Caru' cu vedete: Ilie Nastase si Brigitte, scene pasionale in club, la mare; Un membru Holograf a murit. Anuntul trist a fost facut de Dan Bittman; Cine este multimiliardarul indian care a platit cea mai mare nota la Loft

De 1 mai, Brigitte si Ilie Nastase au vrut sa aiba un weekend memorabil, asa ca au hotarat sa ingroape securea razboiului. Celebrii soti au etalat gesturi romantice, s-au sarutat si s-au mangaiat de parca erau la prima intalnire. In cei sapte ani de relatie, Brigitte Nastase (40 de ani) a suportat multe! A fost jignita, trasa de par, inselata, iar in martie a primit lovitura suprema, fiind data afara din locuinta conjugala. Insa, iata, ca bruneta este o luptatoare si nu renunta cu una, cu doua la casnicia cu fostul mare tenisman, Ilie Nastase (70 de ani). Desi toata lumea se astepta ca cei doi sa divorteze, in weekendul acesta celebrul cuplu a inchis gurile dusmanilor cu gestul lor, caci s-au impacat pe Litoral. Bruneta si sotul ei au sosit separat in Constanta: ea a venit cu masina personala, insotita de o prietena, iar Nasty se afla de cateva zile acolo, intrucat a luat parte la meciul Romania-Marea Britanie, care s-a desfasurat la Mamaia, scrie Click Mihai Coman de la Holograf a murit, rapus de o boala necrutatoare. Solistul trupei, Dan Bittman, a postat un mesaj dureros pe contul de socializare. Acesta le-a marturisit tuturor ca artistul s-a stins din viata. Mihai Coman de la Holograf a murit, iar anuntul a fost facut de cel care i-a fost coleg de trupa. Dan Bittman sufera cumplit si a postat pe contul de Facebook, un mesaj emotionant. Se pare ca Mihai Coman suferea de cancer de mai multa vreme, insa a fost mereu o prezenta discreta."A murit Mihai Coman, colegul nostru, omul care a fost mai bine de douazeci de ani alaturi de noi, mai intai in studio, apoi pe scena. O boala perfida l-a luat nemeritat de repede dintre noi pe omul cu voce de aur si suflet de copil. Dar Mihai va ramane intotdeauna in inimile si in cantecele noastre", a fost mesajul de pe pagina oficiala de Facebook a trupei Holograf, noteaza Libertatea Miliardarul indian care a facut show in Loft, duminica, dupa ce a comandat sampanie de 30.000 de euro, este nimeni altul decat Kumar Laddha, un obisnuit al mega-party-urilor din ultimii ani de pe litoralul romanesc, dar si de pe Riviera franceza. Kumar Laddha se trage dintr-o veche familie indiana si este prieten cu multi dintre milionarii de la noi, cu radacini adanci in showbiz. El a fost atras, veri la rand, de frumusetile noastre, pe plajele de lux din Mamaia. Indianul putred de bogat s-a intrecut pe sine, duminica, lasandu-i muti de uimire pe petrecaretii din Loft. In afara de nenumarate sticle de sampanie Armand de Brignac Rose, el a mai platit un Armand de Brignac - elefant (sase litri) invelit in foita de aur de 24 de karate (60.000 de lei), dar si o sticla de trei litri de Armand de Brignac Jeroboam, in valoare de 22.500 de lei, potrivit Cancan Toata lumea a remarcat privirea incurcata a lui Michelle Obama cand a primit cadoul traditional de la Melania, in ziua investirii lui Donald Trump in functia de presedinte al SUA. La aproape patru luni de la ceremonia cu pricina, fosta Prima Doamna a explicat ce s-a intamplat atunci. Invitata la conventia American Institute of Architects din Orlando, Florida, Michelle Obama a declarat ca mimica ciudata din ritualul predarii stafetei la Casa Alba era, de fapt, felul ei de a-si masca emotiile puternice. Momentul in care sotii Trump au ajuns la Casa Alba a coincis cu plecarea fiicelor sotilor Obama din casa in care locuisera in ultimii opt ani."In acele momente in care noi deschideam usa si primeam noua familie in casa, copiii nostri paraseau locul in lacrimi prin usa din spate, luandu-si ramas bun de la toti cei de acolo", a explicat Michelle Obama, conform jurnalistilor de la Today, informeaza Click Simona Patruleasa si Sabin Ivanof fac si acum drumuri la tribunal, pentru a nu le fi injumatatita agoniseala de pana acum. Simona Patruleasa si Sabin Ivanof sunt amenintati de mai bine de doi ani, cu executarea silita, de catre firma la care sotul vedetei tv facuse un credit de 15.000 de euro. Desi rata lunara era de doar 200 de euro, afaceristul nu si-a mai achitat datoriile. Motiv pentru care el a fost dat in judecata de catre respectiva societate comerciala. Desi se parea ca lucrurile s-au rezolvat, ei bine, situatia lor nu este nici acum prea roz. Instanta a decis doar suspendarea executarii silite, pana la incheierea procesului de partaj si lichidarea bunurilor matrimoniale, care dureaza de aproximativ doi ani. Simona Patruleasa a facut apel si va avea termen peste doar cateva zile, noteaza Libertatea