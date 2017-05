Caru' cu vedete: Marin si Raduleasca au gasit un alt motiv de disputa; Delia vrea un copil; Cea mai ravnita femeie din Romania, pozata pe toaleta

Nu uita si nu iarta! Nici una dintre ele! Mihaela Radulescu si Andreea Marin intretin un conflict vechi de ani, care a escaladat recent in emisiunea "Uite cine danseaza!". Sa nu credeti ca acum, dupa terminarea show-ului, e acalmie. Noul motiv al razboiului, machiajul. Mihaela Radulescu (47 de ani) si Andreea Marin (42 de ani) sunt diferite ca doua picaturi de apa si in stil, si in atitudine, si in alegeri. Mai nou, duc un razboi pe Internet, prin replici si fotografii cu subinteles. In ultima vreme, "Zana" a promovat intens frumusetea naturala, pozandu-se fara strop de machiaj si fara sa-si editeze fotografiile in Photoshop, informeaza Click Delia si-ar dori si ea un copil, a declarat mama celebrei cantarete, Gina Matache. Afirmatia mamei Deliei vine dupa ce sora artistei, Oana, a aflat ca va deveni mamica. "Cred ca vrea sa faca si ea un copilas, cred ca fac schimb de idei", a declarat mama Deliei, Gina, la un post TV, dupa ce cantareata s-a intalnit cu Antonia, mama a trei copii. Oana Matache, sora Deliei, a aflat de curand ca este insarcinata. "Stii, se spune ca nu e bine sa anunti pana cand este sarcina vizibila. Atunci cand era vorba de altii, ziceam ca e o prostie superstitia asta, dar cand e vorba de mine... De acum incolo incepe panica, ma gandesc daca sunt pregatita sa devin bunica, cum o sa ma descurc, cum o sa ies pe strada. Dar stiu ca atunci cand va veni momentul, va fi bine", a spus mama Deliei, citata de Cancan Cea mai ravnita femeie din Romania, pozata pe toaleta. Este vorba despre Cristina Ich, care va aparea in noul videoclip al lui Liviu Teodorescu. Bruneta a facut senzatie intr-un video facut public pe Youtube. Cea mai ravnita femeie din Romania face senzatie in noul videoclip al lui Liviu Teodorescu, ce va fi lansat in curand. Bruneta este considerata una dintre cele mai sexy aparitii tv, iar acum socheaza cu ipostaza in care a fost surprinsa intr-un teaser facut public de Liviu Teodorescu. Dupa ce a cucerit publicul de la "Uite cine danseaza" cu coregrafiile lui, Liviu a mai facut o cucerire. De aceasta data Liviu Teodorescu a ajuns in pat cu Cristina Ich, nimeni alta decat frumoasa vloggerita, una dintre cele mai ravnite femei din Romania, potrivit Libertatea. O problema de sanatate mai veche o baga in sala de operatie pe Adriana Bahmuteanu. Prezentatoarea tv a marturisit ca a facut o serie de investigatii premergatoare unei interventii chirurgicale, la care se va supune in curand. Desi nu a avut vreodata probleme cu tensiunea arteriala, vedeta Antena Stars acuza hemoragii nazale care nu o lasa sa duca o viata normala. Adriana Bahmuteanu s-a lasat pe mana multor medici de-a lungul timpului si o va face din nou cat de curand. Prezentatoarea de la Antena Stars a explicat ca s-a consultat cu doctorul ei si ca a stabilit cu el o interventie chirurgicala pentru a-si rezolva o deviatie de sept ce ii da mari dureri de cap. Vedeta a programat deja operatia, anunta Click Denisa Nechifor, care are o fetita cu Adrian Cristea, si-a spus parerea despre relatia fotbalistului cu Ana Maria Pauna. Cristea si Pauna planuiesc sa se casatoreasca, asa cum a dezvaluit "Printesa sprancenelor". "Noi (n.r.- Denisa Nechifor si Adrian Cristea) suntem bine. Am ajuns acolo unde imi doream sa ajung. El este fericit, eu sunt bine. Eu mai am un picut pana la fericire", a declarat Denisa Nechifor la un post TV. "Are (n.r.- Adrian Cristea) o relatie din ce in ce mai buna cu fetita mea. Despre alte lucruri il las pe el sa vorbeasca", a adaugat Denisa Nechifor. Denisa Nechifor a precizat ca si-ar dori sa mai faca un copil. "Da, imi mai doresc un copil. Sigur o sa mai fac unul. Sunt egoista in ceea ce priveste viata mea personala. Femeile insista cand isi doresc ceva", a mai spus fosta iubita a lui Adrian Cristea, citata de Cancan.