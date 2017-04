Caru' cu vedete: O cantareata cunoscuta, acuzata ca a facut sex cu dadaca; Bianca Dragusanu vrea sa se marite, dar Victor Slav se opune; Sotul Nicoletei Luciu nu a renuntat la amanta

La aproape doua luni de la divortul cantaretei Mel B. de sotul sau, pe care l-a acuzat ca ar fi avut o legatura amoroasa cu dadaca, aceasta vine cu declaratii halucinante care rastoarna pe dos situatia. Lorraine Gilles, dadaca cuplului Mel B si Stephen Belafonte, sustine ca ea nu a fost amanta sotului ci a cantaretei. Lorraine a dat-o in judecata pe Mel B. pentru calomnie, sustinand ca facea sex cu fosta solista a trupei Spice Girls de mai multe ori pe saptamana, potrivit Libertatea.ro, citata de EVZ Crestinarea Mayei Ella, bebelusa Andreei Balan, eveniment care a avut loc sambata trecuta, a fost un bun prilej pentru solista, dar si pentru fosta ei colega din trupa Andre, sa fumeze pipa pacii si cu "zbirul" Sandel. Click! va prezinta fotografii cu celebrul trio, din 2000, pe cand ei rupeau topurile cu "Mosule, ce tanar esti!", si de acum, cand solistele s-au asezat la casele lor, iar bustul le-a crescut precum cozonacul. Andreea Balan a invitat la petrecerea de botez a fiicei sale, Maya, peste 80 de prieteni si de rude, insa toti ochii au fost atintiti spre Sandel, tatal artistei, noteaza Click Un moment cu adevarat inedit a avut loc in aceasta seara la show-ul "Uite cine danseaza". Alex Velea a aparut alaturi de partenera lui de dans, Ecaterina Dosan, intr-o ipostaza la care nimeni nu se astepta si anume...calare pe un utilaj agricol! Alex Velea a pus la punct un show cu adevarat neobisnuit, intr-un moment de streetdance, alaturi de Ecaterina Dosan si o trupa de dansatori. Iubitul Antoniei si-a facut aparitia din culise conducand...un tractoras cu remorca, in aplauzele salii, anunta Cancan. Bianca Dragusanu vrea sa se marite pentru a doua oara cu Victor Slav, tatal fetitei sale, Natalia Sofia, insa acesta se opune. Vedeta a marturisit ca si-ar fi dorit sa faca nunta in aceeasi zi in care are loc si botezul fetitei lor. Bianca Dragusanu se pregateste pentru unul dintre cele mai emotionante momente din viata ei: ziua in care o va crestina pe Natalia Sofia, fetita ei si a lui Victor Slav. Invitata in platoul unei emisiuni, la Kanal D, Bianca a marturisit ca si-ar dori sa se casatoreasca din nou cu tatal copilului ei, iar nunta sa aiba loc in aceeasi zi cu botezul. S-a lovit, insa, de refuzul lui Victor, scrie Libertatea Frumoasa bruneta care a adus atata durere in viata Nicoletei Luciu nu a disparut de tot de pe radarul sotului acesteia, Zsolt Csergo. Cu toate crizele de gelozie ale Nicoletei si toate juramintele sotului banuit de infidelitate, Kinga si Zsolt raman legati intr-o afacere de milioane de euro. Kinga Sebestyen este cea mai cunoscuta instructoare de Kangoo din Romania. Firma pe care o conduce tine cursuri in toate orasele mari din tara si vinde echipamente sportive la scara larga. Sediul firmei respective a ramas in continuare in complexul rezidential ridicat de Zsolt in Miercurea Ciuc, informeaza EVZ.