Caru' cu vedete: Cu ce bruneta se iubeste Otil in secret; Loredana Groza, ambasador yoga la un festival international; Nicoleta Nuca se mandreste cu noul ei bust

Prefera sa pastreze discretia despre viata sa personala, insa asta nu inseamna ca nu iubeste! Click! a aflat ca simpaticul "matinal" Dani Otil se iubeste cu o bruneta focoasa, care da lectii de fitness. "Suntem la inceput, este o relatie normala", ne-a marturisit Diana Sentes. Dupa despartirea de Mihaela Radulescu (47 de ani), de acum trei ani, Dani Otil (36 de ani) are, in sfarsit, o iubita oficiala. Este vorba despre Diana Sentes, o tanara de 27 de ani, profesor de fitness si, spun apropiatii, mare amatoare a localurilor exclusiviste din Bucuresti. Chiar daca se potrivesc ca doua picaturi de apa, Diana si indragita vedeta a Antenei 1 sunt foarte discreti in ceea ce priveste relatia lor de iubire. Frumoasa bruneta ne-a spus insa ca este tare fericita in bratele lui Dani si ca spera ca relatia sa mearga la fel de bine ca si pana acum, noteaza Click De ani buni, Loredana Groza practica yoga si face sedinte de meditatie care o ajuta nu doar sa-si mentina echilibrul spiritual, dar o fac sa scape de stresul cotidian. Fiind o mare sustinatoare a acestei practici, Loredana Groza a devenit ambasadoare yoga la un festival international de muzica si meditatie. Dupa ce anul trecut a fost invitat de seama la Ziua Internationala de Yoga, alaturi de maestrul indian Avisek Majumdar, unde a fost numita Ambasador Onorific al Zilei Internationale Yoga, Loredana Groza a fost rugata sa fie ambasador yoga si la un festival international de muzica unde, timp de 4 zile, toti cei prezenti vor face yoga pe melodii ambientale. In acest moment, Loredana "isi incarca bateriile" chiar in India, urmand ca la finele lunii iunie sa mearga la Tuzla, acolo unde va avea loc festivalul, potrivit Libertatea De cand s-a operat, Nicoleta Nuca este o cu totul alta persoana si ii place sa se laude cu felul in care arata acum. Cantareata si-a evidentiat silicoanele intr-un selfie incendiar. Fosta concurenta a concursului "X Factor" se poate mandri acum cu un bust generos si asa a si facut-o. Dupa ce si-a pus silicoane, artista s-a fotografiat imbracata intr-o bustiera si si pus atat sanii, cat si abdomenul lucrat in evidenta. Artista Nicoleta Nuca a fost plecata in Turcia chiar la inceputul acestuia an pentru a-si face o operatie la nas si la sani. Nicoleta a avut chiar serioase probleme de sanatate in zona nazala, dar a vrut sa isi corecteze si micile imperfectiuni. De asemenea, vedeta si-a marit si bustul, scrie Spynews lie Nastase a castigat 58 de titluri in cariera sa si pe 23 august 1973 a fost declarat primul numar 1 mondial din istoria tenisului. Gratie acestor rezultate, Ilie Nastase a ajuns o vedeta internationala, capatand notorietate pe toate meridianele globului. Nastase a punctat insa si in plan personal, fiind socotit unul dintre cei mai ravniti barbati din lume. Adevarul: In revista "Maxim", intr-un clasament "all time" al legendelor sexului, sunteti pe locul 6, cu 2.500 de femei... avute. Ilie Nastase: Minciuna! Mi-am scris autobiografia cu o englezoaica. Discutam si ea inregistra totul. Eram la mine acasa, beam un pahar de vin. Ea zice: "Uite, Ilie, cam cate fete crezi ca ai avut tu la viata ta?". Eu: "Cam trei-patru sute". Am facut o socoteala si am zis ca trei-patru sute in toata viata... merge. Ea a insistat: "Ma, Ilie, haide, totusi, ca trebuie sa vindem cartea", informeaza Adevarul Catalin Crisan iubeste din nou dupa ce a trecut prin doua divorturi. Interpretul traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de o femeie misterioasa, despre care acesta nu a dat prea multe detalii. Catalin Crisan iubeste din nou, insa pentru moment exclude casatoria, desi a declarat amuzat ca evenimentul va avea loc pe 6 februarie, peste 21 de ani. "Am spus ca ma insor exact pe 6 februarie, cand oi implini 70 de ani, daca o mai fi langa mine. Ca atunci oricum nu ma mai ia nimeni", a spus la Antena Stars. Informatii despre iubita lui nu prea a dat, dar a spus cateva lucruri frumoase, prin care reiese cat de mult o iubeste si admira pe femeia care ii este alaturi de doi ani. "E finuta, e frumoasa, are un suflet foarte bun, ne iubim, suntem unul langa altul", a mai spus cantaretul, scrie Libertatea