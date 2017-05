Caru' cu vedete: Adi Mutu: "Bona filipineza putea sa-mi rapeasca baiatul"; Prea gelos s-o lase acasa. Nevasta tanara ii da batai de cap lui Gheorghe Zamfir; Ilie Nastase merge la Roland Garros, desi are "Interzis"

Cand le era lumea mai draga, alaturi de bebelusul lor, Tiago, Adrian si Sandra Mutu au nimerit in mijlocul unui necaz. Bona filipineza, pe care au platit-o sa aiba grija de copil, a inceput sa "adune" de prin casa bani, haine, alimente si bijuterii. Nu actiona singura, ci ajutata de un iubit roman. Mutu le-a facut plangere la Politie. De cateva saptamani, Adrian Mutu (38 de ani) si sotia sa, Sandra (23 de ani), nu mai au tihna! In loc sa se ocupe in liniste de organizarea botezului fiului sau, dar si a nuntii cu Sandra, directorul echipei Dinamo trebuie sa dea acum cu subsemnatul pe la politie din cauza bonei filipineze pe care a adus-o in casa pentru a avea grija de micutul Tiago. In luna aprilie, imediat dupa ce Sandra l-a adus pe lume pe baietel, in vila lor din Pipera a sosit si al patrulea membru, si anume bona asiatica. Ce-i drept, aducerea femeii cu tot cu protocolul agentiei Crown Services, l-a costat mai mult decat nasterea copilului, caci Briliantul a scos din portofel in jur de 4.000 de euro, noteaza Click Indragostit lulea la 76 de ani, Gheorghe Zamfir, muzicianul roman al carui nai era la un moment dat venerat si difuzat pe intregul mapamond, nu-si lasa niciodata nevasta acasa, mai ales cand are de sustinut spectacole in afara granitelor tarii. Sursa de inspiratie a artistului, solista de muzica populara Nicoleta Beca Zamfir, cu 44 de ani mai tanara decat cel supranumit "regele naiului", este nelipsita de langa acesta. Cei doi se afla in prezent la Istanbul, in Turcia, unde artistul are o clasa de elevi si unde urmeaza sa sustina un concert, s-au intors recent din Elvetia (Zamfir a imprimat pentru un nou album de autor ce va aparea doar in tarile unde se vorbeste limba franceza) si tot anul acesta au vizitat impreuna Israelul si Italia. Se pare ca, atunci cand este in deplasare, Zamfir prefera sa se concentreze pe activitatea profesionala decat sa-i fuga mintea la ce face tanara lui sotie departe de el. Iar deplasarile in doi s-au dovedit a fi solutia ideala, potrivit Libertatea Chiar daca organizatorii turneului de la Roland Garros au anuntat, cu surle si trambite, ca Ilie Nastase a primit interdictie la aceasta competitie, fostul mare tenismen ne-a dezvaluit ca, totusi, va fi prezent in tribunele turneului francez. In urma incidentelor de la FED Cup, Ilie Nastase s-a ales cu o suspendare provizorie de la toate evenimentele organizate de Federatia Internationala de Tenis, dar si cu interdictia de a participa la turneul de grand slam de la Paris. "El nu va primi anul acesta o invitatie la Royal Box. Poate sa fie oprit la poarta, daca va incerca sa intre la meciuri cu bilet ", declara in urma cu ceva vreme unul dintre organizatori. Cu toate acestea, marele performer al sportului alb si-a anuntat prezenta la competitia sportiva. Fostul lider ATP s-a vazut nevoit sa apeleze la un artificiu pentru a putea urmari din tribune competitia sportiva. Se pare ca "biletul de intrare" al lui Ilie Nastase la turneul din Franta este bunul sau prieten, Ion Tiriac. "Ce daca m-au interzis, asta e pentru ei, nu pot sa ma duc ca oficial, dar daca imi cumpar bilete nu au ce sa faca. O sa merg la Paris impreuna cu domnul Ion Tiriac", a declarat in Ilie Nastase, scrie Spynews Nici bine n-a ajuns Iulia Vantur (36 de ani) in tara natala, zilele trecute, caci in India au inceput deja sa se petreaca lucruri ingrijoratoare. Pe retelele sociale, actrita Katrina Kaif (33 de ani), cea care in urma cu 10 ani s-a iubit cu Salman Khan (51 de ani), a afisat o ploaie de fotografii in compania acestuia. Cei doi actori lucreaza impreuna pentru pelicula "Tiger Zinda Hai", care se va lansa in decembrie 2017. Nimic deosebit pana acum, insa presa din India vuieste mereu pe aceasta tema, jurnalistii scriind ca superba bruneta e mereu pe urmele lui Salman. Si in ianuarie 2016, dupa ce Iulia Vantur a plecat din India in Cipru, la "Ferma vedetelor", Khan si Catrina au fost vazuti in clubul Juhu din Mumbai. Katrina Kaif a fost iubita lui Salman Khan in urma cu zece ani, iar Iulia Vantur l-a cunoscut pe actorul indian in 2011, informeaza Click Fiul Luminitei Anghel s-a facut de ras pe contul de socializare, dupa ce a postat o imagine in care apare in lenjerie intima. Prietenii virtuali au luat foc si l-au criticat dur pentru aparitiile publice nepotrivite. Mai mult, David a scris si un mesaj pe Facebook, in care le marturiseste internautilor ca are nevoie de un loc de munca. Fiul Luminitei Anghel s-a facut de ras pe contul de socializare￯din nou. De data asta s-a pozat in lenherie intina, intr-o ipostaza ce a creat isterie in mediul virtual. Se pare ca David a ramas din nou fara job, si face un apel la cel care vor sa il ajute. "Caut job. Help", a fost mesjul lui David. "Rusine, rusine pentru numele pe care il porti", "Baiat de serviciu", "Ce e cu aparitia asta? Doamne", 'De unde si pana unde? Parca aveai job", sunt cateva dintre comentariile prietenilor virtuali. In ultima perioada, David Puscas a socat cu aparitiile lui, conform Libertatea