de lei). Nu oricine are curajul sa le poarte si, evident, nu orice femeie isi permite o astfel de pereche de pantofi. Incaltari de n-a vazut nici Parisul! Lia Olguta Vasilescu are ca pasiune shoppingul si isi cumpara incaltaminte ori de cate ori iese din tara. Ministrul Muncii s-a facut remarcat la Parlament cu una dintre perechile sale preferate de pantofi. Acum cativa ani, toti acesti pantofi au atras atentia presei la o reunine a Partidului Social-Democrat. Incaltarile excentrice ale Ministrului Muncii costa mai mult decat un salariu minim pe economie. Olguta Vasilescu a fost numita de presa "Lady Gaga" a politicii romanesti, dupa ce s-a perindat, dis de dimineata, cu incaltarile ei preferate, prin Parlament, noteaza Click Trupa multor generatii de romani, Holograf este mai aproape ca niciodata de momentul crucial cand va incepe o noua etapa, intr-o noua formula. Dan Bittman nu se mai fereste sa se promoveze fara colegii cu care a facut istorie: concerteaza singur, si, recent, si-a lansat primul sau site personal, cu propriile piese, emisiuni si povestea sa, in care Holograf reprezinta doar o etapa a carierei. Artistul a inceput sa concerteze si singur, dovada ca diseara isi va canta propriile piese intr-un club din Constanta, alaturi de folkistul si colaboratorul trupei Holograf Marius Batu. Aparent una cele mai sudate trupe pop-rock romanesti, Holograf, traverseaza o perioada tulbure. Chiar liderul, Dan Bittman, ar fi de vina pentru faptul ca formatia sta pe un butoi cu pulbere, fiindca il incearca dorinta de a-si cauta norocul solo pe piata muzicala, potrivit Libertatea Andreea Marin si Stefan Banica Jr. au fost din nou impreuna intr-o situatie, recent, pentru a rezolva o problema mai veche care ii lega. celebrul cuplu a facut tot posibilul sa isi rezolve o problema pe care o aveau in instanta de ceva vreme. Cei doi fusesera chemati in fata judecatorilor de la Sectorul 3 al Capitalei intr-o actiune deschisa de catre Inspectoratul de Stat pentru Constructii. In plus, acest lucru s-a intamplat pentru ca aveau de achitat o datorie, o diferenta de taxe pentru autorizarea unei constructii pe care ei o ridicasera pe vremea cand erau casatoriti. In urma cu un an de zile, Inspectoratul de Stat pentru Constructii a deschis o serie de procese debitorilor, asta dupa ce s-a descoperit ca exista foarte multe cazuri de acet tip. Asa se face ca pe lista celor care au fost dati in judecata s-au numarat si Andreea Marin, alaturi de fostul ei sot. Primul termen a avut loc pe 26 ianuarie 2017, informeaza Cancan Iubitul Mihaelei Radulescu, Felix Baumgartner a implinit frumoasa varsta de 48 de ani. Distanta de 1.500 de kilometri dintre Bucuresti si Monte Carlo n-o impiedica pe Mihaela sa-i fie alaturi iubitului, iar cei doi au sarbatorit acest eveniment, insa nu singuri. Chiar daca sarbatoritul a fost Felix, tot Mihaela a fost in centrul atentiei si s-a bucurat cel mai mult de "cadoul" acestuia. Sunt indragostiti pana peste cap, iar acest lucru se poate vedea clar pe conturile lor de Instagram. Joi, 20 aprilie, parasutisul si-a sarbatorit cele 48 de primaveri si nu doar iubita sa i-a fost alaturi. Arnold Schwarzenegger s-a alaturat "petrecerii" si a venit personal sa-l felicite pe sarbatorit. Cum Mihaela Radulescu este o prezenta foarte activa pe retelele de socializare si impartaseste orice lucru cu urmaritorii si fanii ei, nu puteau lipsi pozele de pe Instagram. "Ce supriza placuta! A aparut Terminatorul", a adaugat aceasta la descrierea pozei publicate, scrie Click Zilele trecute, Ilinca Vandici a luat pe toata lumea prin suprindere cand a anuntat ca si-a unit destinele cu tatal viitorului ei copil. Totul s-a petrecut in cea mai mare discretie, doar in prezenta familiei si a nasilor. Ilinca Vandici imbraca rochia de mireasa abia in vara, dupa ce-l va naste pe fiul ei. Desi a lasat sa se inteleaga ca ceremonia a fost o supriza pentru ea, Ilinca nu doar ca discutase cu logonicul ei despre acest pas, dar a vrut ca evenimentul sa fie inainte de a deveni mamica, invocand doua motive: sa poarte numele de Neacsu, la fel ca si bebelusul si sa fie in forma atunci cand spune ¬Da¬ in fata ofiterului de stare civila, nu cu o burta mare. Prietenii apropiati ai cuplului stiau inca de la inceputul acestui an ca va urma cununia civila, drept dovada ca o parte dintre apropiatii lui Neacsu i-au sarbatorit imediat dupa ceremonie, potrivit Libertatea