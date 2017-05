​​Caru' cu vedete: Imagini cu Melania Trump care au fost tinute ascunse pana acum; Brad Pitt, primul interviu despre divortul de Angelina Jolie; Kate Middleton cere despagubiri uriase pentru publicarea pozelor cu ea topless

Printul William si Kate Middleton au solicitat despagubiri de 1,5 milioane de euro pentru publicarea unor fotografii ale ducesei in sanii goi. Cuplul regal a cerut despagubiri "semnificative" din partea revistei franceze Closer pentru publicarea respectivelor imagini, luate in timpul unei vacante de trei zile la un castel din Provence, in sudul Frantei, in septembrie 2012, la un an dupa ce Kate Middleton s-a casatorit cu Printul William, informeaza Click. Sexy Braileanca le-a aratat tuturor "cuibusorul de nebunii". Fosta actrita de filme pentru adulti s-a mutat in Bucuresti si si-a scos apartamentul din Braila la inchiriat. Pentru Sexy Braileanca, pe numele sau adevarat Florina Mihaila, cariera de actrita in filmele pentru adulti a luat sfarsit mai repede decat s-ar fi asteptat. Chiar daca spera ca o sa se imbogateasca din aparitiile sale erotice, Sexy Braileanca a lasat in urma cariera sa de starleta, iar acum trece prin cele mai fericite momente din viata ei, fiindca a devenit mamica in urma cu doua luni, anunta Cancan Melania Trump se numara printre cele mai controversate femei din SUA. Sotia presedintelui apare zilnic in revistele si ziarele tiparite si online de peste hotare, iar unul dintre subiectele zilei cu fostul model este aparitia sa in cateva imagini care n au mai fost facute publice pana acum. Melania Trump este un designer sloven-american de bijuterii si ceasuri si fost model. Este casatorita din 2005 cu miliardarul american Donald Trump, fost afacerist imobiliar si actualul presedinte al SUA. Nascuta in Iugoslavia (acum Slovenia), ea a devenit rezident permanent al Statelor Unite in 2001 si cetatean in 2006, scrie EVZ. Despartirea a fost un conflict personal. Daca iubesti pe cineva, il lasi lasi sa plece. Acum stiu ce inseamna asta, pentru ca asta simt. Inseamna sa iubesti pe cineva care nu mai este, fara sa astepti nimic in schimb. Nu inseamna ca i-am dat uitarii. Noi aveam o vinarie. Imi place foarte mult vinul, insa am ajuns jos de tot. A trebuit sa ma indepartez pentru cateva minute. Intr-adevar, cred ca puteam baga sub masa un rus cu vodka lui cu tot. Eram fost profesionist. Eram bun. Am pus capat la tot, in afara de bautura, in momentul in care mi-am intemeiat o familie. Dar anul trecut, am scapat lucrurile de sub control. Am inceput sa beau prea mult si a inceput sa devina o problema. Abia am inceput terapia, relateaza Cancan Este unul dintre cei mai buni actori, iar acum se pregateste pentru finala "Uite cine danseaza!" (ProTv). Marius Manole a uluit o tara intreaga cu numarul sau impecabil, iar de la nemilosul juriu a "furat" prima nota maxima. Insa, in spatele zambetului sau adolescentin, artistul ascunde o poveste de viata emotionanta. Marius Manole (38 de ani) e de departe unul dintre cei mai buni concurenti de la show-ul de dans de la ProTv. A ajuns in finala si se numara printre favoriti, iar accidentarile si ranile din timpul antrenamentelor nu se compara cu viata grea pe care timidul Marius Manole a avut-o, noteaza Click