Caru' cu vedete: Banica jr si Brenciu au cantat pe aceeasi scena. Impacati de sponsori cu acelasi onorariu; Mircea Badea il ataca dur pe Mihai Bendeac; Cand revine pe scena Cezara Dafinescu

Chinurile nu se mai sfarsesc pentru Cezara Dafinescu. Indragita actrita si-a petrecut anul numai prin spital, din cauza unei probleme mai vechi pe care o are la piciorul stang. Recent, ea a trecut printr-o noua interventie chirurgicala, a treia, iar revenirea pe scena se va produce abia la toamna. Ce ironie! Considerata actrita cu cele mai frumoase picioare, Cezara Dafinescu (68 de ani) si-a petrecut ultimii doi ani numai in baston. Si acum, vedeta se afla internata la Spitalul Clinic de Ortopedie Foisor, iar patul de acolo i-a devenit casa din 1 februarie 2017, noteaza Click Intr-o postare pe blogul personal, Mircea Badea l-a atacat dur pe Mihai Bendeac, pe care l-a acuzat ca nu ar avea caracter. De furia jurnalistului nu au scapat nici colegii actorului, care au fost numiti "viermi". "Asta mi-a spus un prieten dupa ce a citit articolele despre cele doua javre care, dupa ce au injurat Antenele si oamenii de aici, n-au avut nici cea mai mica problema sa apara ca niste floricele profitand de libertatea totala conferita lui Bendeac, dar si de lipsa totala de caracter a acestuia. Deja este un tipar pe care il vedem si in societate, in general. Categorii substantiale de forme de viata injura, contesta, #rezista, urla, protesteaza impotriva unor entitati, dar se reped hulpav sa adune bani, scutiri de impozite, gratuitati, facilitati sau oportunitati de cariera acordate de respectivele entitati. Prietenul meu avea dreptate: "P*****i se bucura si la un zgarci! Cum sa nu plonjeze la banii Antenei?!" Asadar: Oameni sau viermi? Asta e intrebarea", a scris Mircea Badea, potrivit Cancan. Rivalitatea dintre cei doi jurati nu mai este o noutate. Stefan Banica jr si Horia Brenciu au cantat pe aceeasi scena, in cadrul unui eveniment si au fost platiti cu acelasi onorariu. Stefan Banica jr a fost, mult timp, "rege" pe segmentul sau muzical. Iar toate concertele sale se tineau cu casele inchise. Aparitia lui Horia Brenciu in peisajul muzical autohton i-a amenintat insa pozitia. Astfel, cei doi artisti, de altfel jurati in cadrul aceluiasi show TV, au devenit rivali. Si-au impartit nu doar publicul, ci si spectacolele. Mai mult, concurenta lor s-a manifestat si in domeniul incasarilor, al onorariilor primite la un concert. La acest capitol, Brenciu si-a prins din urma colegul, pe care apoi chiar l-a intrecut. Asta dupa ce a ajuns sa semneze contracte si pe 15.000 de euro, pentru el si trupa, scrie Libertatea Cu totii o cunosc pe Beyonce (35 de ani). Vocea minunata combinata cu un trup senzational au clasat-o pe aceasta printre cele mai cunoscute si ravnite femei ale lumii. Ceea ce multi nu stiu este ca formele si frumusetea sa sunt mostenite de la mama ei, care, la 63 de ani, arata impecabil. Tina Knowles a publicat o fotografie pe Instagram, in care apare intr-o pereche de colanti, iar urmaritorii ei nu s-au oprit din complimente. Tina Knowles pare sa fi descoperit acelasi izvor al tineretii vesnice ca Madonna sau Demi Moore, iar pentru ea varsta este, in mod evident, doar un numar. Mama lui Beyonce poate fi mandra de formele corpului ei, care ii sfideaza varsta, informeaza Click Cancan a surprins-o pe Elena Basescu, fiica fostului presedinte al Romaniei, intr-o ipostaza surprinzatoare la ora 1 noaptea! Nemachiata si in papuci, EBA a fost... la cumparaturi! Cu toate ca este fiica fostului presedinte al Romaniei, Elena Basescu demonstreaza ca este o persoana cat se poate de normala. Ca un om obisnuit care ramane fara cumparaturi, EBA s-a urcat in masina (aceasta, ce-i drept, nu e de persoana obisnuita, fiind un Mercedes ML 350 BlueTEC, ce porneste de la 55.000 de euro si poate trece de 90.000!) si s-a oprit la un Mega Image. EBA a indesat produsele intr-un carucior, le-a achitat, apoi a iesit din magazin cu sacosa in care se aflau cumparaturile pe umar. Avand in vedere ora tarzie si gandindu-se, probabil, ca nu are cine sa o vada, EBA nu s-a mai machiat si a mers in papuci la magazin, anunta Cancan