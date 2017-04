Caru' cu Vedete: Ilie Nastase, gest socant pe aeroport. A tras-o de par pe Brigitte, in vazul tuturor; Kim Kardashian a pierdut 100.000 de fani din cauza celulitei; Nasa Ilenei Ciuculete a gatit nu mai putin de 1000 de sarmale si 800 de perisoare. Parastas de 3.000 de euro

Sotul Ilenei Ciuculete nu s-a uitat la bani si a cheltuit o mica avere cu organizarea parastasului artistei. Meniul a fost unul ca la nunta, cu patru feluri de mancare, inclusiv desert. Nu mai putin de 160 de persoane s-au strans la parastasul de 40 de zile al Ilenei Ciculete, la manastirea Izvorul Tamaduirii. Majoritatea erau oameni sarmani, din comuna Rosu, iar restul rudele regretatei artiste si prietenele si prietenii acesteia si ai sotului sau. Toti au fost primiti cu bratele deschise. Cornel Gales nu s-a uitat la bani si a cheltuit o mica avere. Numai cumparaturile facute pentru pregatirea mesei s-au ridicat la aproximativ 10.000 de lei. Pe langa acestea, sotul Ilenei Ciuculete a impartit pachete la biserica si la cimitir, iar dupa slujba a mers la un azil de batrani! Acolo, Cornel Gales a platit meniul pentru toti batranii, mai precis pentru 25 de persoane, anunta Libertatea Certurile dintre Ilie Nastase si Brigitte Sfat nu par sa inceteze. Cel mai recent scandal dintre cei doi a avut loc pe aeroport, in vazul tuturor. Fostul tenismen si-a tras de par sotia. Ilie Nastase a fost filmat pe aeroport facand un nou gest agresiv la adresa sotiei sale, Brigitte Sfat. Cearta dintre cei doi a pornit, se pare, de la niste reprosuri pe care fostul mare tenismen i le-a facut lui Brigitte, din cauza unor invitatii pe care le-a uitat acasa.Zborul a fost unul linistit, mai putin partea finala, cand intre cei doi a avut loc un schimb dur de replici. Brigitte a inceput sa planga si sa-i raspunda urat lui Ilie Nastase, spunandu-i acestuia "prostule". "Nu te mai suport, nu mai vreau sa te vad. Lasa-ma", i-a mai spus Brigitte, potrivit Libertatea. Desi este urmarita de 100 de milioane de oameni pe retelele de socializare, fiind a cincea celebritate cu cei mai multi followeri, Kim Kardashian a pierdut peste 100.000 de urmaritori dupa ce paparazzi au fotografiat-o si au dezvaluit cum arata ea, de fapt. Toata lumea a fost socata de celulita pe care o are Kim Kardashian. Ultimele fotografii cu ea la plaja sunt odioase, iar din acest lucru ne putem da seama ca toate imaginile de pana acum au fost editate pentru a nu-si arata marele defect. Paparazzi au pozat-o in costum de baie, iar imaginile cu celulita de pe fund au fost total neplacute. Foarte deranjata de faptul ca acea aparitie a fost intens comentata, Kim a vrut sa fie rea si a postat un mesaj dur pe Twitter, pe care l-a sters imediat, scrie Viva Pe langa pomana de 40 de zile pentru Ileana Ciuculete, Cornel Gales a mai avut, joi, inca un hop de trecut. Sotul cantaretei de muzica populara a trebuit sa se desparta de lucrurile dragi ce i-au apartinut Ilenei Ciuculete, pe care le-a dat de pomana. Printre ele, 48 de costume vechi, toate in valoare 50.000 de euro. Cornel Gales a facut mai multe femei fericite in ziua in care a facut parastasul de 40 de zile pentru Ileana Ciuculete, care s-a stins din viata pe 14 martie, la 64 de ani. Sotul cantaretei de muzica populara s-a tinut de cuvant si a impartit hainele pe care le-a purtat Ileana Ciuculete. Barbatul a venit cu portbagajul masinii plin si le-a impartit la fata locului, celor veniti la parastas, imediat dupa slujba de pomenire de la Cimitirul Straulesti, acolo unde se odihneste artista. Cele aproape 50 de costume populare, stranse de cantareata de-a lungul vietii, au ajuns la colegele Ilenei Ciuculete. Georgiana Lepadat si Nicoleta Stan au primit si ele cate un costum amintire, scrie Click Andreea Mantea si-a dorit, de cand a ajuns la maturitate, sa devina mama. Din nefericire pentru ea, acest lucru nu s-a intamplat la o varsta inaintata deoarece a avut probleme de sanatate. Prezentatoarea emisiunii WOWbiz de la Kanal D a marturisit prin ce a trecut! In comparatie cu alte femei, Andreea Mantea se poate considera iubita de Dumnezeu si o norocoasa deoare ruga i-a fost ascultata. Vedeta tv a marturisit ca medicii i-au descoperit un chis canceros pe unul din ovare si au decis sa o opereze. Era periculos si crestea imediat. Vedeta s-a dus atunci si a recurs la singura solutie a oricarui roman. Da, s-a dus si s-a rugat la biserica! Andreea Mantea i-a spus lui Dumnezeu, in gand, ca daca nu va avea un copil, ea nu va mai exista pe pamant. In 2 zile, chistul s-a retras si, dupa cativa ani de atunci, Andreea Mantea a ramas insarcinata in perioada in care filma pentru Burlacita. Tatal copilului este Cristi Mitrea, luptator MMA, si fiul ei, David, o mosteneste pe ea in tot, anunta Ciao