Caru' cu Vedete: Credea ca nu ii vede nimeni, dar...Romantic: Sotia i-a "toaletat" urechea, pe o banca in parc, fostului sef al Camerei Deputatilor;  Andreea Mantea, sfatuitor de taina pentru Madalin Ionescu. Ce i-a spus imediat dupa ce a devenit tatic! Asa arata Andreea Esca cand nu prezinta stirile! E de nerecunoscut pe strada

Andreea Mantea, sfatuitor de taina pentru Madalin Ionescu. De mai bine de o luna, prezentatorul de la Kanal D e proapat tatic si, spre norocul lui, are aproape o prietena care il poate pune la curent cu multe dintre secretele ingrijirii unui bebelus.Madalin mai are o fata si un baiat din prima casnicie, insa Stefania si Filip sunt mari, asa ca prezentatorul a avut timp sa uite cum se ingrijeste un bebelus. Dar asta nu-i o problema! Andreea Mantea, care a devenit mamica in urma cu doi ani, are proaspat in minte tot ce tine de scutece, alaptare, diversificare, alegerea primelor jucarii ori... socializare. Asa se face ca acum, in pauze ori inaintea intrarii in emisie, discutiile celor doua vedete de la Kanal D deviaza adesea spre David, baietelul Andreei, si Petra, fetita de o luna si un pic a lui Madalin Ionescu si a Cristinei Siscanu, relateaza Libertatea Vedetele si-au dedicat ziua de 1 Iunie copiilor lor. Antonia, Andreea Esca, Valentina Pelinel sau Andreea Marin sunt doar cateva exemple de mamici dedicate meseriei de parinte. Click! le-a surprins in calitate de parinti-model. "E foarte greu sa ai copii, chiar este foarte greu. Din tot ce fac eu, din toate joburile mele, asta e cel mai greu, cel mai solicitant. Si, in plus, la tot restul poti sa renunti la un moment dat, asta e forever", declara Andreea Esca intr-un interviu recent. Intr-adevar, mama a doi copii, Alexia (16 ani) si Aris (13 ani), vedeta PRO TV spune ca e greu sa strunesti doi adolescenti"Sunt niste generatii crescute intr-o lume extrem de libera, cu extrem de multe tentatii, cu extrem de multa informatie, care sunt greu de strunit". Cu toate astea, Esca are o relatie excelenta cu ei si nu rateaza nici o ocazie sa iasa impreuna. Asa i-am intalnit joi seara, la Arenele Romane din Bucuresti, la super-concertul lui Smiley. Reprizele dese de ploaie nu i-au deranjat deloc pe Alexia si Aris, din contra, au dansat cot la cot cu tatal lor Alexandre Eram si cu celebra lor mama, anunta Click I-am surprins pe fostul sef al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, si sotia sa, Laura Bumbu intr-o ipostaza deloc neobisnuita daca ar fi fost acasa, dar cam nepotrivita pentru locul in care se aflau, un parc din Capitala. Sotia lui Valeriu Zgonea i-a "toaletat" in parc urechea fostului sef al Camerei Deputatilor, fara sa se gandeasca vreun moment ca se afla in vazul oamenilor. Valeriu Zgonea si actuala lui sotie, Laura Bumbu, au o poveste de dragoste frumoasa, dar destul de complicata. Cei doi s-au casatorit in vara lui 2015, dupa ce Laura Bumbu lucrase la cabinetul parlamentar al lui Zgonea. Politicianul nu se afla la prima casatorie, in 2009 el divortand de Cristina. Pana sa isi uneasca destinele cu Laura, politicianul a mai avut o relatie, cu Carmen Gheorghe, care i-a daruit si o fetita acestuia. Valeriu Zgonea s-a indragostit apoi de fosta lui angajata de la cabinetul parlamentar, Laura, iar in 2015 cei doi au facut nunta la Palatul Snagov, scrie Can Can Un personaj de exceptie a petrecut de minune la NUBA, beneficiind de un tratament special, gandit pentru platitorii de calibru. In centrul petrecerii a fost un turc putred de bogat, invitat acolo chiar de sotia unui milionar celebru de la noi, Edy de Romania! Excentricul milionar Edy de Romania, cum este supranumit Edy Ursescu, are parte de o sotie superba care i-a daruit doi copii minunati. Este de o buna bucata de vreme mereu alaturi de el, iar in trecut a fost iubita unui alt personaj celebru de la noi, fostul primar al sectorului 3, ex-democratul Liviu Negoita. Iata insa ca doamna lui Edy de Romania pare sa se priceapa si la afaceri, sau mai degraba cum sa-si intampine oaspetii importanti, partenerii de afaceri cu dare de mana, in asa fel incat sa le lase o impresie placuta despre Romania. Spunem asta pentru ca sotia lui Edy de Romania, Diana Vucicovici, este cea care a organizat mega-petrecerea de la NUBA, cu un frigider plin de sampanii scumpe, iar la final, nota de plata a urcat undeva in jurul sumei de 15.000 de euro, potrivit surselor Can Can. Artista va sustine un concert in afara granitelor tarii si are mari emotii. Nico tremura la gandul ca va concerta in Germania, de spaima atentatelor. Ultimul atentat, de la Manchester, cand mai multe persoane si-au pierdut viata in urma unui act terorist ce a avut loc in timpul unui concert, i-a creat nopti albe artistei. Nico va avea concert in luna iulie, in Germania si, spune ea, are mari emotii. Ii e teama de moarte si se simte mult mai in siguranta in propria-i tara. "Am concert in iulie, in Germania, si mi-e si frica de ce se intampla. Mi-e teama sa nu ma trezesc cu vreunul langa mine. Asta e, am cumparat bilete, tot, am platit hotelul, ma duc! Ce-o fi sa fie, cu Dumnezeu inainte", a marturisit artista pentru Libertatea . Tot din motive asemanatoare, Nico a ales sa-si petreaca vacanta in Romania.