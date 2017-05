Caru' cu vedete: Un nou divort zguduie showbiz-ul de peste ocean; Laura Lavric: "Ma judec pana mor cu sora mea". A fost acuzata de prostitutie; Celia, imbracata la fel ca Beyonce la petrecerea Viva

Sunt rude de sange, dar au devenit dusmance de moarte. Laura Lavric nu uita si nu iarta dupa ce sora ei, Ecaterina Traian, a tarat-o, in 2012, intr-un scandal-monstru. Aceasta a declarat la TV ca solista "mergea cu barbati pe cadouri si bani", asa ca Laura Lavric a dat-o in judecata. "Mi-a zis sa o iert dupa ce mi-a distrus sufletul", ne-a spus artista, pe care am intalnit-o, in weekend, la Buzau. La 70 de ani, cand ar putea sa-si vada linistita de cariera si de familie, Laura Lavric e nevoita sa se razboiasca in instanta cu propria sora, stabilita de ani buni in Canada. Scandalul a inceput dupa ce Ecaterina Traian a declarat intr-o emisiune TV ca Laura Lavric se prostitua in SUA, pe bani, parfumuri si bijuterii. Solista a dat-o in judecata pentru calomnie si ii cere surorii mai mici daune morale de 100.000 de euro, scrie Click. Oana, sora Deliei, s-a cununat astazi religios dupa ce vineri a devenit oficial sotia iubitului sau Razvan. Nasii Oanei si ai lui Razvan sunt Delia Matache, sora miresei, si sotul ei, pe care tot Razvan il cheama. In timpul slujbei, sora Deliei a lesinat de doua ori si a continuat ceremonia asezata pe un scaun."Da, mi s-a facut rau... Nu este pentru prima data cand ma simt asa, din cauza ca am si un bebe...". Delia a recunoscut ca a avut emotii mari si inainte de cununia civila. "Emotiile sunt coplesitoare. Nu mai pot, abia asteptam sa mancam. Asteptam sa terminam aici toata treaba si apoi mergem sa mancam. Vacanta imi lipseste... Luna de miere imi lipseste. Petrecerea e duminica, azi e doar preludiul. Le-am spus ca nu au de ce sa aiba emotii pentru ca alegerea e perfecta. Nu am de ce sa le dau eu sfaturi, e perfect asa", declara Delia pentru Cancan. Celia, imbracata la fel ca Beyonce la petrecerea Viva. Celia a atras privirile tuturor celor prezenti la petrecere Viva cu tinuta aleasa. Celia a stralucit intr-o rochie scumpa purtata si de Beyonce, care a fost pe placul multor vedete prezente la eveniment. Se intampla de multe ori ca vedetele sa imbrace acelasi model de tinuta si sa primeasca atat laude cat si critici, dar artista revenita recent in tara a primit numai cuvinte de lauda. Purtarea unei rochii identice cu cea a unui star international poate fi un adevarat cosmar pentru o vedeta, insa nu si pentru Celia. Pentru cantareata a fost o adevarata onoare sa imbrace o rochie identica cu cea pe care a purtat-o Beyonce, relateaza Libertatea De la inceputul anului 2017 si pana in prezent mai multe cupluri, dar si casnicii celebre s-au destramat. Vedetele internationale au ales drumuri diferite, chiar si dupa ani buni de convetuit ]mpreuna. Actorul Ben Stiller (51 de ani) si Christine Taylor (45 de ani) au decis sa puna capat mariajului de 17 ani. Ben Stiller si Christine Taylor au format unul dintre cele mai indragite cupluri de la Hollywood, fiind casatoriti e mai bine 17 ani. Vestea conform careia cei doi actori au decis sa puna capat mariajului a luat prin surprindere mula lume. Decizia de a divorta a fost luata de comun acord. "Cu multa dragoste si respect pe care il avem unul pentru celalalt si dupa 18 ani impreuna, am decis sa ne despartim. Prioritatea noastra va fi in continuare cresterea copiilor, ca doi parinti ndevotati si prieteni apropiati", au declarat cei, conform Daily Mail, citat de Click. A dat norocul peste Daniela Crudu. Dupa mai multe incercari pe langa diferiti "baieti de oras", ea este vazuta, din ce in ce mai des, in apropierea fiului unui politician de succes, sensibil mai tanar decat ea. Cruduta pare sa se fi orientat bine nu doar in ceea ce priveste varsta partenerului, ci si la capitolul stabilitate financiara a acestuia, pentru ca tatal baiatului este unul din cei mai bogati fosti primari din Romania! Radu Maricuta, fiul fostului fostului primar al localitatii Selimbar, de langa Sibiu, este, de vreo patru ani, topit dupa asistenta pacatoasa, cam de cand Daniela Crudu a fost invitata la zilele orasului si i-a cazut cu tronc fiului edilului. Nici Crudutei nu i-a fost indiferent tinerelul Radu, un pustan "blindat" de resurse, daca este sa ne luam dupa ce a agonisit tatal lui, pana sa intre, in 2015, in atentia DNA, noteaza Cancan