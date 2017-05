Caru' cu vedete: Monica Gabor: "Nu sunt adepta operatiilor estetice"; Brigitte si Ilie Nastase se cearta in deplasare. S-au impacat, dar tot cu nabadai se iubesc; Prima reactie a Adelei Popescu, dupa ce Radu Valcan a facut-o prostituata pe fosta iubita a lui Liviu Varciu

De cand a facut saltul catre America si s-a stabilit acolo, Monica Gabor (29 de ani) si-a schimbat stilul de viata cu totul. Daca in urma cu zece ani, pe cand era doamna Columbeanu, aceasta epata cu tinutele scumpe, dar si cu felul in care arata datorita stilistilor, iata ca acum bruneta este toata naturala. Nici strop de oja pe unghii sau fond de ten pe chipul ei, parul coafat natural, fara interventii la saloanele de infrumusetare, ca sa nu mai vorbim de operatii estetice. Singurele ajustari pe care le face pentru a avea o fata ca de bebelus, sunt tratamenetele neinjectabile. Saptamana aceasta, Monica a apelat din nou la prietenul ei, medicul plastician Athanasios Fragkos, care a rasfatat-o cu o procedura pentru curatarea si hidratarea fetei. "E medicul in care am incredere. Ne stim de noua ani si nu as apela la altcineva. Nu sunt adepta operatiilor estetice", ne-a spus Monica Gabor, potrivit Click Brigitte si Ilie Nastase, calatorie cu ciondaneli si la Madrid! Se pare ca ei nu pot sta nici impreuna, dar nici separat. Brigitte si Ilie Nastase au avut parte cam de toate, de-a lungul casniciei lor. Au trait momente de vis impreuna, vacante de neuitat, dar s-au si certat ca la usa cortului si si-au spalat rufele in public. Ea a plecat de acasa, si-a acuzat partenerul ca a inselat-o, a amenintat cu divortul. Dupa furtuna a aparut insa din nou linistea aparenta in cuplul Brigitte - Nastase. Recent, dupa o cearta cu imbranceli, mai intai intr-un club, urmata apoi de o alta pe aeroport, cei doi s-au impacat, iar fostul tenismen a facut cam orice sa-i intre din nou in gratii sotiei sale. Ca de fiecare data, impacarea a fost dulce, iar acum cei doi soti se afla ca spectatori la turneul de tenis de la Madrid, unde au petrecut cu ocazia zilei de nastere a lui Ion Tiriac, noteaza Libertatea Adela Popescu si Radu Valcan au dezvaluit cum sta treaba in relatia lor, la doar o zi dupa ce prezentatorul TV a facut-o prostituata pe Diana, fosta iubita a lui Liviu Varciu care s-a inscris la reality-showul "Insula iubirii". Adela Popescu si Radu Valcan au o relatie cat se poate de normala, iar prezentatorul TV se loveste si el de aceleasi mici inconveniente ca orice alt barbat in raport cu aceasta. Valcan a postat pe blogul personal un material in care dezvaluie cine face regulile in casa lor, de care si-a amintit la scurt timp dupa ce a facut-o prostituata pe Diana, fosta iubita a lui Liviu Varciu care s-a inscris la reality-showul "Insula iubirii". Materialul a fost pe gustul sotiei sale, Adela Popescu, si a tinut sa le precizeze prietenilor virtuali faptul ca, desi este vorba despre o postare de anul trecut, lucrurile stau fix la fel si in prezent, scrie Cancan Dupa doar cateva saptamani de liniste, fostii soti Adriana Bahmuteanu si Silviu Prigoana se pregatesc din nou sa faca poteca la tribunal. Acestia se razboiesc in continuare pentru cei doi copii ai lor: afaceristul ii vrea definitiv in casa lui, iar ea cere custodie unica. Adriana Bahmuteanu (43 de ani) si Silviu Prigoana (53 de ani) incep cea de-a 45-a actiune in justitie. Saptamana viitoare, cei doi fosti soti care au avut o relatie tumultoasa pe parcursul celor 12 ani de convietuire, incep sa faca din nou poteca pe la tribunal: bineinteles, tot pentru custodia odraslelor. La Judecatoria Sectorului 5 din Capitala, s-a depus dosarul unde ambii vor sa se ocupe singuri de cei doi copii ai lor, Eduard si Maximus. Afaceristul le cere magistratilor sa stabileasca domiciliul baietilor in vila sa, din motive medicale. Astfel, milionarul considera ca locuinta in care stau acum cu mama lor este nesigura, fiind insemnata cu bulina rosie pentru grad seismic ridicat, conform Click Speculatiile cu privire la relatia, profesionala sau nu, pe care o are Tuncay Ozturc cu asistenta lui cea blonda au aparut chiar si inainte de divortul de Andreea Marin. Dar, de ceva vreme incoace, acestea s-au intensificat si, cu toate ca niciunul nu vorbeste despre ceea ce se petrece intre ei, gesturile lor sunt mai mult decat explicite. Mai exact, ne-a dezvaluit un amic de-al lui Tuncay, maseorul si asistenta lui au decis ca, cat de curand, sa plece, intr-o vacanta de cateva zile, departe de Romania. Iar destinatia aleasa este, surprinzator, chiar Turcia, loc in care, cu siguranta, Tuncay Ozturc isi va rupe cateva ore sa ajunga si acasa la el. Ca, totusi, ar fi cazul sa o prezinte si pe asistenta lui parintilor, cu atat mai mult cu cat alaturi de tanara cu pricina, maseorul nostru isi petrece si zilele si, spun unii, si noptile, informeaza Spynews