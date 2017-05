Caru' cu vedete: Daniela Crudu si-a dat demisia de la "Xtra Night Show". Care e motivul plecarii; Raluca Badulescu are cele mai stranii superstitii; Iubita parasita i-a vandalizat masina lui Alibec. Ce mesaj i-a "lasat" pe Porsche-ul de 150.000 de Euro

Daniela Crudu, una dintre cele mai vechi asistente tv, a decis sa-si dea demisia de la emisiunea lui Dan Capatos. Bruneta care a lucrat 10 ani la Antena 1 a decis sa iasa din televiziune. Nu a aparut in direct pentru a le spune telespectatorilor care este motivul plecarii sale, dar cel care a vorbit a fost chiar Dan Captos, alaturi de care a stat mai mult decat oricare alta asistenta. Realizatorul show-ului a avut cuvinte de lauda pentru Cruduta. "Vine o zi cand drumurile oamenilor se depart. Cruduta a atins aceasta zi pentru a doua oara pentru ca a mai plecat o data, atunci indragostita fiind. Inteleg ca a obosit si pot sa o si inteleg. De 10 ani lucreaza zi de zi cu un program destul de greu, a inceput la matinal, apoi la "Un show pacatos si pe urma la Xtra Night Show. Poate ca oboseala ei este de inteles, scrie Click Raluca Badulescu pare genul de persoana extrem de previzibila, dar in acelasi timp cu picioarele bine infipte in pamant. Ei bine, nu este chiar asa. Raluca Badulescu are cele mai stranii superstitii si crede ca i se va intampla ceva rau daca nu se tine de ele. Atat de superstitioasa este Raluca Badulescu, incat a refuzat sa-si serbeze vreodata ziua de nastere. De cand a devenit majora si pana in momentul de fata, juratul de la "Bravo, ai stil" si-a sarbatorit o singura zi de nastere, iar asta cand colegii i-au facut o petrecere-surpriza. Pe langa teama de a-si serba ziua de nastere, Raluca nu-si tine niciodata banii in portofel si nu poarta ceas. Chiar daca ziua de nastere nu si-o serbeaza niciodata, Raluca nu are aceleasi superstitii si atunci cand vine vorba de familia ei. Dovada ca Baduleasca pregateste o petrecere mare pentru sotul ei, Florin, potrivit Libertatea Denis Alibec si-a gasit superbul automobil, un Porsche Cayenne GTS, vandalizat. De vina este o fosta cucerire a fotbalistului, deranjata, probabil, de faptul ca preferatul lui Gigi Becali nu i-a mai dat niciun semn. Atacantul detine un Porsche Cayenne GTS pe care a dat in jur de 150.000 de euro. Dimineata, cand a iesit din casa pentru a pleca sa rezolve niste probleme, Alibec a avut neplacuta surpriza sa constate ca automobilul sau este mazgalit. "Nesimtitule", Sa-ti fie rusine" au fost doar cateva dintre cele mai blande mesaje care erau scrise pe Porsche-ul lui Alibec. Atacantul a privit amuzat "opera" pe care o avea in fata. Surprinzator, fotbalistul nu a alertat Politia, cum ar fi facut multi. S-a dus acasa, de unde a coborat cu mai multe servetele umede. S-a pus, imediat, pe treaba si a sters fiecare mesaj in parte. Dupa cateva minute, "bijuteria" lui Alibec arata ca noua, noteaza Cancan Stabilite de ani buni peste Ocean, doua celebritati din tara au profitat de vacanta din Romania, pentru niscaiva retusuri. Catrinel Sandu isi va mari bustul la Vitalie Stan, iar Monica Gabor a trecut pe la saloanele de infrumusetare, unde s-a coafat si si-a facut un tratament facial. Odinioara, Catrinel Sandu (40 de ani), fosta bebelusa de la "Cronica Carcotasilor" (Prima TV), era una dintre vedetele cu cel mai mare bust natural. Desi multi se jurau ca simpatica blondina si-ar fi pus silicoane, iata insa ca ea abia acum apeleaza la ajutorul unui medic estetician. Si are si motive, caci bustul ei a avut de suferit, din punct de vedere estetic, dupa ce si-a hranit natural cele doua fetite, pe Sara (8 ani) si pe Lara (4 ani). Zilele trecute, Catrinel Sandu s-a intalnit cu medicul estetician Vitalie Stan pentru a-i cere sfatul in legatura cu modificarea pe care si-o doreste, conform Click Relatia dintre Cristiano Ronaldo si Georgina Rodriguez a tinut prima pagina a tabloidelor din Vestul Europei in ultima saptamana, ziaristii speculand pe seama faptului ca cei doi asteapta un copil. Dolores, mama starului lui Real Madrid, a dezmintit zvonul. Dupa despartirea de Desire Cordero (fosta miss Spania), Ronaldo are o relatie cu Georgina Rodriguez, pe care a cunoscut-o in capitala Spaniei. Cei doi traiesc o adevarata poveste de dragoste, frumoasa bruneta oferindu-i lusitanului echilibrul de care are atat de multa nevoie pentru a evolua la capacitate maxima. In ultima saptamana, au aparut o serie de informatii potrivit carora Georgiana ar fi insarcinata, mai multe poze evidentiandu-i o burtica de femeie gravida, informeaza Digisport