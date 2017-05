​Caru' cu vedete: Maria Pauna a anuntat ca se marita cu Adrian Cristea; Olivia Steer a primit titlul de "Gasca a Fecunditatii Neamului"; Iris canta pe aceeasi scena cu Adi Minune 

Olivia Steer si ale ei afirmatii sunt printre cele mai controversate. Faptul ca a fost prezentatoare tv si ca este sotia lui Andi Moisescu i-au ridicat popularitatea, iar influenta ei a devenit vizibila. S-a declarat anti-vaccinare, dar si impotriva mamografiilor, insa asta nu e tot. Cei de la ActiveWatch, organizatia pentru drepturile omului care militeaza pentru comunicarea libera in interes public, au organizat a doua gala Hate Awards, luni seara, 15 mai, la Teatrul Odeon, unde au premiat "cei mai merituosi protagonisti ai exprimarii responsabile" si a expus "cei mai stridenti autori de mesaje de ura", potrivit adevarul.ro, citat de Click Ajunsa cu greu in anul in care ar trebui sa sarbatoreasca 40 de ani de la infiintare, trupa Iris are nevoie de-o minune sa redevina cea care a reprezentant, ani la rand, cea mai respectabila formatie rock romaneasca. Sigur, acesta nu se numeste Adrian Minune, cu care rockerii vor imparti scena in acest weekend. Iris si Adrian Minune sunt capetele de afis ale celei mai mari sarbatori locale din Baicoi de pe peste an, "Zilele orasului", un spectacol gratuit ce va avea loc pe 20 si 21 mai, in centrul localitatii prahovene. Iris este formatia-vedeta a primei seri, urmand ca vedeta manelelor sa inchida cea de-a doua seara a manifestarii. Lista artistilor care vor urca pe scena este una destul de pestrita, un amalgam menit sa impace un numar cat mai mare de spectatori, noteaza Libertatea . "Aceasta femeie ne-a dat batai de cap de la inceput. In prima duminica libera pe care a avut-o a venit acasa la 2 noaptea, mirosind a alcool. A doua duminica s-a intamplat la fel. Am prins-o ca a luat niste bani pe care ii gasise in living. Nu e vorba despre suma, ci despre principiu in sine. Principala ei preocupare era telefonul. Facea totul in graba. A fost greseala mea, am fost prea prietenoasa si a profitat de acest lucru. Am surprins-o pe geam ca pleaca cu doua plase foarte mari pe care le ascunsese in gardul viu. Nu am mai apucat sa vad ce a luat din casa. Am crezut ca o sa recunoasca. Nu a fost cum mi-am inchipuit", a spus Sandra Mutu intr-o emisiune TV, citata de Cancan . Filmul "Baywatch" a avut premiera, in acest weekend, la Miami. Pe covorul rosu, si-au facut aparitia atat vedetele din noua pelicula, cat si starurile care au jucat in serialul original din anii 90. Actrita Izabel Goulart a oferit o priveliste de zile mari celor prezenti la premiera. Brazilianca cu trup de fotomodel si-a facut aparitia intr-o rochie mini, vaporoasa si sexy, informeaza Click. . Adrian Cristea si Maria Pauna traiesc o poveste de dragoste de mai multe saptamani. Cei doi se iubesc enorm si nu este exclus sa asistam la o casatorie in viitorul apropiat. "Iubesc, sunt indragostit. Sunt foarte bine, multumesc. O luam pas cu pas si vom ajunge unde ne dorim. E foarte usor sa stai langa o femeie puternica. Am tot ce imi doresc. Mi-as mai dori un baiatel, sa fie fotbalist", a spus Adrian Cristea la Kanal D. In schimb, Maria Pauna a anuntat ca fotbalistul va deveni, in foarte scurt timp, sotul ei. "Eu si Adrian Cristea ne casatorim in curand", a scris cea poreclita "Regina sprancenelor" pe un site de socializare, potrivit Cancan.