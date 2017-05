Caru' cu vedete: Gina Pistol, impreuna cu chef Scarlatescu la malul marii; Simona Gherghe s-a maritat in secret; Ce a spus Smiley despre Mihaela Radulescu, de fata cu toata lumea

Brigite Sfat pare ca a trecut peste momentul stanjenitor din aeroport, cand sotul ei, fostul tenismen Ilie Nastase a tras-o de par, in vazul tuturor. Aceasta a avut o escapada in Mamaia cu gandul de a se relaxa, iar paparazzi au surprins-o cu un zambet pana la urechi. Aceasta a fugit singura la mare, lasandu-l acasa pe Ilie Nastase. Zilele trecute, Brigitte a fost protagonista unui scandal, care a acaparat prima pagina a ziarelor. Ilie Nastase a fost surprins agresand-o pe aceasta in timp ce se pregateau sa se imbarce intr-o cursa spre Franta, noteaza Click. In urma cu cateva zile, Gina Pistol spunea ca e gata sa-l ia de barbat pe chef Scarlatescu, si se pare ca a vorbit serios! Dupa ce ca imparte cu el aceeasi emisiune TV, "Chefi la cutite" iata ca fostul iepuras Playboy isi petrece si timpul liber cu Catalin! Minivacanta de 1 mai a insemnat pentru Gina Pistol si Catalin Scarlatescu o iesire la mega-party-ul din LOFT Mamaia, urmata apoi de o relaxare pe malul marii. Gina Pistol si Scarlatescu au profitat de vreme frumoasa si si-au facut un selfie, alaturi de o prietena comuna. Veseli si zambitori, cei trei prieteni se bucura de aerul tare de pe malul marii, informeaza Cancan Simona Gherghe s-a maritat in secret, sambata, cu Razvan Sandulescu, tatal copilului ei. Ea a postat pe contul de socializare o imagine, in care le-a aratat fanilor cum arata buchetul ei. "Toata primavara mea e in buchetul asta", a scris Simona Gherghe pe contul de socializare. La casatoria civila, Simona Gherghe a purtat o rochie roz si a avut buchetul cu flori de liliac. "M-am maritat! Sambata ne-am casatorit, pe 29 aprilie. Ne-am luat de mana si ne-am dus la starea civila. Ma numesc Simona Sandulescu. Am luat numele lui.", a spus Simona Gherghe la Antena 1, citata de EVZ Artistul a venit sa-si sustina prietenul, pe Alex Velea, care lupta alaturi de partenera lui, pentru marele premiu. Acestia au dansat impreuna cu Mihai Petre. Smiley, in semifinala Uite cine danseaza!, alaturi de cel mai bun prieten al lui, Alex Velea. Interpretul, care a participat la repetitiile celor doi concurenti, a spus ca si-ar dori foarte mult sa dansese cu Mihaela Radulescu. "Da, as vrea eu sa fac un dans. Cu Mihaela Radulescu as vrea", a spus Smiley in direct la tv. Alex Velea si Smiley se inteleg de minune. Acestia se cunosc de multi ani, iar luni seara si-a sustinut prietenul, scrie Libertatea. uncay Ozturk, fostul sot al Andreei Marin, a petrecut sfarsitul de saptamana la malul marii. Insa nu singur, ci insotit de catre asistenta sa blonda, iar din cate se pare cei doi nu se mai feresc sa se afiseze in public. In urma cu putin timp, Tuncay Ozturk a facut public un mesaj pe contul sau de Facebook, dupa ce in aceasta zi de luni s-a intors in Capitala din Vama Veche. "Dupa o super mini vacanta la mare de 1 Mai, incerc sa-mi revin deoarece, surprinzator, e obositor si sa petreci:). De multa vreme nu m-am mai simtit asa de bine, cantand si dansand. Este prima oara cand am vazut partea dobrogeana a Romaniei si am ramas uimit. Acum, ma relaxez putin jucand Darts", a scris Tuncay Ozturk, potrivit Cancan