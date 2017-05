Caru' cu vedete: Tuncay Ozturk, declaratii acide: "Nu vreau sa distrug imaginea falsa a unor oameni"; Plangeri trase la indigo in cazurile Mutu si Vanghelie; A renuntat la televiziune, iar acum s-a logodit cu un politician

Din luna februarie a acestui an, Andreea Marin si Tuncay Ozturk au decis sa-si desparta drumurile in mod legal, dupa trei ani de casnicie, chiar daca despartirea s-a produs inca din 2016. Niciunul dintre ei nu a vorbit deschis despre motivele separarii, dar s-au intepat prin intermediul retelelor sociale sau a scurtelor interviuri pe aceasta tema. Jurata de la "Uite cine danseaza" a spus, in ultimul timp, ca nu vrea sa mai auda de cel langa care a petrecut cativa ani din viata si ca nu o intereseaza daca acesta si-a refacut viata cu asistenta lui sau cu altcineva. Desi Tuncay a stat in umbra, acesta a iesit cu un mesaj cu subinteles pe care l-a transmis prin intermediul retelelor sociale. Nu a acuzat in mod deschis, dar a facut cateva afirmatii usor de interpretat, noteaza Click ..Bonele asiatice, venite sa faca menaj in Romania tocmai din arhipelagul scaldat de apele Oceanului Pacific, par sa aiba un redutabil dusman in tara noastra. Este vorba despre soacrele VIP-urilor in casele carora au ajuns. Cazul fostului primar Marian Vanghelie si cel al lui Adrian Mutu, directorul general al echipei de fotbal Dinamo, dovedesc din plin acest lucru. In ambele situatii, bonele filipineze ar fi fost prinse de soacrele care au dat imediat alarma. Printre oamenii cu stare de pe la noi a devenit o moda ca menajul in vila, gatitul, spalatul si calcatul rufelor, dar si cresterea copiilor sa cada in sarcina bonelor filipineze. Cu recomandari sau fara, politicieni, fotbalisti, oameni de afaceri sau artisti baga in case menajere asiatice. Odata ce intra-n paine, femeile habar nu au ca sunt permanent supravegheate de... ochiul soacrei in fieful careia se afla, potrivit Libertatea Implicata cu ceva timp in urma intr-un scandal cu "fete" destinate oamenilor de afaceri si unor politicieni, fosta jurnalista de la TVR Aura Poterasu pare sa fi cunoscut dragostea, in persoana unui... politician! Ex-prezentatoarea stirilor de la televiziunea publica s-a logodit cu unul dintre consilierii locali de la Primaria Sectorului 4. Mai mult decat atat, ea a dat jurnalismul pe administratia locala. Aura Poterasu a colaborat cu anchetatorii si a povestit tot ce stia despre activitatile fetelor din clubul "Babylon", dar si din alte locuri unde se intalneau sa faca sex pe bani cu clientii. Unul dintre "beneficiari", sustineau procurorii, era chiar actualul primar al sectorului 3, Robert Negoita, iar despre martora Poterasu anchetatorii spuneau ca le facea programul fetelor pentru eficientizarea activitatilor, conform Cancan Frumoase si ambitioase, Lidia (26 de ani) si Eugenia (21 de ani), fiicele regretatului Corneliu Vadim Tudor, dau semne sa-si fi revenit din durerea provocata de pierderea neasteptata a tatalui lor. Obisnuite sa fie protejate mereu de Vadim, fetele s-au luptat din greu cu datoriile lasate de tatal lor si cu greutatile din lumea reala. La peste un an si jumatate de la moartea lui Vadim Tudor, Lidia si Eugenia afiseaza un aer proaspat si elegant in imaginile publicate pe retelele de socializare. Mai mult, fiica cea mica a tribunului a reusit sa dea uitarii un esec dureros in amor, dupa ce barbatul cu care avea o relatie de patru ani a inselat-o cu Cristina Spatar. Cochete, fardate si perfect asortate, Lidia si Eugenia au mare grija de imaginea lor. Cel putin asta reiese din fotografiile pe care cele doua le fac publice pe conturile personale de Facebook, scrie Click Cristian Boureanu, si ranit si bun de plata dupa accidentul de la mare din care doar o minune a facut sa scape cu viata. Fostul politician s-a dat peste cap cu o masina de teren preparata, si-a fracturat doua coaste, s-a lovit la cap, la brat si la picior si, cateva zile mai tarziu, a fost instiintat ca ar trebui sa plateasca vreo 4.000 de euro. Dupa accidentul de la mare, care a iesit la iveala la scurt timp dupa minivacanta de 1 Mai, un anume Lucian, prieten cu proprietarul unui bolid de teren preparat, l-a acuzat pe fostul politician ca s-a urcat fara permisiune in masina si, fara sa-i dea voie sa coboare, a demarat in tromba, pentru ca imediat sa faca o manevra gresita si sa se rastoarne, punandu-i viata in pericol, informeaza Libertatea