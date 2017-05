Caru' cu Vedete: Viorel Lis este dispus sa-i indeplineasca Oanei, asa cum poate, dorinta de a avea un copil: "Fa-l cu altul si-l recunosc eu"; Ultima isprava a celebrei Luminita Perijoc: si-a parasit iubitul din Spania si... Sexy-violatoarea taximetristului din Tulcea i-a "spart casa" unui interlop; Crima de la Medicina. Studenta criminala a ajuns "regina" in puscarie!

Dupa ce l-am prezentat ieri pe Cristian, "seful lui Versace" de la Londra, un personaj fabulos, care face arogante cu masini si ceasuri de peste un milion de euro acesta a decis sa rupa tacerea. Daca ieri va aratam imaginile fabuloase cu "Regele de la Londra", care face senzatie pe Instagram cu masinile de super-lux, Rolex-urile, sampaniile de fite si hainele de firma, astazi va oferim dezvaluiri extraordinare despre Cristian. Tanarul "iese la treaba" pe un site de escorte masculine, iar imaginile pe care le publicam in exclusivitate probeaza acest lucru. Cristian se prezinta pe un site de escorte masculine ca fiind un "tanar de 25 de ani, foarte manierat si care calatoreste in toata lumea". In aceeasi prezentare pe care o face pentru potentialele cliente, Cristian se lauda cu o barbatie de peste 20 de centimetri si le asigura pe doritoare de "discretie totala, indiferent de scopul intalnirii", scrie CanCan Viorel Lis exclude sa devina tata, pentru ca, spune el, are o varsta, lucru cu care insa sotia sa, Oana, nu este de acord. Motiv pentru care fostul primar a gasit solutia pentru a deveni parinti. Oana si Viorel Lis formeaza unul dintre cele mai longevive, dar si inedite cupluri din showbizul autohton. Intre cei doi este o diferenta de 35 de ani, ceea ce nu i-a impiedicat insa sa-si intemeieze o familie. Un singur lucru le lipseste, totusi: un copil. Ea si-ar dori cu ardoare sa devina mama, numai ca fostul primar nici nu vrea sa auda. Dar cum acesta ii cam face toate poftele Oanei, tot el a gasit si o solutie inedita. Prezenti impreuna la un eveniment monden, dupa o pauza destul de mare, din cauza problemelor de sanatate ale lui Viorel Lis, cei doi au vorbit si despre singura posibilitate de a avea un copil. "Eu chiar imi doresc un copil", a marturisit Oana, in prezenta sotului sau. "Ce copil sa mai fac eu, la varsta mea, ca sa iasa un copil tampit? Sunt de acord sa-l faci cu altul si sa-l infiem, eu il recunosc ca tata, ii dau numele meu", i-a transmis fostul primar consoartei sale, citat de Libertatea Denisa Manelista a fost dusa de urgenta la spital in urma cu trei zile. Pentru ca starea ei de sanatate se deteriorase din nou, artista a avut nevoie de ingrijiri medicale de specialitate. Denisa Manelista a fost dusa de urgenta la spital pentru o procedura care, se pare, a repus-o pe linia de plutire. Surse foarte apropiate familiei ne-au dezvaluit faptul ca boala care i-a distrus functiile ficatului, reducandu-i capacitatea la 5% in cea mai acuta faza a ei, a inceput sa-i afecteze si alte organe. De data aceasta ar fi vorba despre plamani si, se pare, acum trei zile, medicii s-au vazut nevoiti sa-i dreneze lichidul acumulat la nivelul lor, dupa ce analizele si ecografia au indicat necesitatea acestei proceduri. Denisa a petrecut o zi internata si la capatul ei s-a intors acasa. Acum, Denisa nu are nevoie decat de liniste pentru a se recupera. Aceasta va continua curele cu bioenergie si tratamentele naturiste si va fi tinuta departe de suparari, anunta Libertatea In urma cu cativa ani, Luminita Perijoc ajungea celebra nu doar in intreaga tara, ci in intreaga lume, dupa ce a batut, umilit si violat un taximetrist. Tanara originara din Tulcea pare sa fi dat total uitarii intamplarea, iar acum a reusit performanta de a-i "sparge casa" unui interlop.Pentru Luminita Perijoc lucrurile par sa se fi schimbat mult din momentul in care devenea celebra pentru ca a batut un taximetrist pe care l-a si violat, in urma cu cinci ani. Asta deoarece "sexy-violatoarea" a fost plecata din Romania. Dupa ce s-a mutat in Spania si-a gasit jumatatea si a trait o poveste de dragoste cu un afacerist. S-ar parea insa ca totul s-a destramat, dupa ce Luminita Perijoc l-a parasit pe spaniol. Ea a ales sa se intoarca in tara, iar in mini-vacanta de 1 Mai a mers pe litoralul romanesc. Insa nu singura, ci insotita de o iubire mai veche, pentru ca Luminita avea o relatie in paralel cu un interlop, chit ca inca se iubea cu barbatul pe care l-a intalnit in Madrid, au declarat, pentru Cancan.ro , surse avizate.A ucis si transat cu sange rece un bulibasa cu buzunarele pline de bani. Asa a devenit cunoscuta tarii intregi Carmen Bejan, studenta la Medicina in Timisoara. Viata ei dupa gratii, de la fapta oribila din 2009 si pana in prezent, ar putea inspira cu succes scenariul unui film.In vara lui 2009, Sergiu Florea (27 ani) si Carmen Bejan (27 ani), studenti in Timisoara, la Facultatea de Medicina, il omorau si il transau pe Tiberiu Schroth, liderul unui clan de romi. Ambii au fost condamnati la cate 20 de ani de inchisoare. Povestea studentilor ucigasi este cutremuratoare, prin modul in care a fost comisa crima, si suprinzatoare prin turnura pe care a luat-o, dupa gratii, viata celor doi tineri. Sergiu s-a casatorit, in urma cu doi ani, cu o ucraineanca cunoscuta pe internet. Tot pe internet si-a gasit si Carmen sot, pe Claudiu Satran - condamnat si eliberat intre timp, pentru trafic de droguri. Studenta care a ajuns pe buzele tuturor dupa aceasta crima a ramas si insarcinata dupa gratii, insa la scurt timp dupa nastere copilul a murit din cauza unor malformatii. Carmen este inchisa acum la Penitenciarul de Maxima Siguranta Arad si, chiar daca a demonstrat ca este un detinut model, judecatorii nu au admis schimbarea regimului inchis. Cu toate astea, tanara a ajuns sa se impuna ca o regina in penitenciar, dupa spusele sotului ei. "A fost aleasa reprezentanta detinutelor, a stiut sa se impuna si sa fie respectata. Orice problema are cineva i-o spune ei si Carmen o transmite mai departe gardienilor. Ea nu are prietene acolo, doar colege", a declarat Claudiu Satran, relateaza Click