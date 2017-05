Caru' cu vedete: Detaliul care tradeaza varsta Mihaelei Radulescu; Ce a spus Iulia Albu despre Brigitte Macron, sotia presedintelui Frantei; Fosta iubita a lui Torje si Piti Jr. a "scapat porumbelul" in direct! Se iubeste in secret cu Smiley

Mihaela Radulescu (47 de ani) este cunoscuta in showbizul romanesc pentru aparitiile sale uneori extravagante, alteori foarte indraznete, nefiindu-i niciodata teama sa incerce experiente noi, indiferent de ce natura ar fi ele. O femeie curajoasa si plina de energie, uimeste de fiecare data. Vineri seara, 12 mai, a avut loc cea de-a treia editie live "Romanii au talent", unde, dupa cum ne-a obisnuit pana acum, Mihaela Radulescu a fost una dintre cei patru jurati. Vedeta a purtat insa o tinuta foarte decoltata care a lasat sa se vada un detaliu care ii tradeaza varsta, informeaza Click. Iulia Albu a tinut sa comenteze in stilul caracteristic aparitiile primei doamne a Frantei. Brigitte Macron, in varsta de 64 de ani, arata foarte bine pentru varsta ei si se mentine in forma. Modul in care se prezinta in public semnifica foarte mult pentru ea, insa, cu toate astea, Iulia Albu a gasit ac si de cojocul ei. "Doamna Macron arata spectaculos intr-adevar pentru varsta domniei sale, insa pe cat de spectaculos arata, pe atat de nefaste sunt spectacolele in care isi expune bratele. Nimeni nu poate ramane tanar la infinit si ar fi chiar culmea sa ajungem sa reprosam asa ceva mai ales unei femei care arata in acest fel, insa exista un cod nescris al bunul gust si al stilului, care sanctioneaza expunerea unor zone mai putin estetice, scrie EVZ Iulia Parlea, fosta prezentatoare TV, actualmente stirista la postul de radio al lui Marius Tuca, Smart FM, ar putea fi noua iubita a lui Smiley! Totul a plecat de la o discutie intre Vlad Craioveanu si colega lui Iulia Parlea, purtata in direct de catre cei doi. Vlad Craioveanu a spus on-air ca Iulia Parlea este indragostita de Smiley, iar aceasta a inceput sa rada. Iulia i-a replicat lui Craioveanu ca a inteles gresit, insa explicatiile ei nu au fost prea convingatoare, relateaza Cancan Marcel Toader, in razboi cu fosta sotie, Gabriela Cristea, de cand aceasta i-a deschis proces pentru a-si recupera nu mai putin de 400.000 de euro, bani pe care considera ca afaceristul i-ar fi sustras din contul ei. Exact atunci cand parea ca Gabriela Cristea si fostul sot Marcel Toader nu mai au nimic de impartit, vedeta TV i-a dat lovitura de gratie. Mai precis, aceasta a reusit sa castige procesul in care solicita ca instanta sa repuna pe rol dosarul in care le imputa afaceristului si firmei acestuia nu mai putin de 400.000 de euro. Astfel ca, in prezent, cei doi se judeca pentru o suma deloc de neglijat, arata Libertatea In ultima perioada, Tuncay Ozturk si asistenta lui au fost vazuti tot mai des impreuna, astfel ca pana la aparitia zvonului ca intre cei doi ar exista o idila a mai fost un singur pas. Sandra continua, insa, conform ultimei fotografii, sa se "ascunda" in spatele relatiei cu iubitul oficial, pe care il cunoaste inca de pe vremea cand era in liceu. Cancan a intrat in posesia unei fotografii cu iubitul asistentei lui Tuncay Ozturk. Acesta sta zambitor, la o terasa, cu o halba de bere in fata. Imaginea a fost postata de Sandra pe contul personal de Facebook. Nu este exclus ca ea sa fi fost fotograful. "Noroc!", a scris blonda in dreptul pozei, potrivit Cancan.