Caru' cu vedete: Dorina Chiriac trebuie sa se opereze de urgenta; Alex Florea, criticat de straini dupa ce l-a jignit pe castigatorul Eurovision; Gravida in sapte luni, Ilinca Vandici a facut anuntul

Bianca Dragusanu (34 de ani) se afla de mai bine de o saptamana in Turcia, intr-o binemeritata vacanta, alaturi de iubitul ei, Victor Slav, dar si de fiica lor, Sofia, in varsta de opt luni. Ca sa se poata plimba pret de cateva ore, Bianca isi lasa bebelusa la hotel, in grija mamei sale. Zilele trecute, vedeta s-a lasat asteptata de peste 200 de turisti, in Portul Marina din orasul Celebi, unde urma sa faca o plimbare la bordul vasului "Harem". A intarziat peste o jumatate de ora, iar cand, intr-un final, a ajuns, vantul i-a jucat feste, punandu-i rochia in cap, noteaza Click Jojo si Paul Ipate sunt, cu siguranta, unul din cuplurile momentului si par sa se inteleaga mai bine ca niciodata. Fetita lor, care i-a unit de cand a venit pe lume, acum cateva luni, le permite insa, in ciuda atentiei sporite de care beneficiaza, sa se si distreze in afara spatiului conjugal. O demonstreaza imaginile pe care le-au aratat prietenilor! Jojo si paul Ipate au vrut sa incerce ceva nou, la moda in prezent, asa ca au apelat fiecare la un tatuaj pe brat. "Arta" maestrului tatuator este facuta in oglinda, iar cei doi indragostiti si-au expus mandri "realizarea" pe reteaua de socializare, arata Cancan. Ei, si-asa. cer scuze publicului pe aceasta singura cale accesibila mie pentru absenta mea de la spectacolele anuntate pentru lunile mai, iunie, iulie pana la sfarsitul stagiunii, reprezentatii teatrale si concerte la care s-au vandut deja biletele. Concertele cu Ada Milea vor avea loc in Bucuresti, Bacau, Constanta, Cluj si in celelalte locatii in zilele anuntate, fara a ma avea in scena. sincer, nu pierdeti, caci va veti bucura de Ada, dar si de Radu Binzaru fara bruiaj gajait din parte-mi. Vocea m-a anuntat ca-mi pleaca. m-a anuntat oficial, cu martori. ameninta sa imi ia si urechea, ca mi s-a instalat o afonie, relateaza Libertatea. Din punctul meu de vedere Salvador nu are probleme cu inima, ci cu capul. Toata lumea credea ca Italia o sa castige, dar la Kiev era o valva in jurul lui pentru ca era misterios, nu dadea interviuri, nu facea poze si nu venea la repetitii. Si reprezentatul Bulgariei putea sa faca o poveste din cazul lui, dar nu a facut-o. Portughezul a facut teatru, asa am simtit. L-am vazut in multe ipostaze si nu mi-a lasat impresia ca ar avea probleme. Melodia lui e una excelenta, de foarte mult timp nu s-a mai scris una ca ea. Dar ma scoate din sarite teatrul ieftin, de-asta sunt asa de acid. Sunt multi oameni care au probleme, dar nu mizeaza pe asta pentru a castiga, anunta Click. Ilinca Vandici e gravida in luna a saptea, dar rochia potrivita o face sa para ca si cum nu ar "pastra" un bebe in burtica. Cu atat mai mult cu cat din cauza tinutei, prietenii ei au crezut ca se marita! Prezentatoarea emisiunii "Bravo ai stil" a ales o rochie asemanatoare cu cea clasica, purtata de mirese, si a aparut asa la gala emisiunii, aratandu-le in avanpremiera fanilor cat de bine ii sta. "Gata, toata lumea e cu ochii pe Kanal D, incepe Gala Bravo, ai stil!" a anuntat Ilinca la descrierea fotografiei de pe reteaua de socializare, potrivit Cancan.