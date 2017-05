Caru' cu vedete: John Travolta si-a donat avionul; Toata lumea a spus ca Rihanna e insarcinata cand a vazut-o asa; Razvan Simion si Lidia Buble s-au logodit? Cum s-au dat de gol cei doi

Actorul John Travolta (63 de ani) si-a donat vechiul sau avion Boeing 707 unui grup care restaureaza aparate de zbor din Australia. Avionul va ajunge in final in muzeul australian al aviatiei. "Sunt bucuros sa fac aceasta donatie. Aparatul de zbor are nevoie de multe lucrari de restaurare pentru ultimul zbor pana la Sydney, dar vreau sa fac parte din echipaj", a spus starul. Travolta si-a tinut Boeingul 707 in curtea casei sale din Florida, unde si-a amenajat propria pista de decolare si aterizare si garaj pentru avioane. Posesor al unui brevent de avion, Travolta a cumparat anul trecut un avion Bombardier Challenger 601, cu care isi duce familia in toata lumea, informeaza Click. Cantareata Rihanna a reusit sa atraga atentia intregii lumi, dupa ce a aparut imbracata intr-o tinuta compusa din piese vestimentare largi, iar vedeta pare sa mai fi pus cateva kilograme in plus. Rihanna a fost fotografiata in urma cu o zi, atunci cand a aparut imbracata cu o pereche de jeans si o camasa larga, iar imediat au aparut si informatiile ca ar fi insarcinata, mai ales ca pare sa se fi "rotunjit la fata", asa cum i se intampla unei femei gravide. Potrivit celor de la HollywoodLife.com, artista de 29 de ani s-ar confrunta cu anumite probleme personale, de aici si kilogramele in plus pe care le-a acumulat. De asemenea, apropiatii Rihannei au marturisit ca "nu e insarcinata, imi pare rau sa dezamagesc pe toata lumea. Are anumite lucruri pe cap, dar sunt treburi private", scrie Cancan. Cu ce se ocupa prezentatoarea Adriana Muraru dupa ce a demisionat de la TV. Vedeta care a prezentat stiri s-a reprofilat. Adriana Muraru este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de stiri de la noi. de-a lungul anilor, ea a lucrat la numeroase posturi de televiziune, printre care Pro Tv si TVR. In luna februarie a acestui an, Adriana Muraru a demisionat de la Digi 24. Acum, vedeta s-a reprofilat. Andreea Esca a dezvaluit cu ce se ocupa acum Adriana Muraru. Aceasta are o editura, iar fosta ei colega, Andreea Esca, a fost prezenta la o lansare de carte. "O stiti probabil pe Adriana Muraru de la radio sau de la televiziune" Ce nu stiti poate este ca a decis sa-si implineasca un vism iar visul ei a devenit realitate. E o editura care publica romane pentru adolescenti. M-am bucurat astazi sa-i fiu alaturi pentru lansarea cartii "O fata din bucati", la Liceul Lazar :)! Mult succes, Adriana!", a scris Andreea Esca, potrivit Libertatea. Chiar daca povestea lor de dragoste nu a inceput asa cum si-ar fi dorit, Lidia Buble (23 de ani) si Razvan Simion (36 de ani) traiesc asa cum si-au dorit. Sunt indragostiti, petrec impreuna cat mai mult timp cu putinta si se rasfata ca doi adolescenti. Se iubesc de doi ani si toata lumea se asteapta sa-i vada la altar, inca de cand Razvan a divortat de cea care i-a fost alaturi vreme de 15 ani, in urma cu un an. Cu toate acestea, solista si matinalul de la Antena 1 nu s-au grabit sa faca acest pas. Chiar si asa, din cand in cand le fac cate o dezvaluire fanilor lor sau doar se joaca putin cu imaginatia lor. Cea mai recenta imagine publicata de Razvan i-a facut imediat pe cei care ii admira sa-si puna intrebari in legatura cu statutul marital al celor doua vedete, arata Click. Ultimele opt luni au fost destul de dificile pentru Angelina Jolie, de cand si-a anuntat, in septembrie anul trecut, divortul de Brad Pitt, iar acum, mai mult ca niciodata, vedeta de 41 de ani, mama a sase copii, spune ca ii duce dorul mamei sale raposate, Marcheline Bertrand. Angelina povesteste intr-un interviu pentru ELLE Franta despre viata fara mama ei, care a murit in anul 2007, de cancer, la varsta de 56 de ani. "As da orice sa fie cu mine acum. Am nevoie de ea" s-a confesat vedeta. Angelina este trista ca mama ei nu a putut sa fie bunica pentru copiii ei cu Brad Pitt, Maddox,(15 ani) Pax,(13 ani), Zahara (12 ani), Shiloh (11 ani) si gemenii Knox si Vivienne, in varsta de 8 ani. "Ar fi fost incantata sa fie bunica" a spus ea, citata de Cancan.