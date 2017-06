Caru' cu vedete: Scandal ca la usa cortului intre Anamaria Prodan si Monica Tatoiu; Adda calca pe urmele lui Sore si ale Iuliei Albu. Refuza sa-si expuna bebelusul; Cruduta e hartuita zi si noapte de fostul iubit, celebrul Nila

Lansarea oficiala a clinicii de estetica la care este asociata Anamaria Prodan a reaprins spiritele intre sexy-impresara si vecina ei, Monica Tatoiu (60 de ani). Marti seara, in cartierul Francez, s-a lasat cu tipete si amenintari, iar invitatii s-au speriat cand au vazut de ce este in stare femeia de afaceri, aflata acum la pensie. Deranjata de vedetele sosite in numar mare, care si-au lasat masinile pe strada pe care locuieste, dar si de mirosul de pucelusi si berbecuti la protap, Monica Tatoiu a tunat si a fulgerat continuu. A fost zarva mare marti seara la lansarea clinicii Anamariei Prodan, iar cea care a reusit sa acopere volumul muzicii a fost nimeni alta decat Monica Tatoiu. Femeia de afaceri a facut circ si nimeni nu a putut sa o calmeze, fiind vecina cu clinica unde vedetele invitate incercau sa se distreze, noteaza Click In timp ce multe dintre vedete isi expun excesiv copiii, atat in mass media, cat si pe site-urile de socializare, altele aleg sa le protejeze identitatea. Dupa ce Sore si Iulia Albu au anuntat ca nu vor sa-si expuna copiii, Adda refuza sa-si arate bebelusul. In ultima perioada multe dintre vedetele autohtone aleg sa nu-si mai expuna copiii, lasandu-le posibilitatea de a alege daca acestia vor sa devina sau nu persoane publice. "Este dreptul meu sa protejez imaginea copilului meu si este dreptul ei sa aleaga, in viitor, daca doreste sa o recunoasca cineva pe strada sau sa o arate cu degetul ca e fata "lui cutare de la televizor". Nu judec nici un alt parinte cu expunere in media, care isi prezinta copiii in online sau la TV, fiecare dintre noi suntem liberi sa procedam cum consideram, insa aceste decizii nu ne fac mai putin sau mai mult parinti", a spus Sore. De aceeasi parere este si Adda, care considera ca ea a ales sa fie persoana publica, insa fiul ei nu poate sa-si exprime aceasta dorinta, asa ca prefera sa nu-l expuna, potrivit Libertatea Mihai Costea, celebrul fotbalist poreclit "Nila", a trait o poveste de dragoste cu nabadai timp de patru ani cu Daniela Crudu. Ii facea mereu crize de gelozie, ii ceruse sa renunte la toate job-urile ei, la televiziune si o punea sa isi schimbe saptamanal numarul de telefon, cu toate ca a inselat-o cu Alina Lica, o tanara cu care a avut relatie pana de curand. A fost extrem de dureros pentru bruneta, la momentul respectiv. Se pare insa ca Nila nu a reusit sa si-o scoata din cap pe Daniela. Dupa despartire, Nila ar fi incercat sa o recucereasca pe Daniela, insa ea nu i-a mai dat nicio sansa, asa ca a ramas cu Alina. Acum, fotbalistul pare sa fi patit acelasi lucru pe care i l-a facut el Crudutei, si anume Alina si-ar fi gasit un afacerist cu care avea o relatie in paralel. Fotbalistul s-a pus zdravan pe atac, sufocand-o cu mesaje pe fosta lui iubita, care a fost nevoita sa-si schimbe de nu mai putin de patru ori numarul de telefon, asa cum a declarat o prietena din anturajul Crudutei, conform Cancan . Au trecut mai bine de patru ani de la divortul dintre Mihai si Iulia Albu, dar cei doi tot nu au reusit sa faca pace. Iar de cand designerul si-a invitat fosta sotie la tribunal, pentru stabilirea programului de vizita al fiicei lor, Mikaela (7 ani), Iulia nici ca mai vrea sa-i vorbeasca. "Cu fosta sotie nu am nici un fel de relatie, nici macar amiabila. Fetita nu o iau de la ea, ci de la bona. Este bine sa ne evitam cat mai mult, ce treaba mai avem noi doi, in afara de copil? Sunt bine, este o perioada buna. Am o relatie fireasca cu fetita mea. Creste sub ochii mei!", ne-a declarat Mihai Albu. Celebrul designer de incaltaminte ne-a mai marturisit ca este multumit de timpul pe care il petrece alaturi de Mikaela si ca atunci cand sunt impreuna aleg sa faca tot felul de activitati educationale, scrie Click Vedeta a facut marturisiri despre cum se mentine in forma. Bianca Dragusanu se numara printre vedetele din showbiz-ul romanesc care este extrem de grijulie cu felul in care arata si se prezinta in fata admiratorilor. Vedeta, care recent s-a afisat cu o peruca roscata, este posesoarea unei siluete de vis, pe care, insa, o intretine cu mari eforturi. Bianca Dragusanu, care are o fetita, Sofia Natalia, cu fostul prezentator de televiziune Victor Slav, a explicat la o emisiune de televiziune, ce anume face pentru a a avea o forma fizica de invidiat si pentru a arata impecabil in costum de baie in vacante. "Sa stii ca e greu ca trebuie sa fii mereu in forma si poate ai si tu o zi proasta. In vacanta mananc tot ce vad nou, mananc si de la Victor, si de la mama. Nu cred ca am mancat vreodata o prajitura cap coada. Sunt multe chestii si n-ai cum sa nu gusti. Ciuguleste una alta ca sa nu-ti fie rusine cand te dezbraci la mare", a declarat vedeta pentru Stirile Kanal D, noteaza Libertatea