Caru' cu vedete: Nadia a recunoscut iubirea secreta cu Stefan Banica; Bianca Dragusanu si-a piedut cumpatul in direct; Cum a ajuns Ivanka Trump de la manechin pentru Versace si vedeta TV sa stea la masa cu Angela Merkel 

La aproape trei decenii distanta, Nadia Comaneci a spus raspicat ceea ce o lume intreaga voia sa auda. Fosta mare gimnasta a vorbit, in emisiunea ￯La radio cu Andreea Esca￯, de la Europa FM, despre relatia secreta cu Stefan Banica, in urma careia ar fi facut si un avort. De la Campionatele Europene de Gimnastica, ce s-au desfasurat la Cluj in perioada 19-23 aprilie, nu putea lipsi Nadia Comaneci (55 de ani), prima gimnasta din lume care a primit nota 10 intr-un concurs olimpic de gimnastica (Montreal, 1976). Invitata sambata in emisiunea pe care Andreea Esca o realizeaza la Europa FM, Zeita de la Montreal si-a deschis sufletul cum rar o face, scrie Click Bianca Dragusanu a avut o reactie neasteptata la emisiunea lui Dan Capatos. Blonda a luat foc in momentul in care a vazut ca in platou se afla si Anisia Gafton. Blonda i-a aruncat cuvinte grele asistentei lui Capatos. "Eu nu am jignit pe nimeni! Nu vorbesti peste mine sau despre mine in emisiunea asta. Eu am venit data trecuta, am respectat-o, dar eu nu inteleg rolul ei in aceasta emisiune! Nu ma mai peria, Dan, las-o asa ca e bine. Eu sunt aici sa vorbesc cu tine, nu cu ea. Data trecuta m-a luat peste picior! Nefiind un om pevers care in fata iti vorbeste frumos, iar pe la spate iti lipeste doua palme...", a fost reactia Biancai, informeaza Cancan Andreea Marin, terorizata. Vedeta se plange de antrenamentele grele la care este supusa la Uite cine danseaza, de la Pro Tv. Andreea Marin face parte din juriul show-ului Uite cine danseaza, de la Pro Tv, acolo unde se antreneaza din greu la sala de dans in ultima vreme. Fosta zana a surprizelor a mers in sala alaturi de echipa formata din Liviu Teodorescu si partenera lui de dans, dar a ajuns si pe mana celebrului si durului coregraf Mihai Petre si al sotiei acestuia, Elwira, noteaza Libertatea Marti, Ivanka Trump a onorat invitatia cancelarului german Angela Merkel de a efectua o vizita la Berlin, in vederea participarii la un forum al femeilor organizat sub auspiciile G20, in calitate de consilier prezidential. Fiica presedintelui american Donald Trump a marcat, ieri, o prima vizita internationala de la investirea tatalui sau. Prezenta Ivankai la acel eveniment oficial a fost, desigur, una fara cusur, asa cum ne-a obisnuit deja. Imbracata intr-o rochie alba, cu un croi in A, fiica cea mare a lui Donald Trmp a facut senzatie printre cei prezenti, gratie alegerii sale vestimentare si a rafinamentului de care a dat dovada, potrivit Click Prezentatoarea TV a avut parte de-o perioada mai putin fericita a vietii sale, chiar inainte sa devina mamica, atunci cand a fost suspectata de cancer la nivelul ovarelor. De asemenea, s-a aflat abia acum ca medicii nu ii dadeau vedetei aproape deloc sanse ca ar putea ramane insarcinata. Insa, Andreea Mantea nu si-a pierdut speranta si a trecut, inainte de-a ramane insarcinata cu David, peste acest obstacol sumbru. Vedeta a dezvaluit toate detaliile despre moment: "S-a intamplat, la un moment dat, in anumite relatii, sa ne dorim un copil. Nu stiam daca ramanem sau nu impreuna, ideea e ca ne doream, dar nu se intampla, relateaza Cancan