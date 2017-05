Caru' cu vedete: N-a mai facut amor de 6 ani. O cantareata din Romania a alertat tabloidele; Cine este femeia cu care Syda a inlocuit-o pe Elena Basescu; Marcel Pavel a vrut sa se casatoreasca din interes

A fost maritata cu Lulu, de la Scoala Vedetelor, a divortat, insa acum si-a refacut viata cu un barbat adevarat, cum il numeste ea. Sexoasa Doria Ivan a imbracat rochia de mireasa a doua oara si a facut o super petrecere la un hotel de lux din SUA. In 2007 si-a pus pirostriile prima oara, insa dupa numai doi ani de casnicie Doria Ivan si Laurentiu ajungeau sa divorteze. Motivul: bruneta sexy si-a prins sotul cu o alta femeie, in padure. Acum se pare ca fiecare dintre cei doi e fericit. Lulu, asa cum era poreclit fostul elev al "Scolii Vedetelor", s-a recasatorit si este tatic, iar Doria a imbracat si ea din nou rochia de mireasa, pe data de 22 mai, relateaza Click In urma cu aproximativ o luna, Simona Trasca a fost agresata intr-un club din Capitala de o alta femeie. Blonda a fost pusa la pamant si a fost la un pas sa fie aruncata in lac. Vedeta a depus plangere la Politie si acum asteapta finalizarea anchetei, mai ales ca batausa si partenerul ei au fost identificati. Simona Trasca a mai precizat ca mai multe persoane au incercat sa intre peste ea in casa si sustine ca nu este exclus ca partenerul femeii care a batut-o sa se afla in spatele acestei povesti. A fost identificata agresoarea. Ea a plecat din tara imediat si va fi adusa cu mandat. Am apelat la un psiholog, a inceput sa-mi fie frica de oameni. Vreau sa se faca dreptate. Nu am ce sa-i spun agresoarei, dar vreau sa plateasca", a declarat Simona Trasca, citata de Cancan Una dintre cele mai sexy blonde din showbiz-ul romanesc a vorbit de curand despre cea mai apasatoare problema din viata sa. Cantareata Sylvie se plange ca de sase ani nu mai are...iubit. "Nu am mai avut niciun iubit din 2010. Da, e greu de crezut, nici mie nu imi vine sa cred, dar, din pacate, este purul adevar. Nu stiu ce se intampla cu mine, poate sunt eu prea pretentioasa, dar simt ca trece timpul aiurea", a spus, in exclusivitate pentru Spynews.ro artista. "Vreau sa am un copil, dar pentru asta trebuie ca bebelusul sa aiba si un tata. Nu cred ca este bine pentru cineva sa fiu o mama singura. Iar asta inseamna, evident, ca barbatul pe care il vreau langa mine trebuie sa fie serios, necasatorit si, foarte important, sa isi doreasca sa isi intemeieze o familie. Pentru ca eu nici nu vreau sa aud de aveturi, nu sunt genul", a completat ea, citata de EVZ Marcel Pavel a vrut sa se casatoreasca din interes. Artistul a fost cel care a dat cartile pe fata. Marcel Pavel s-a casatorit in 1992 cu Violeta Smisleaeva, fosta balerina a Teatrului Bolsoi din Moscova. Cuplul are trei copii. Cei doi baieti, Sasha si Richard, sunt amandoi interesati de oportunitatea unei cariere muzicale. In 2013, Violeta i-a daruit si o fetita minunata, care a primit doua nume Ioana si Iuvenalia dupa bunicul ei din partea mamei. Invitat la emisiunea "Rai da' buni", de la Antena Stars, cantaretul a facut marturisiri incredibile. "In 1981 am fost plecat pentru prima data si am fost urmarit de securitate. Am vrut sa raman acolo. In 1989 voiam sa raman in Elvetia. Am vrut sa ma casatoresc de convenienta cu o femeie de origine elvetiana. Sotia mea stie despre asta. De convenienta era", a declarat Marcel Pavel pentru "Rai da' buni", citat de Libertatea. In luna septembrie a anului trecut, Elena Basescu si Bogdan Ionescu, mai cunoscut drept Syda, au anuntat ca-si despart drumurile, dupa o casnicie care a durat patru ani si din care au rezultat doi copii. Vestea a luat prin surprindere pe toata lumea, mai ales ca-si petrecusera mai toata vara la mare, impreuna cu cei mici, unde au pozat in familia perfecta. Chiar si asa, EBa a anuntat despartirea in prima luna de toamna. Totul s-a desfasurat discret, la notar, iar Elena s-a mutat cu Traian (dpi si patru luni ani) si Sofia Anais (trei ani si jumatate) in complexul Stejarii. In timp ce fostul parlamentar european s-a refugiat in munca si in viata de mama singura, nu mult i-a trebuit fostului ginere al lui Traian Basescu sa se refaca dupa divort, potrivit Click