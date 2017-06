Caru' cu vedete: Cine este femeia care il insoteste mereu pe Florin Piersic, atunci cand nevasta e la Cluj; Vedeta de la noi, prinsa in valtoarea atentatului de la Londra; Ce bijuterie si-a pus Razvan Ciobanu in sfarc

Artistii nostri au preluat moda starurilor de peste Ocean, astfel ca si-au angajat asistenti personali, dar nu barbati, ci femei grijulii. Fotoreporterii Click l-au surprins adesea pe Florin Piersic (81 de ani) in compania impresarei sale, pe care o alinta "Scumpi". Acesta il insoteste la cumparaturi, il ajuta cu spectacolele, si adesea il invita in casuta ei, din Balotesti. Ajuns la varsta de 81 de ani, Florin Piersic, unul dintre cei mai frumosi si mai talentati actori din Romania, recunoaste ca nu mai este la fel de vioi ca-n anii tineretii si ca are nevoie de sprijin. Se poate insa declara un mare rasfatat, caci la Cluj, unde este stabilit, cea de-a treia lui sotie, Anna Torok, ii face toate poftele, iar la Bucuresti, cand vine pentru spectacole, stafeta este preluata de impresara lui, Cristina Munteanu, scrie Click. O vedeta de la noi s-a aflat in mijlocul iadului de la Londra chiar inainte de inceperea atacului de pe pod. Laurette s-a dus sa-si petreaca cateva zile in liniste, departe de Romania si a nimerit in mijlocul atentatului sangeros! Mulatra si-a tinut la curent prietenii de pe retelele de socializare cu activitatea sa si in afara granitelor tarii, si a postat mai multe fotografii de la Londra, in seara de 3 iunie, cu putin timp inainte de atac. "Londra noaptea", a scris ea in dreptul fotografiilor, extrem de zambitoare, fara sa banuiasca, asa cum nimeni nu ar fi putut, ce avea sa urmeze. De atunci insa mulatra nu a mai postat nimic pe contul ei. Sapte oameni au murit in atacul de pe pod de vineri seara, cand o furgoneta alba a intrat in multime. Atacatorii au coborat apoi si au injunghiat trecatorii, fiind apoi impuscati de politisti, noteaza Cancan. Antonia a incins atmosfera intr-o rochie transparenta, din dantela neagra. Artista a postat pe contul de socializare o imagine in care este mai sexy ca niciodata. Mama a trei copii, interpreta este una dintre cele mai atragatoare vedete de la noi. Antonia a incins atmosfera intr-o rochie transparenta, ce lasa sa se vada lenjeria intima, in toata splendoarea. Comentariile au curs lant, iar una dintre fane a tinut sa o felicite pentru felul in care arata. "Intotdeauna la inaltime!", "Esti superba! Pentru mine, esti cea mai frumoasa femeie din lume, Te iubesc si te respect, te apreciez foarte mult pentru cea ce faci. Bravo, felicitari!", "Sper ca iubitul tau sa stie ce are langa el", "Ce bine arati, nici nu zici ca ai nascut de trei ori", "Esti cea mai tare", sunt cateva dintre comentariile prietenilor virtuali, potrivit Libertatea Piesele vestimentare create de Razvan Ciobanu nu mai au nevoie de nicio prezentare si se pare ca designerul vrea sa faca un brand si din bijuteriile la care lucreaza alaturi de o armata de oameni. Ca sa promoveze un nou proiect, creatorul de moda a probat chiar el o masca si un accesoriu mai putin obisnuit, care i-a lasat pe fanii lui muti de uimire. Razvan Ciobanu este un tip excentric si a reusit sa ne arate acest lucru ori de cate ori a avut ocazia. Ultima lui fotografie vine sa ne convinga ca designerul nu are prejudecati si ca ar putea iesi pe strada cu bijuterii mai putin obisnuite. Masca de pe fata, care ii ascunde chipul, dar si accesoriul prins de mamelon au atras inevitabil atentia fanilor sai, relateaza Click Oana si Viorel Lis au trecut prin momente de cosmar in noaptea de sambata spre duminica, constatand ca au fost jefuiti in toiul unei petreceri. Hotii le-au spart masina si le-au luat o suma importanta de bani, dar paguba este mult mai mare, pentru ca acolo aveau si toate actele! Sotii Lis au participat la o nunta, si s-au simtit extrem de bine, mai ales pentru ca acolo a cantat si celebrul Nelu Ploiesteanu dar cand au dat sa plece au observat grozavia. "Am fost la o nunta, unde ne-am distrat bine, ne-a cantat Nelu Ploiesteanu, a fost totul perfect pana am vrut sa plecam acasa. Masina mi-a fost sparta. Am vazut eu pe cineva pe langa ea, dar nu m-am gandit ca vrea sa dea lovitura. De altfel, pentru mai multa siguranta, imi bagasem geanta cu acte si cu bani in portbagaj. Nu mi-a spart portbagajul, doar geamul de la masina, a intrat in ea si mi-a rabatat bancheta din spate si mi-a luat geanta", a explicat fostul primar al Capitalei, citat de Cancan.