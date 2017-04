Caru' cu Vedete: Dan Spataru, dat la o parte pentru Smiley. Festivalul dedicat regretatului interpret a fost anulat de primarul din Medgidia; Mama lui Marine Le Pen a pozat in Playboy; Alin Cocos are o alta bomba sexy, dupa despartirea de Gina Pistol

Doar 12 ani si-au aratat "respectul" oficialitatile din Medgidia fata de cea mai mare personalitate a orasului, Dan Spataru. Printr-o simpla semnatura, primarul a anulat festivalul ce poarta numele indragitului solist de muzica usoara, fiindca nu-l mai considera oportun! Faima artistului ce si-a facut orasul mai cunoscut ca nicicand prin cantecele sale "s-a prescris" cu mana primarului Valentin Vrabie, care a sistat, dupa 12 ani, festivalul omagial ce poarta numele artistului in favoarea unuia nou. Primaria Medgidia a anuntat online ca vrea sa plece la drum cu o noua manifestare, ce va avea loc intre 28 aprilie -1 mai, un festival gigant, cu buget pe masura, intitulat Festival de Jocuri si Reconstituiri Istorice. La care, desi nu e clar cum "se pupa" reconstituirea istorica si ritmurile muzicale moderne, ar urma sa cante artisti pe val, ca Smiley, Carla's Dreams si Voltaj. Vaduva artistului, Sida Spataru, lupta acum singura sa duca mai departe Festivalul International Dan Spataru. Dupa ce primarul din Medgidia i-a inchis usa in nas, femeia acautat sprijin la Constanta, scrie Libertatea Doinita Oancea a fost mereu una dintre cele mai apreciate actrite de la noi, chiar din prima clipa in care a inceput sa joace in diverse telenovele autohtone. Doinita Oancea a vorbit intr-un interviu pentru CanCan despre relatia ei cu Augustin Viziru, care a ramas si pana in prezent un adevarat mister, fiindca niciodata nu au recunoscut ca ar fi impreuna. Totodata, multa vreme s-a spus ca se iubesc in secret, dar si ca ar avea planuri serioase de viitor in ceea ce priveste o posibila nunta. Despre toate acestea ne-a povestit si Doinita Oancea, care nu a negat varianta in care ar putea imbraca rochia alba de mireasa sau ar merge in fata altarului alaturi de fratele lui Lucian Viziru, anunta CanCan Marine Le Pen s-a plasat printre candidatii cu sanse mari la a castiga alegerile prezidentiale din Franta. A incercat sa renunte la retorica antisemita a tatalui sau, Jean Marie Le Pen, dar cariera liderului extremist al Frontului National inca este modelata de trecutul controversat al parintelui. Cu toate acestea, fiica cea mica a lui Jean-Marie si-a petrecut o mare parte din viata sa imbratisand retorica de extrema dreapta promovata de Frontul National, un partid asemanator cu PRM-ul, dar care s-a aflat la marginea politici franceze in anii '70 si '80. Viata familiei Le Pen a fost cu totul si cu totul neconventionala. Nu se potrivea deloc stilului Frantei burgheze. Parintii ei au trait departe de cele trei fiice, calatorind des fie pentru a se distra sau in campanie, atunci cand veneau alegerile. Asa a fost de la inceput dar, cand Marine a facut 16 ani, mama ei si-a parasit familia si a fugit cu un amant. A intrerupt orice legatura cu fiica sa timp de 15 ani. Marine a locuit alaturi de tatal ei la Montretout suportand certurile amare dintre parintii ei, care au ocupat prima pagina a ziarelor de a acea vreme. Mama ei a pozat inclusiv goala intr-un numar al editiei franceze din Playboy, scrie Click De curand Jorge a devenit tata de baiat, insa a avut grija ca atentia lui sa se indrepte atat catre fiica lui din prima casatorie, cat si catre cea vitrega. Totusi, Jorge a bagat zazanie in casa fostei sotii, totul pornind imediat dupa nasterea bebelusului. Cantaretul Jorge este in culmea fericirii de cand sotia lui, Ramona, a adus pe lume un baietel. Chiar daca acum bebelusul este in centrul atentiei, artistul nu le neglijeaza pe Karina, fiica lui cu Alina Laufer si Ilinca, fiica Ramonei dintr-o relatie anterioara. Cele doua surori sunt direct implicate in cresterea mezinului, fiind mai mereu prin preajma lui. Daca Ilinca locuieste cu Jorge si cu actuala lui sotie, Karina sta cu mama ei, insa vine in casa cantaretului ori de cate ori isi doreste acest lucru, parintii ei avand o relatie foarte buna. Totusi, de cand fratiorul ei pe lume, Karina nu doar ca si-a luat in serios rolul de sora mai mare, dar vrea ca familia sa fie si mai numeroasa. Asa se face ca, de cate ori vine de la tatal ei, fetita isi exaspereaza mama sa se puna si ea pe treaba si sa faca si ea un bebelus, relateaza Libertatea Este ocupata pana peste cap cu proiecte si cu filmarile tv la emisiunea "Chefi la cutite" (Antena 1), asa ca Gina Pistol (36 de ani) nu mai are timp si de o relatie, dupa despartirea de fostul ei iubit. Frumoasa vedeta si Alin Cocos au decis sa se separe luna trecuta, dupa o poveste de dragoste de sase ani. Tanarul bogatas nu a suferit, din contra, surse din anturajul lor sustin ca el s-ar fi cuplat cu o alta femeie fatala. Este vorba despre Monica Orlanda, manechin de profesie, o tanara superba cu ochi verzi si cu un corp parca sculptat. Tanara arata foarte bine, lucreaza mult la sala, este toata numai fibra si are silicoane - visul oricarei beizadele, noteaza Click