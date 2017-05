Caru' cu vedete: Smiley a devenit personaj de joc pe calculator; Actorul Dwayne Johnson vrea sa devina noul presedinte SUA; Victor Slav s-a fotografiat in vacanta, iar un detaliu al pozei a starnit amuzamentul tuturor

Smiley a devenit azi, 22 mai, personaj principal in jocul pe calculator "Domnu" Smiley, sari un pic", care se poate juca online pe smiley.ro. Miza este distractia, insa si premii din partea artistului. Miza primului nivel al jocului este importanta atat pentru personajul Smiley, care trebuie sa ajunga cat mai repede la concertul lui aniversar, din 1Iunie, de la Arenele Romane, cat si pentru jucator, care daca are cele mai mari punctaje poate primi ca premiu doua bilete cu acces backstage la concert, una dintre invitatiile duble sau pachete de produse din colectia oficiala Smiley a magazinului online Ha Store. Personajul Domnu' Smiley isi incepe drumul spre concert din padure, trece prin campie, ajunge in Bucuresti, strabate bulevarde si ajunge in zona de concert, unde il asteapta publicul, covorul rosu si scena, arata Click. Actorul Dwayne Johnson, poreclit "The Rock", a spus ca va candida la presedintie, in 2020, impreuna cu Tom Hanks. Anuntul a fost facut la show-ul de comedie Saturday Night Live, asa ca totul este o gluma. Merita insa precizat ca, intr-un interviu recent, de aceasta data serios, "The Rock" a spus ca n-ar fi exclus sa candideze. Iar un sondaj arata ca actorul l-ar invinge pe Donald Trump in 2020. Diferenta ar fi de cinci procente intre cei doi. Dwayne Johnson, The Rock: "Vreau sa pun capat zvonurilor si sa anunt, o data pentru totdeauna: candidez. Incepand din aceasta seara, candidez la presedintia Statelor Unite.Mi-am ales deja candidatul la vicepresedintie. Ca si mine, e foarte iubit. E fermecator, il adora toti oamenii de pe lumea asta", noteaza Stirile ProTv. Victor Slav a publicat o poza cu el din vacanta, fotografia starnind amuzamentul tuturor datorita unei coincidente comice. Chiar Victor Slav a remarcat ca umbra sa semana cu un minion. "Eu sunt eu, dar umbra mea eeeeee....", a scris Victor Slav pe Instagram. Mai multe persoane au trimis hohote de ras in comentarii, ca reactii la postarea lui Victor Slav. Fotografia a adunat aproape 1.500 de like-uri in trei ore de la postare, informeaza Cancan Chiar daca la inceput toata lumea le-a criticat relatia, iata ca dupa aproape 6 ani de la casatorie si mult mai multi ani de relatie, Viorel si Oana Lis se inteleg la fel de bine ca in prima zi. Au avut si ei certuri de-a lungul timpului, insa au reusit sa gaseasca cheia catre intelegere. De ceva ani incoace, Oana Lis a inceput sa isi doreasca sa devina mama. Din pacate insa, sotul ei, Viorel Lis, nu prea ii impartaseste aceeasi dorinta. In cadrul unui interviu, Oana Lis a marturisit ca este dispusa sa accepte orice varianta este posibila pentru a avea un copil, chiar si inseminarea artificiala sau adoptia, scrie Libertatea. Romantic incurabil, Stefan Banica jr a iubit cu patos si a fost iubit, deopotriva. Pacat insa ca devine de nerecunoscut, cand nu-i convine ceva. Dupa despartire, doua dintre iubite l-au acuzat de agresivitate. Dar la curent cu accesele lui de furie este si mama lui Stefan. Stefan Banica jr (49 de ani) este unul dintre cei mai buni artisti ai momentului, reusind, de 15 ani, sa umple Sala Palatului, la concertele de Craciun. Este si un actor de calibru, talent mostenit de la regretatul lui tata, Stefan Banica, iar de doi ani face parte si din juriul emisiunii "X Factor" (Antena 1). L-ati admirat, deopotriva, in seria "Liceenii", in care interpreta rolul lui Mihai, un elev sentimental, indragosit lulea de o colega de clasa, potrivit Click