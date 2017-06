Caru' cu vedete: Cum a ajuns Pelinel regina in casa si in viata lui Borcea; Speak nu a uitat de unde a plecat: "Pot sa traiesc si cu doi covrigi pe zi"; Micutzu i-a dat replica lui Mircea Badea! Ce mesaj a transmis artistul dupa atacul furibund la adresa lui si a lui Mihai Bendeac

Rabdarea este cuvantul cheie in relatia Valentina Pelinel-Cristi Borcea. Fotomodelul a tacut cand a trebuit, a asteptat cat a trebuit, iar acum are o viata de printesa, desi barbatul pe care il iubeste se afla inca dupa gratii. Maine, pe 8 iunie, vedeta va sarbatori primul anisor din viata lui Milan, fiul pe care si l-a dorit mai presus de orice. Dam timpul inapoi, iar acum un an, pe vremea asta, Valentina Pelinel (36 de ani) avea bagajul de maternitate pregatit, un car de emotii si un secret care a creat isterie in lumea mondena. Desi era intrebata de nenumarate ori daca poarte in pantece copilul lui Cristi Borcea (47 de ani), vedeta s-a eschivat de fiecare data. Iata ca azi, lucrurile sunt mai mult decat clare, iar fotomodelul si-a schimbat si viata, si domiciliul, si statutul, potrivit Click Toata lumea stie ca Speak a facut foamea la inceputurile lui in muzica. Artistul a povestit ca impreuna cu Alex Velea si Smiley au mancat pufuleti, pateu cu paine si crenvursti pana li s-a facut rau. Totusi, spre deosebire de alte neajunsuri ale tineretii, pe care le-a depasit, Speak traieste si acum cu foarte putina mancare. Speak a ajuns in situatia de a-si satisface aproape orice dorinta, insa prefera ca singura "aroganta" sa ramana adidasii. Fost sportiv de performanta, Stefan Spirianu, pe numele lui din buletin, a renuntat la activitatea sportiva pentru a se dedica muzicii. "Eram foarte bun la baschet, campion la juniori, insa am renuntat, pentru ca trebuia sa vin cu bani de acasa. Nici acum nu se poate spune ca baschetbalistii au salarii foarte mari. Din muzica se castiga mai bine", ne-a declarat Speak, noteaza Libertatea Mircea Badea i-a criticat dur pe Micutzu si pe Mihai Bendeac pentru reluarea colaborarii cu Antenele. Vorbele dure au ajuns si la urechile lui Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, care a raspuns pacifist la atacul realizatorului TV. Mircea Badea i-a atacat dur pe Mihai Bendeac si pe Micutzu pentru revenirea la Antene: "Asta mi-a spus un prieten dupa ce a citit articolele despre cele doua javre care, dupa ce au injurat Antenele si oamenii de aici, n-au avut nici cea mai mica problema sa apara ca niste floricele profitand de libertatea totala conferita lui Bendeac, dar si de lipsa totala de caracter a acestuia". Contactat de Cancan, Micutzu a spus ca nu vrea sa se implice in acest scandal, transmitand totusi un mesaj referitor la criticile lui Mircea Badea. "Nu am niciun punct de vedere. Sa fie sanatos! Da, sunt la filmari. Filmam un nou sezon din "Baieti de oras". Nu vreau sa ma bag in chestii de genul asta", scrie Cancan De cand s-a aflat cu cine a inlocuit-o Bogdan Ionescu pe Elena Basescu toti ochii sunt atintiti asupra noii partenere, fotomodelul Maria Grigoriu. Tanara se afla intr-o vacanta exotica in Santorini, unde isi etaleaza trupul fara cusur la piscina. Zilele acestea a fost destul de cald si in Romania, motiv pentru care si Elena Basescu s-a expus, coincidenta sau nu, la piscina complexului unde locuieste cu cei doi copii, tot in costum de baie. Elena Basescu (37 de ani) a intors multe capete pe plaja vara trecuta, unde a afisat un abdomen perfect si picioare tonifiate, urmare a tratamentelor de infrumusetare si a lungilor ore petrecute in sala de fitness, iar de cand a divortat mezina lui Traian Basescu a pierdut si mai mult din kilograme, iar silueta ei nu o ingrijoreaza. In weekend, bruneta si-a scos baietelul, pe Traian jr, la plaja si in timp ce il supraveghea de pe marginea piscinei, cineva i-a "furat" un instantaneu pe care Elena l-a publicat pe retelele de socializare, parca la concurenta cu rivala sa, informeaza Click Intr-o lume in care oricine isi poate face un blog pe un domeniu in care se considera avizat, Giulia Anghelescu si Andreea Perju isi fac loc putin cate putin. Dat fiind faptul ca ambele au destul de mult timp liber, au decis sa se filmeze una pe cealalta si sa posteze pe net. Prietenia dintre Giulia Anghelescu si Andreea Perju a surprins pe toata lumea, tinand cont ca domeniile lor de activitate nu s-au intersectat prea mult. Una este cantareata, iar cealalta a renuntat la modelling si actorie pentru a se dedica vietii de familie. Insa se pare ca ele au destul de multe lucruri in comun. Pe langa multul timp liber ￯ agenda Giuliei este departe de a geme de concerte, iar Andreea este ospatarita la restaurantul familiei -, cele doua declara ca se aseamana din foarte multe puncte de vedere, potrivit Cancan