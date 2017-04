Caru' cu vedete: Cand se va casatori Simona Gherghe? Vedeta a marturisit tot; Mihaela Radulescu, in bratele unui star de la Hollywood; Am aflat cum vrea sa marcheze stelistul Gabi Enache in procesul de divort

Simona Gherghe este una dintre cele mai longevive prezentatoare de la noi, drumul ei in media a inceput treptat, in urma cu 18 ani. Simona a cochetat cu radioul, iar din 2001 a intrat in echipa Antenei 1 de la Iasi ca prezentatoare de stiri. Un an mai tarziu, Simona a schimbat Iasiul cu Bucurestiul unde a prezentat, la Antena 1, Observatorul orei 13:00 si 17:00. In 2007, a cochetat pentru prima data cu zona de divertisment de la Antena 1. 2010 este anul in care Simona a devenit gazda emisiunii "Acces Direct". In vara acestui an, Simona va aduce pe lume, primul ei copil, o fetita, anunta Cancan Iar ne dau emotii! Dupa ce au dat de inteles ca s-ar fi logodit, printr-o fotografie in care felix ingenunchea in fata Mihaelei, austriacul a publicat o noua imagine controversata. De data aceasta, cuvantul "sotie" apare scris fara ascunzisuri. Sa fie oare un indiciu ca Felix Baumgartner a luat-o pe romanca noastra de sotie? "Nu am nevoie de Google, sotia mea stie totul", scrie intr-o imagine publicata de austriac pe profilul personal de instagram. Postarea include, printre altele, si eticheta "#smartwife", adica #sotiedesteapta, relateaza Click Mihaela Radulescu Schwartzenberg e la Hollywood! Si nu sta cuminte! De fata cu iubitul sau, diva s-a fotografiat zambind in bratele altui barbat! Iar Felix Baumgartner ne e gelos! Ba chiar rade cu gura pana la urechi! "Vederi din California" cu Mihaela Radulescu in bratele lui.... Arnold Schwarzenegger! Celebra presentatoare romanca nu doar ca s-a fotografiat in bratele faimosului actor si fost guvernator al Californiei, ba chiar a si luat micul dejun in compania lui, noteaza EVZ Fiul lui Florin Calinescu s-a casatorit, intr-un cadru restrans. Petru a facut publica prima imagine de la fericitul eveniment, in care apare alaturi de femeia vietii lui. Fiul lui Florin Calinescu s-a casatorit in secret, anul trecut Astfel ca, dupa atatea drame prin care a trecut, Florin Calinescu are toate motivele sa fie fericit. In toamna lui 2016, Petru a facut pasul cel mare si s-a casatorit cu iubita lui, Simona, in mare discretie, arata Libertatea Madalina si Gabi Enache se afla in plin proces de divort, dupa ce fotbalistul si-a parasit familia si a inceput o noua viata alaturi de amanta lui, Lena, care ii va darui si un copil. Imediat ce a parasit domiciliul, stelistul a si intentat divortul, iar Cancan a aflat care este motivul oficial pe care l-a invocat in cererea depusa. Conform surselor noastre, Gabi Enache a motivat ca nu se mai intelegea cu sotia lui, deoarece Madalina era foarte stresata, si asta din cauza salonului de infrumusetare pe care il detine din octombrie anul trecut, scrie Cancan