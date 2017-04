Caru' cu vedete: Nastase, acuzat si de belgieni. Dominique Monami: "Mi-a spus ca sunt o vaca"; Anda Adam vrea sa intre din nou in randul gravidelor; Trimis in judecata de DNA, arhiepiscopul Tomisului s-a distrat la nunta cu familia "regala" de la Tartaresti

In presa engleza inca se mai simt ecourile scandalului declansat de Ilie Nastase. Miercuri (26 aprilie), ziaristii de la ￯The Daily Telegraph￯ au vorbit cu capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Belgiei, Dominique Monami, iar aceasta l-a acuzat pe fostul lider mondial ca a jignit-o. "M-a insultat pe teren. A spus-o in franceza, asa ca am putut intelege foarte bine. Nu are nici un fel de respect pentru femei si e foarte plin de el", a declarat Monami (43 de ani). Monami si-a reamintit ca atunci cand s-a intalnit cu Nastase pentru prima data, acesta a intrebat-o direct ce varsta are, dupa care i-a spus: "Eu ies doar cu femei care au varsta jumatate cat a mea. Nu vorbea decat despre el, despre cartea lui si despre cariera. Nici macar nu saluta", a mai spus ea. Dar cea mai dura situatie in care a fost pusa Monami a fost din timpul meciului dintre Irina Begu si Elise Mertens, noteaza Click In urma cu aproape doi ani, Adam Adam a devenit pentru prima data mama, declarand inca de atunci ca este cea mai mare realizare a vietii ei si ca nu vrea sa se opreasca doar la un singur copil. Asa ca, Anda Adam vrea sa ramana insarcinata din nou, avand unda verde din partea medicului ginecolog. Dat fiind faptul ca Anda a nascut-o pe Evelin prin cezariana, medicul a sfatuit-o sa astepte doi ani pana sa aduca pe lume un nou copil. Cum perioada de refacere se va termina undeva in luna noiembrie, cantareata a decis ca este timpul ca familia ei sa se mareasca. Adam vrea sa mareasca numarul gravidelor din showbiz si spera ca in acest an sa ramana insarcinata. Ea le-a spus prietenelor apropiati ca "lucreaza" la marirea familiei si spera ca va avea tot o fetita pentru ca Evelin sa fie foarte apropiata de ea, potrivit Libertatea Iulian Demeter a devenit celebru drept amantul Sylviei, pe care a despartit-o de Andrei de la "Alb Negru", apoi a nimerit bine in familia "Regelui de la Tartasesti". Iar, mai nou, se bucura de o companie... sfanta. Iulian chefuieste de zor alaturi de IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, trimis in judecata de DNA, sub control judiciar. Pare ca Iulian Demeter e constient de trecutul sau "pacatos" - desigur ca urmare a relatiei amoroase cu o femeie maritata, Sylvia, careia "i-a spart casa" - si incearca sa obtina iertarea divina apeland la nimeni altul decat Arhiepiscopul Tomisului, nu mai putin celebrul IPS Teodosie. "Printisorul" aspirant de la Tartasesti - pentru ca a ajuns prin alianta in familia fostului primar Ion Rus, detinatoarea unui adevarat imperiu al pietrisului - s-a fotografiat la o nunta alaturi de inaltul prelat, scrie Cancan Samuel le Torriellec nu este un personaj banal in peisajul TV. Pe langa felul sau de a vorbi, in care se amesteca savuros romana cu franceza, il mai diferentiaza de colegii chefi niste pasiuni care nu au legatura cu cratita: tatuajele si sporturile extreme. Celebrul bucatar, jurat la "MasterCher", ne-a dezvaluit cand a descoperit ca are nevoie de adrenalina si cand a-nceput sa-si picteze pielea. Libertatea: Bratele te tradeaza: te-ai transformat intr-o adevarata opera de arta! Cand si cum a-nceput pasiunea pentru tatuaje? Chef Samuel le Torriellec: Legatura mea cu tatuajele este una foarte stransa si a mers mana in mana cu pasiunea mea pentru sporturile extreme. Inca de la varsta de 14 ani am inceput sa practic sportul extrem si faceam de toate, informeaza Libertatea Andreea Marin a oferit o reactie, dupa prezentarea imaginilor in care Tuncay si asistenta lui negociau inchirierea unui apartament in zona Lacului Tei. "Nu ma intereseaza subiectul, este un capitol incheiat pentru mine", a declarat, detasata, "Zana". Andreea era vesela, cu zambetul pe buze, semn ca a lasat in urma trecutul si isi vede linistita de viata. Extrem de zambitori, Tuncay si asistenta lui au aratat cat de fericiti sunt impreuna! Si n-au trecut decat doua luni de cand turcul a divortat de "Zana". Dar ce sa ne mai miram, avand in vedere ca, la numai o luna de la divort, Tuncay era surprins iesind impreuna cu asistenta lui din blocul in care are un apartament Andreea Marin. De partea cealalta, Andreea Marin si-a gasit linistea si bucuria dupa divortul de Tuncay. "Zana" a cunoscut din nou un succes enorm in televiziune, fiind laudata pentru prestatiile sale de jurat in cadrul show-ului "Uite cine danseaza", potrivit Cancan