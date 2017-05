Caru cu vedete: Ce a facut Monica Gabor, inainte sa se intoarca in America, de dragul lui Mr. Pink; Lavinia vorbeste despre sarcina cu Stefan Banica; Brad Pitt a dezvaluit motivul pentru care Angelina Jolie s-a despartit de el

Dupa o luna petrecuta in Romania, Monica Gabor urmeaza sa se intoarca la iubitul ei in America. Vedeta nu mai este demult abonata clinicilor de infrumusetare, insa a facut o exceptie, intrucat vrea sa-l surprinda pe Mr Pink. Nu a venit singura, ci insotita de fiica ei, Irina, cu care a impartit aceste momente de cochetarie. S-a stabilit peste Ocean de mai bine de sase ani si vine in tara destul de rar. Scumpa la vedere, la prima aparitie Monica Gabor (29 de ani) este un om linistit, impacat, departe de eticheta "Scorpia de la Izvorani" care i s-a pus pe vremea cand era sotia milionarului Irinel Columbeanu. Joi, de dimineata, am intalnit-o la o clinica de infrumusetare, unde a venit insotita de cea mai importanta persoana din viata ei: Irina (10 ani). Cele doua fete, mama si fiica, par mai degraba surori: Irina ii seamana foarte bine, mai are un pic si o prinde la inaltime, in plus ii mosteneste cochetaria, scrie Click Artista marturiseste ca este bucuroasa ca are langa ea un astfel de om, precum iubitul sau, Stefan Banica Junior. Lavinia vorbeste despre sarcina cu Stefan Banica si considera ca nunta si copilul vor veni exact atunci cand este momentul, fara programari. Lavinia Pirva si Stefan Banica sunt impreuna de mai mult de patru ani, iar lucrurile par sa mearga cat se poate de bine intre ei. Artista a marturisit pentru Libertatea ca se sfatuieste cu partenerul sau, de care este foarte mandra, in tot ceea ce face. De asemenea, ea nu a ascuns faptul ca vor deveni parinti si vor face si nunta, dar doar la momentul potrivit. "Sunt sigura ca lucrurile vor veni, cand trebuie sa vina. Ce este al nostru, este pregatit de mult. Nu este nevoie de programari speciale, toate acestea se intampla atunci cand este momentul. Atunci cand vine momentul potrivit, se intampla totul. Si asa e si frumos", a spus Lavinia, potrivit Libertatea Vestea ca Brad Pitt si Angelina Jolie, unul dintre cele mai frumoase si solide cupluri de Hollywood, se despart a cazut ca un trasnet in showbiz-ul international. La opt luni distanta, actorul a acordat un interviu in care recunoaste ca excesele pe care le-a comis in trecut i-au luat tot ce avea mai de pret. Brad Pitt (53 de ani) se considera principalul vinovat pentru divortul de Angelina Jolie. Intr-un interviu acordat recent pentru publicatia GQ Style, actorul spune ca a reusit in ultimele luni sa renunte la alcool si a participat la sedinte de consiliere psihologica, scrie Daily Mail. "Nu-mi amintesc sa fi avut o singura zi dupa ce am terminat facultatea in care sa nu fi baut alcool sau sa nu fi fumat o tigara cu marijuana. Sunt cu adevarat fericit ca am renuntat la aceste lucruri. Am renuntat la toate, cu exceptia alcoolului, atunci cand mi-am intemeiat o familie", a declarat Brad Pitt, noteaza Click Colonelul Dumitru Burlan, fosta garda de corp a lui Nicu Ceausescu, a facut dezvaluiri interesante despre relatia dintre Nicu Ceausescu si Nadia Comaneci. "In perioada respectiva, cand Nicu si Nadia erau prieteni, cei doi au fost supravegheati zi de zi, pas cu pas. Am citit multe despre aceasta relatie, dar multe lucruri sunt neadevarate. Nicusor i-a dat Nadiei o vila la Parcul Izvor, chiar langa fostul stadion Republicii. Acolo se intalneau. Nicu avea acces permanent in vila, se ducea acolo ori de cate ori voia sa se intalneasca cu Nadia. Nicusor n-a iubit-o niciodata pe Nadia, dar o vizita frecvent. Se intalneau numai pentru o anumita treaba pe care nu pot sa o spun acum", a declarat fosta garda de corp a lui Nicu Ceausescu, noteaza stirilekanald.ro Cunoscuta prezentatoare TV a acordat recent un interviu in care a vorbit despre momentele grele din viata sa, asa cum a fost cel din urma cu cativa ani de zile, cand s-a aflat la un pas de moarte. Teo Trandafir a dat toate detaliile despre mai multe momente cat se poate de dificile din viata ei. Dupa ce in mod incredibil si-a revenit, pentru ca in urma cu sase ani de zile, in 2011, a fost la un pas de moarte, ea a inceput sa pretuiasca foarte mult toate momentele fericite. Asa se intampla si acum, pentru ca vedeta de televiziune tine in special la activitatile petrecute cu fiica ei, Maia. "Am un prieten preot pe care il iubesc foate mult si cand veneam intr-o zi la Chisinau, m-a intrebat: < > Zic: < >. < > Zic: < >. < >. < >", a declarat Teo pentru Cancan