Caru' cu vedete: Motivul pentru care Melaniei Trump i se va ridica o statuie in marime naturala; Fosta iubita a lui Liviu Varciu, data afara din emisiune de Radu Valcan; Andra si Maruta au dezvaluit cine face treburile "murdare" in casa lor

Primei doamne a Statelor Unite i se va ridica o statuie in marime naturala, dar nu in Washington DC, acolo unde ne-am astepta si nici in tara sa natala, in Slovenia. Dintre toate locurile posibile amplasarii unei statui cu Melania a fost aleasa Bosnia si Hertegovina! Care ar fi motivul alegerii acestei locatii? ei bine, se pare ca Melania este aproape o celebritate in tara respectiva. Dupa cum este precizat pe site-ul Indy100.com, actuala prima doamna a SUA a devenit cunoscuta in timpul campaniei electorale a sotului sau. Probabil va mai amintiti ca Melania a primit un cadou deosebit din partea unui producator de pantofi de origine sarbo-bosniaca, scrie Click Radu Valcan a fost enervat de atitudinea Dianei, fosta iubita a lui Liviu Varciu, in cadrul show-ului "Insula Iubirii". Radu Valcan a decis sa o dea afara din emisiune pe Diana. In momentul in care a fost mustrata pentru atitudinea ei, Diana a vorbit urat cu una dintre concurente. "Am inteles, sunt nesimtita, ok. Tu nu comenta, fa!", i-a spus Diana acesteia. "Diana, e vorba de buna crestere. Diana, ridica-te si pleaca!", i-a spus Radu Valcan fostei iubite a lui Liviu Varciu. "Diana a facut o multime de glume proaste la adresa tuturor ispitelor, asa ca a primit pedeapsa", si-a explicat Radu Valcan decizia, potrivit Cancan. Dupa ce a cucerit publicul de la "Uite cine danseaza" cu coregrafiile lui, Liviu a mai facut o cucerire. De aceasta data Liviu Teodorescu a ajuns in pat cu Cristina Ich, nimeni alta decat frumoasa vloggerita, una dintre cele mai ravnite femei din Romania. Liviu Teodorescu nu este doar unul dintre finalistii de la "Vocea Romaniei", dar a fost revelatia concursului "Uite cine danseaza", unde a ajuns in topul celor mai buni trei dansatori. Cu toate ca s-a descurcat bine pe scena de dans, pasiunea lui este in continuare muzica. Asa ca dupa o pauza de cateva luni, timp in care a participat la show-ul de dans, Liviu a revenit la muzica, informeaza Libertatea. Suparare mare, la Eurovision 2017! In timp ce juriul din Moldova le-a acordat solistilor nostri de la Eurovision, Ilinca Bacila si Alex Florea, maximum de puncte, iata ca cel din Romania a fost cu mult mai zgarcit, oferind trupei SunStroke Project doar trei puncte. Mihai Traistariu ne-a oferit detalii picante din culisele votarii. Solistul Mihai Traistariu (40 de ani) ne-a vorbit despre modul in care colegii lui, Paula Seling, Luminita Anghel, Tavi Colen si Cezar Ouatu, din juriul romanesc, au punctat, sambata seara, prestatia de la Kiev a Republicii Moldova, noteaza Click Catalin Maruta a marturisit ca el duce gunoiul. Bravo lui! Un barbat de nadejde. "Mergem la teatru, am fost invitati de colegul nostru Busu. N-am mai fost demult. Ne dorim sa mergem si la film, ultima data am fost la film, acum mergem la teatru, pe urma o sa mergem iar la film si tot asa. Ma supara ca sunt doar 300 de locuri pentru concertul meu de la Casa Poporului, ii rog pe cei care vor sa vina sa se inscrie pe site. Pentru fiecare concert am emotii", ne-a declarat si Andra, citata de Cancan.