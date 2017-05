Caru' cu vedete: Corpul perfect al lui Jennifer Lopez costa 140.000 $; Raduleasca s-a pozat cu cracii pe sus: "Daca poti tine pasul, ai dreptul sa ma judeci"; Fiica lui Gigi Becali a creat isterie in Bucuresti. A blocat un bulevard intreg mai bine de 30 de minute

Este la fel de frumoasa ca in tinerete! Desi mai are doar 3 ani pana la 50 de ani, Jennifer Lopez are un trup de invidiat si nici un rid pe fata. Pentru a-si intretine corpul pefect cheltuie circa 140.000 $. La averea ei de 360 de milioane de dolari, isi permite orice! Cantareata Jennifer Lopez (47 de ani) a uluit intreaga lume cu recenta ei aparitie la un eveniment monden. Jurnalistii au cercetat cat investeste diva pentru a-si pastra fumusetea si au aflat ca aspectul sau mai spectaculos ca niciodata si formele sale perfecte costa 139.800 de dolari (circa 579.447 de lei) pe an, cat o casa, noteaza Click.



Fiica cea mijlocie a lui Gigi Becali, Alexandra, a scapat ca prin urechile acului de un dosar penal in urma caruia risca chiar sa ajunga la inchisoare! Alexandra a blocat linia tramvaiului 46 pentru o jumatate de ora dar, din fericire, totul s-a terminat cu bine! Neplacutul eveniment a avut loc vineri dupa amiaza, pe strada Dr.Felix, catre Gara de Nord. Alexandra si-a lasat masina, un SUV impunator, parcata langa bordura, ocupand practic o banda de circulatie. Pe acolo trece si tramvaiul 46 iar strada este destul de ingusta si cel mai probabil fata mijlocie a "latifundiarului din Pipera" a apreciat gresit distanta, astfel ca tramvaiul nu a avut loc, scrie Cancan. Cel mai cunoscut model american XXL, Ashley Graham, a acceptat sa renunte la haine pentru un pictorial incendiar menit sa schimbe mentalitatile si sa le redea femeilor increderea in propriul corp. Astfel, optimista si complet lipsita de complexe in ce priveste aspectul sau fizic, Ashley Graham a expus un nud napadit de celulita, vergeturi, colacei, zone napadite de grasime si chiar saini usor lasati. Modelul in varsta de 29 de ani a dezvaluit, cu aceasta ocazie, ca nu a vazut intotdeauna lucrurile la fel si ca pe la 18 ani, complet nemultumita de cum arata, a fost pe punctul de a renunta la modeling, potrivit EVZ. Alin Cocos nu s-a gandit prea mult la Gina Pistol, care astepta cu sufletul la altar cand a parasit-o, si s-a combinat imediat cu Monica Orlanda, fosta iubita a lui Alex Piturca. Chiar daca a stiut de la inceput ca tinerei ii place sa fie rasfatata si este innebunita dupa vacantele exotice si shoppingul in afara tarii, Cocos a sperat ca va face fata situatiei. Din pacate, problemele lui cu legea i-au cam ajuns Orlandei. In ultimii ani, Monica Orlanda a zabovit foarte putin timp prin Romania. Gustul l-a prins inca de pe vremea cand era logodnica lui Piturca si facea drumuri dese in Emiratele Arabe pentru a se intalni cu el (n.r. Piti Jr a lucrat cu tatal sau in Arabia Saudita), iar mai apoi barbatii care ii dadeau tarcoale o cadoriseau cu diverse vacante, arata Libertatea. Mihaela Radulescu isi mentine statutul de vedeta nonconformista. Iar cum altfel sa faca asta, decat cu o fotografie extravagant publicata pe o retea sociala? Mihaela si-a uimit din nou prietenii virtuali, dupa ce a fost pozata intr-o ipostaza iesita din comun. Cu cracii pe sus, si imbracata intr-o pereche de pantaloni minuscule, vedeta face sport cu ajutorul unor benzi elastice. "Nici vorba sa trec peste antrenament -benzile mele elastic sunt sala mea de fitness oriunde merg - daca poti tine pasul, ai dreptul sa ma judeci. Daca nu... incearca mai tare", a scris Mihaela Radulescu, in dreptul imaginii, relateaza Click.