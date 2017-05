Caru' cu vedete: Cum s-a tunat Prima Doamna a Frantei. E campioana la operatii estetice; Daniela Crudu e la capatul rabdarii. Are acelasi salariu de 6 ani si frustrari cu carul; A negat ca are o relatie cu el, dar Gina Pistol s-a abandonat total in bratele... "amicului"

Emmanuel Macron este cel mai tanar presedinte al Frantei la cei 39 de ani ai sai, dupa ce a fost ales in turul de scrutin de duminica. Sotia lui, Brigitte Trogneux, este cu 25 de ani mai in varsta ca el. Iata cum pacaleste trecerea timpului. Prima Doamna a Frantei, fosta profesoara de literatura a actualului presedinte, este bunica si are trei copii din primul mariaj. Cu toate astea, Brigitte Trogneux pare sa fi oprit timpul in loc. Si-a pus extensii de par, si-a facut tratamente de rejuvenare a pielii fetei, se imbraca intr-un stil tineresc cu fustite scurte si blugi mulati. Conform doctorului estetician britanic Ross Perry, Prima Doamna apeleaza constant la injectiile cu Botox pentru a scapa de riduri pe chip. In plus si-a remodelat nasul, a facut o operatie de intindere a pielii fetei si si-a marit pometii cu implanturi, potrivit Click Daniela Crudu e la capatul rabdarii. Asistenta pacatoasa nu mai are nici o motivatie profesionala si resimte din plin plafonarea. Apropiati ai brunetei vorbesc despre nemultumirile ei in ceea ce priveste contractul cu Antena, nemultumiri accentuate de intrarea in echipa a moldovencei Anisia Gafton. Cu ani multi de experienta in televiziune si o prestatie numai buna pentru audiente de succes, Daniela Crudu este una dintre cel mai prost platite vedete TV. Asta in ciuda faptului ca bruneta s-a dovedit a fi si una dintre cele mai docile angajate si, pe deasupra, dezinvolta si gata sa se supuna cererilor producatorilor. De aproximativ sase ani de cand anima atmosfera la show-ul de noapte al Antenei, Daniela are acelasi salariu - 500 de euro, bani pentru care unele gratii din tagma ei nici nu s-ar ridica dimineata din pat, noteaza Libertatea Dupa ce Gina Pistol a fost tinuta in brate si sarutata, ce-i drept, pe obraz, in club de unul dintre cei mai cunoscuti PR-isti de la noi, Denis Radu, Cancan difuzeaza imagini care arata ca relatia dintre Gina si Denis este una foarte apropiata. Gina Pistol si Denis Radu au mers impreuna la mall si s-au tinut in brate, foarte degajati, semn ca relatia lor este una stransa. Ipostazele tandre din club se pare ca nu au fost unice, intrucat Gina si Denis petrec si singurei, nu doar inconjurati de prieteni. Cei doi au vizitat cateva magazine impreuna, apoi Gina a intrat singura intr-un magazin de haine. Dupa ce au fost vazuti tinandu-se in brate in club, Gina Pistol a declarat despre relatia cu Denis Radu: "Suntem doar prieteni foarte buni! Ne intelegem extrem de bine, nu poate fi vorba de o relatie de iubire. Denis este un baiat foarte OK, dar doar atat", scrie Cancan Mihaela Radulescu a vorbit despre primul copil cu Felix. Vedeta tv a facut marturisirea in direct la tv. Ea a spus ca vrea sa treaca la nivelul urmator in relatia cu Felix si este pregatita sa devina din nou mama. In timpul emisiunii, in cadrul careia Mihaela Radulescu este jurat, vedeta a vorbit despre acest subiect. Relaxia dintre ea si iubitul austriac este una extrem de serioasa, bazata pe dragoste intensa, dupa cum chiar ea a vorbit. "Ne iubim mult, el s-a si nimerit sa fie exact pe stilul meu. Noi avem doi prieteni buni de familie, se iubesc de mai bine de douazeci de ani, dar ea nu zboara neam! Nu suporta sa urce intr-un elicopter. Putina lume stie ca Felix este de ani buni unul dintre cei mai buni piloti de elicopter si nu o spun doar pentru ca este Felix al meu. El este un barbat cu... sa spunem... multe calitati! Stii, ai impresia aia ca austriecii sunt asa, niste oameni reci, dar nu este adevarat", a declarat Mihaela Radulescu, noteaza VIP24 Monica Birladeanu, la "Ferma Vedetelor". Dupa doua sezoane in care Iulia Vantur a tinut fraiele emisiunii de la Pro TV, producatorii au facut o schimbare uriasa. Disponibilitatea blondei din ce in ce mai redusa a scos-o din schema si, automat, a intervenit necesitatea unei inlocuiri. Celebritatea dobandita in tara natala a iubitului ei Salman Khan a facut-o pe Iulia Vantur sa priveasca spre alte orizonturi. Si cum sud-estul Europei a devenit prea stramt pentru ea, blonda moldoveanca a dat curs proiectelor de la Bollywood. Si s-a incarcat atat de tare, incat a devenit aproape indisponibila pentru cele din Romania. Asadar, de ce sa-si mai vare ea tocurile in "Ferma vedetelor" de acasa, cand poate trai bine mersi la ferma de cinci stele a lui Khan, informeaza Libertatea