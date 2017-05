Caru' cu Vedete: Carmen Iohannis, razbunata de sotia presedintelui Frantei pentru aceasta rochie; Petre Roman la APACA a fost mic copil! Mihai Constantinescu, adulat printre ciorapi de lucratoarele de la cea mai veche fabrica romaneasca; Problemele de sanatate si financiare au pus-o la pamant pe Dida Dragan

O artista pe care fanii si-o doresc in continuare pe scena! La varsta de 70 de ani insa, Dida Dragan nu se poate bucura pe deplin de pretuirea lor, intrucat problemele de sanatate, dar si cele cu banca de la care a luat credit, au transformat-o vizibil. Joi seara, pop-rockerita a cantat la Iasi, insa nu mai este Dida de acum 4 ani. Disparuta de cativa ani din peisajul autohton si din lumina reflectoarelor tv, Dida Dragan a urcat joi seara pe scena de la Palatul Culturii din Iasi. Adrian Daminescu, Sanda Ladosi, Luminita Anghel au cantat si ei, insa programul Didei si al lui Marcel Pavel a fost cel mai aplaudat de miile de fani veniti sa-i asculte. Vocea artistei este inconfundabila, insa din pacate, din punct de vedere fizic, doamna muzicii pop-rock este de nerecunoscut. Trasa la fata, extrem de slabita si in permanenta cu un fes pe cap.Surse din anturajul solistei ne-au spus ca aceasta s-ar confrunta in ultima perioada si cu probleme grave de sanatate, care au necesitat tratamente atat de puternice incat au lasat-o fara podoaba capilara, anunta Click Ginerele lui Nicolae Ceausescu a trecut de la postura de profesor linistit la cea de exponent al varfului ierarhiei sociale, in 1980, alaturi de Zoe Ceausescu, apoi a ajuns la inchisoare, in 1990, pentru ca in 2011 sa-si inscrie numele in cercetarea de top a Romaniei. Nu a durat mult si Mircea Oprean a ajuns din nou in lumina reflectoarelor - din cauza unui alt necaz: a fost la un pas sa-si piarda viata in curtea facultatii in care preda, fiind atacat de persoane necunoscute. Motivul pentru care Mircea Oprean, fostul ginere al lui Nicolae Ceausescu, a fost agresat in curtea Universitatii Politehnice din Bucuresti, saptamana trecuta, pare un caz foarte greu de descurcat. Profesorul Mircea Oprean sustine ca este exclus sa fi fost atacat de vreun student suparat, deoarece a avut o relatie foarte buna cu cei pe care ii pregateste la facultate, de 45 de ani incoace. Politia inainteaza greu in acest caz, deoarece atacatorii au stiut sa actioneze in asa fel incat sa nu poata fi recunoscuti dupa imaginile camerelor de supraveghere. Mai mult, atunci cand unul dintre agresori a scos cutitul, a aparut un student pe aleea intunecoasa, iar atacatorii au preferat sa fuga decat sa riste sa fie vazuti. Din fericire, acest lucru i-a salvat viata profesorului Oprean, relateaza Libertatea Milionarul "singuratic" Bela Urasi - cunoscut astfel pentru ca si-a facut un tabiet zilnic din a iesi de unul singur la cafenelele din Dorobanti, unde isi bea cafeaua in timp ce se delecteaza cu presa scrisa nu se dezice! Fostul patron al companiei de cablu "Astral" a iesit la terasa, tot singur, doar cu Rolls-ul sau. A facut, insa, o gafa, iar apoi si-a incordat muschii, cand a fost tras de maneca. Ar fi putut iesi rau, dar partea adversa a decis sa-l lase in plata Domnului! Totul a pornit de la... un loc de parcare, situatie care genereaza multe conflicte sangeroase in Bucuresti, unde locurile sunt putine, iar cererea mare, astfel ca pana la nervi si bataie nu mai e decat un pas. Asa s-ar fi putut intampla si in cazul multimilionarului nostru, dar, din fericire, nici unul dintre protagonisti nu a devenit violent. Incidentul a avut loc intr-una din dupa-amiezele trecute, la o cafenea de fite din Dorobanti, imediat ce Bela Urasi si-a parcat Rolls-ul - un adevarat vapor, care valoreaza exorbitanta suma de 300.000 de eur - chiar "la botul calului", in fata cafenelei. Nu asta era insa problema, ci modul in care a parcat-o, pe locul pe care ar fi putut incapea trei masini, scrie CanCan Mihai Constantinescu a a iscat pasiuni aprinse in randul lucratoarelor de la cea mai veche fabrica de ciorapi romaneasca. Fapt ce-l va face invidios chiar si pe Petre Roman, premierul care, in anii '90, a devenit subiect de adulatie dupa o vizita la fosta fabrica de confectii Apaca (a fost tratat cu sloganul devenit de legenda: "Nu vrem bani, nu vrem valuta, vrem ca Petre sa ne @#%&"), veteranul solist (in varsta de 71 de ani) a fost aplaudat minute in sir de colectivul feminin al fabricii de ciorapi si chiloti. Imbracate in halate albastre, caci vizita a fost inopinanta, in timpul programului de lucru, muncitoarele s-au declarat incantate de succesele artistului, care le-a fredonat printre masinile de tricotat, amintim: "Maria-Mirabela", "Scaparici", "Sus in deal","Vitezomanul Gica" ori "Un zambet, o floare". Si-au mai "castigat" o pila la fabrica de ciorapi Daniela Gyorfi, Mircea Radu, Gheorghe Turda si tvrista Marina Almasanu care, alaturi de Mihai Constantinescu, au vizitat la randul lor fabrica, simbol al elegantei feminine romanesti, ce produce astfel de produse din 1926, scrie Libertatea Poza de grup cu partenerii de viata ai participantilor la Summit-ul NATO de la Bruxelles a devenit virala pe retelele de socializare datorita prezentei printre sotiile de presedinti a unui barbat, Gauthier Destenay, sotul premierului luxemburghez Xavier Bettel. Putini au remarcat insa rochia sotiei presedintelui francez. Brigitte Macron (63 de ani) nu a fost singura prima doamna care a ales negrul pentru aceasta intalnire de la Bruxelles, dra rochia sotiei presedintelui francez a fost, cu siguranta, cea mai scurta. Adepta unui stil rock-glam, Brigitte Macron a ales o rochie mult deasupra genunchilor, cu maneci scurte si o centura joasa, in zona coapselor, cu detalii metalice. Cum era vorba despre o intalnire mai degraba informala, in ciuda greutatii evenimentului in desfasurare in capitala Belgiei, prea putini au comentat lungimea excentrica a rochiei sotiei lui Emmanuel Macron. Noua insa imaginea ne-a amintit de o rochie la fel de scurta, purtata ce-i drept intr-o imprejurare mai oficiala, de sotia presedintelui Romaniei, noteaza Click