Caru' cu vedete: Cum il apara fosta nevasta pe Ilie Nastase in scandalul din Fed Cup; Daniela Crudu este dependenta de operatiile estetice; Ce se intampla in procesul intentat de Alex Velea iubitei sale

Ilie Nastase (70 de ani) si-a gasit un avocat neasteptat in scandalul recent din Fed Cup. Furios, fostul numar 1 mondial, Nastase a injurat pe toata lumea in timpul celui de-al doilea meci al intalnirii dintre Romania si Marea Britanie. In apararea lui a sarit fosta sotie, Amalia (41 de ani). Ilie Nastase a avut o criza de furie sambata, in al doilea meci al intalnirii dintre Romania si Marea Britanie din cadrulFed Cup. El a injurat pe toata lumea: arbitri, adversare, ziaristi britanici, fiind ulterior suspendat provizoriu din toate competitiile Federatiei Internationale de Tenis. Cum era de asteptat, lumea s-a impartit in doua dupa evenimentele regretabile de la Constanta. De o parte, criticii lui Nastase, care sustin ca notorietatea si valoarea fostului sportiv nu justifica un asemenea comportament, de partea cealalta sustinatorii sai neconditionati, care aduc drept argument firea istabila a lui Ilie, scrie Click Daniela Crudu a ajuns in stadiul de a nu mai fi recunoscuta nici macar de persoanele apropiate. Asistenta "pacatoasa" si-a facut atatea modificari la nivelul fetei, incat si-a pierdut complet din trasaturile naturale. Daniela Crudu este dependenta de operatiile estetice si nu lasa sa treaca nici macar o luna intre interventii. In ultima vreme, Daniela Crudu a devenit unul dintre cei mai fideli clienti ai cabinetelor estetice. Chiar daca in momentul in care a devenit celebra, bruneta avea la activ o interventie la nivelul sanilor, multi o apreciau pentru naturaletea ei, atat din punct de vedere al aspectului fizic, cat si pentru atitudinea ei. Se pare, insa, ca asistenta Tv si-a dorit nu doar sa intre in categoria femeilor "din plastic", dar a ajuns sa exagereze, noteaza Libertatea Alex Velea i-a dat in judecata, la sfarsitul anului trecut, pe Antonia si pe Vincenzo Castellano si a cerut judecatorilor sa constate ca el este tatal celor doi copii pe care ii are cu artista. Potrivit unor surse judiciare, procesul a stagnat in ultimele doua luni pentru ca nu au fost inca primite anumite documente din Italia, tara natala a lui Vincenzo, cel care este inca sotul Antoniei. "Procesul ar trebui sa se termine in curand, iar judecatorii sa constate ca Alex Velea este tatal celor doi copii pe care i-a nascut Antonia. In scurt timp ar trebui sa fie depuse mai multe documente din Italia, pana acum Vincenzo nu a avut vreo obiectie, deci lucrurile sunt clare. Nu se pune problema unui test ADN, atat Antonia, cat si Velea sunt impotriva, nu vor sa-si supuna cei doi copii la asa ceva", au declarat sursele noastre, potrivit Cancan Nu a existat an de cand formeaza un cuplu cu Stefan Banica jr. ca in jurul Laviniei Parva sa nu planeze suspiciunea de sarcina. Din cauza fluctuatiilor de greutate, artista a dat de banuit tot timpul ca il va face tatic din nou pe iubitul ei, dar de data aceasta zvonurile par sa fie cat se pare de reale, iar solista face eforturi sa-si ascunda burtica sub haine lejere. Lavinia Parva si Stefan Banica Jr. se pregatesc sa anunte in scurt timp ca vor deveni parinti. Din cate se pare, cantareata este insarcinata in cateva luni, si va avea o fetita, potrivit www.ciao.ro. Daca Lavinia este prima data intr-o astfel de ipostaza, artistul mai are doi copii din relatiile anterioare. Radu Stefan, primul fiu al cantaretului Stefan Banica Jr, are 15 ani si locuieste cu mama sa, Camelia Constantinescu. Adolescentul are insa o relatie foarte apropiata si cu tatal sau, iar Violeta ( 8 ani) este fetita pe care artistul o are cu Andreea Marin, informeaza Click Andreea Marin a dat de greu. Vedeta se antreneaza din greu pentru show-ul "Uite cine danseaza", de la Pro Tv. Andreea Marin, care este mamica unei fetite pe nume Violeta, face parte din juriul Uite cine danseaza, emisiune care este difuzata la Pro TV si unde o are ca colega pe rivala sa, Mihaela Radulescu. Fosta zana a surprizelor pregateste o surpriza pentru fanii emisiunii si se antreneaza din greu pentru acest lucru, dupa cum le-a marturisit fanilor ei de pe internet. "Nu, parul nu e ravasit de vant, ci doar... uscat si coafat din mersul masinii cu ajutorul lui - eficienta maxima ? - dupa nebunia antrenamentului zilnic de dans cu care ma "omoara" partenerul meu. Veti afla in editia finala "Uite cine danseaza" cine e responsabil cu agitatia acestor zile si cu febra mea musculara?", scrie Libertatea