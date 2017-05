Caru' cu vedete: Cristina Topescu si-a anuntat retragerea de la Antena 3; Actrite extrem de urate in filme, dar care in realitate innebunesc orice barbat; Madonna, goala pe Instagram

Din echipa Antenei 3 nu va mai face parte Cristina Topescu, dupa chiar cum ea a anuntat pe contul de socializare. Prezentatoarea emisiunii "Dincolo de stiri", ce se difuza sambata de la ora 23.00, a explicat care sunt motivele deciziei de a se retrage de la postul din Baneasa. Cristina Topescu a luat o decizie surprinzatoare dupa trei ani si jumatate in care s-a aflat la carma emisiunii "Dincolo de stiri" de la Antena 3. Jurnalista a declarat ca nu va mai aparea pe sticla la postul din Baneasa din motive numai de ea stiute, informeaza Click.



Uite cine danseaza" a oferit momente emotionante. Andreea Marin a fost, de departe, cea mai impresionata. "Zana" chiar a si lacrimat la un moment. Dansul perechii Liviu Teodorescu si Marica Derdene a facut-o pe Andreea Marin sa planga. Vedeta si-a amintit de parintii ei, care, din nefericire, au decedat. Andreea Marin a ramas fara mama la o varsta frageda, iar anul trecut si-a pierdut tatal. "Story of My Life" a fost piesa pe care Liviu Teodorescu si Marica Derdene au dansat. La final, cei doi s-au reunit cu familiile, moment in care Andreea Marin a inceput sa planga, relateaza Cancan Cinematografia este o arta care cere sacrificii. Unele actrite s-au transformat atat de mult, pentru a putea interpreta un rol, incat sunt imposibil de recunoscut. Unele si-au sacrificat frumusetea, transformandu-se in personaje care sunt opusul a ceea ce reprezinta in realitate. Altele au fost nevoite sa se ingrase, sa slabeasca, sau sa sufere transformari corporale si vestimentare oribile. Ba mai mult, personajele pe care le-au interpretat in filme sau seriale, le-au slefuit cumva gresit imaginea. Mayim Bialik, este unul dintre exemplele cele mai concrete, scrie EVZ. Madonna, goala pe Instagram. Madonna nu a ezitat sa isi arate formele, la cei 58 de ani ai sai, sub forma unei fotografii postate pe contul ei de Instagram. Artista nu a incalcat nicio regula de nuditate impusa de reteaua de socializare, unde este urmarita de peste 9 milioane de fani (9,3 milioane). Madonna s-a dezbracat si pentru Hillary Clinton. Vedeta s-a fotografiat topless. Madonna, nascuta pe 16 august 1958, in Bay City, Michigan, SUA, a debutat in lumea muzicala, in anul 1983, cu albumul "Madonna", dupa care a dat lovitura cu materialul discografic "Like a Virgin", lansat un an mai tarziu, arata Libertatea Lumea vedetelor de la noi s-a impartit in doua duminica, 7 mai. Bianca Dragusanu si Andreea Banica si-au botezat copiii in acelasi timp, adunand crema showbiz-ului dambovitean la petreceri cu staif. Vedetele au mers fiecare unde a crezut de cuviinta, insa au fost unele care au bifat ambele petreceri. Desi a plouat si a fost urat afara, ziua de 7 mai a fost una importanta atat pentru Bianca Dragusanu, cat si pentru Andreea Banica. Cele doua au ales aceasta zi pentru a-si crestina bebelusii. Andreea si sotul ei, impresarul Lucian Mitrea, si-au botezat baietelul, Noah Andrei, dupa care au mers la un local de fite pentru a sarbatori, anunta Click.