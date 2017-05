Caru' cu vedete: Michelle Obama, super sexy in vacanta din Italia; Cum il descriu copiii lui Stefan Banica jr. pe artist. Radu si Violeta vor sa-i calce pe urme celebrului lor tata; Ce strategie de securitate a folosit fiul presedintelui SUA in vizita secreta din Romania

Sotii Obama sunt hotarati sa recupereze vacantele pierdute in timpul celor doua mandate petrecute la Casa Alba. Barack si Michelle Obama se relaxeaza zilele acestea in cea mai romantica regiune din Italia, Toscana. Fosta Prima Doamna a Americii a ales o tinuta foarte sexy. Zambitori si relaxati, Barack (55 de ani) si Michelle (53 de ani) i-au cucerit pe italieni. Fosta Prima Doamna a Americii a reusit sa intoarca multe priviri pe strazile pietruite ale Sienei, lucru deloc de neglijat, avand in vedere frumusetea recunoscuta a italiencelor. Un lucru e clar. Michelle Obama a spus adio tinutelor cuminti odata cu parasirea Casei Albe, la inceputul acestui an. Pentru plimbarea de luni pe strazile inguste ale celui mai frumos oras din Toscana, sotia fostului presedinte american a ales o pereche de pantaloni oliv, din in, cu talie inalta si o bluza alba, cu bretele spaghetti si manecile cazute, legate cu sireturi, noteaza Click Copiii lui Stefan Banica jr. au vorbit in termeni laudativi despre tatal lor, pe care il descriu ca fiind un om amuzant, dar strict. Desi artistul nu isi doreste neaparat ca Radu si Violeta sa imbratiseze aceeasi cariera cu ei, cei doi copii par ca vor sa-i calce pe urme celebrului lor tata. Stefan Banica jr. are doi copii: un baiat, Radu, in varsta de 16 ani si o fetita, Violeta, in varsta de 9 ani. Invitat la emisiunea Andreei Esca de la Europa FM, artistul a primit o surpriza si i-a ascultat pe cei doi copii ai sai descriindu-l si dezvaluind faptul ca vor sa imbratiseze aceeasi cariera ca tatal lor. Despre Radu, Stefan Banica jr. a spus ca ii seamana, dar ca este mai frumusel si foarte talentat. "E 1 la 1, doar ca mai frumusel. E talentat la dans, e bucatar talentat, are multe aptitudini. L-am dat la teatru, nu pentru a-l face actor, ci pentru a-si dezvolta increderea in el", a marturisit artistul, potrivit Libertatea Fiul cel mare al presedintelui Donald Trump s-a aflat timp de o saptamana in Romania. Desi vizita a fost acoperita de mister, Cancan are toate detaliile despre minivacanta petrecuta de Trump Jr. pe plaiurile mioritice. Mostenitorul liderului de la Casa Alba a ajuns luni, 15 mai, in tara noastra, cu un avion privat si a parasit Romania dupa o saptamana, luni, 22 mai, cu o cursa TAROM, cu destinatia Bruxelles, la fel de discret cum a fost si la sosire. Sambata seara, Trump Jr. a "alertat" cele mai scumpe restaurante din Bucuresti, printre care si doua localuri din Herastrau. Toata lumea s-a pregatit corespunzator, a "blindat" stocul de sampanii, crezand ca fiul lui Trump o sa dea lovitura, insa acesta nu a mai aparut, scrie Cancan Roger Moore a murit la 89 de ani, marti, 23 mai, dupa o lupta cu cancerul. Legendarul actor care a intrat in pielea lui James Bond timp de 12 ani a avut o viata demna de un scenariu. Casatorit de patru ori, englezul a avut destul de tras de pe urma sotiilor sale. Primul mariaj al lui Roger Moore a inceput pe cand avea doar 19 ani. Aleasa lui a fost actrita si patinatoarea Doorn van Steyn, cu sase ani mai mare decat el. Despartirea s-a produs din cauza tensiunilor legate de bani, dar si din cauza lipsei ei de incredere asupra abilitatilor lui artistice. In 2012, Roger Moore a povestit, intr-un interviu televizat, ce fel de comportament au avut primele lui doua neveste. Doorn Van Steyn obisnuia sa-l zgarie, sa-l loveasca cu pumnii, iar la un moment dat chiar a aruncat cu un ceainic in el, conform Click Antonia nu mai poate face copii. Dezvaluirea artistei insoteste pictorialul Unica in care apare, alaturi de cei doi baieti ai sai, Dominic si Akim. Pentru prima data de cand a devenit din nou mama, Antonia a realizat un pictorial unic. Fotografiile o infatiseaza pe artista inconjurata de baietii ei: Alex Velea, Dominic si Akim, ultimul ei nascut. Nu incape indoiala ca intre ei stapana e fericirea. Doar un lucru umbreste sufletul Antoniei: faptul ca Maya, prima ei nascuta, nu le este alaturi. Fetita traieste in Italia cu tatal ei, iar cantareata face toate eforturile necesare pentru a crea o conexiune, chiar si de la distanta, intre copiii ei. "Din pacate, i-a vazut doar pe Skype si in poze (nr. pe fratiorii ei, Dominic si Akim)", a declarat Antonia. "Din punct de vedere medical, dupa trei operatii de cezariana, in cazul meu, nu mai poate urma un bebe", a adaugat artista, informeaza Libertatea