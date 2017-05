Caru' cu vedete: Iulia Albu, urare pentru fetita Biancai Dragusanu: "La cat mai putine operatii estetice"; Iulia Vantur, inlocuita la "Ferma vedetelor"; Nu fac sex niciodata! Iata cine sunt asexualii de la Hollywood

Domnita de Alba, asa cum ii place sa i se spuna, "taie si spanzura" atunci cand vine vorba de stil. Nimic si nimeni nu scapa de "veninul" Iuliei Albu (35 de ani). Cea mai noua victima e Bianca Dragusanu (35 de ani), care si-a botezat recent fetita, pe Sofia Natalia. Iulia Albu a scris, pe blogul ei personal, despre tinutele invitatilor veniti la botezul micutei Sofia. De "gloantele" ei nu a scapat nici Bianca Dragusanu: "Revwenind la botez....si credeti-ma ca imi este dificil sa fac asta, privind poza cu cele doua foste asistente tv, ii urma toate cele bune micutei (Sofia n.r), cat mai putine operatii estetice, iar Biancai o oglinda!", anunta Click. ulia Vantur va fi inlocuita in noul sezon al emisiunii "Ferma vedetelor". Blonda s-a declarat indisponibila pentru proiect, asa ca producatorii se pare ca au decis sa o inlocuiasca pe aceasta cu o bruneta celebra. Filmarile pentru noul sezon al emisiunii "Ferma vedetelor" a inceput fara Iulia Vantur. Se pare ca blonda nu s-a aratat disponibila pentru proiect, asa ca producatorii au decis s-o inlocuiasca. Noua prezentatoare a reality-showului va fi... Monica Barladeanu, potrivit adpm.ro, citat de Cancan. Andreea Marin si-a anuntat fanii, printr-un mesaj postat recent pe pagina sa de Facebok, ca are o surpriza pentru ei. Zilele trecute, Andreea Marin a marturisit ca este implicata intr-un nou proiect. Se pare ca, in scurt timp, vedeta TV va anunta ce proiect a demarat in aceasta perioada. "Buna dimineata! Pretuieste viata! Am o surpriza astazi, e despre frumusetea din voi! Sa o scoatem la lumina! Pe curand! #beautyhelp #newproject #comingsoon", a scris Andreea Marin pe Facebook, scrie Libertatea, citata de EVZ. Mihai Traistariu isi avertizeaza pretendentele. Cantaretul isi doreste foarte multi copii. Mihai Traistariu, care a participat anul acesta la Finala Nationala Eurovision 2017 si a iesit pe locul al doilea, este posesorul uneia dintre cele mai bune voci masculine de pe scena muzicala din tara noastra. Artistul, care a vorbit la un moment dat despre relatiile sale, a acordat un interviu pentru o emisiune de televiziune, in care a afirmat ca isi doreste foarte multi copii, informeaza Libertatea Nu toata lumea face sex! Exista persoane -chiar si prin showbiz-ul american - care au preferat sa nu (mai) aiba deloc relatii intime cu altcineva. Care este motivul si, mai ales, cine sunt cei care se mandresc cu asexualitatea lor? Karl Lagerfeld: legendarul designer a avut un motiv cat se poate de intemeiat pentru a renunta la sex. Si-a propus sa nu se mai bucure niciodata de asemenea placeri dupa ce s-a despartit definitiv de partenerul sau, Jacques de Bascher. Cel care i-a fost alaturi designerului o buna parte din viata sa si-a pierdut viata in 1989, asadar a trecut ceva timp de cand Lagerfeld se considera un asexual veritabil, anunta Click.