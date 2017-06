Caru' cu vedete: Prima declaratie a lui Madalin Ionescu, dupa ce a anuntat ca pleaca de la Kanal D; Oana Lis ofera recompensa celui care ii gaseste actele; Anda Adam a facut totul public la doi ani de la casatorie

Dupa ce in aceasta dimineata Madalin Ionescu a anuntat ca urmeaza sa faca o pauza in ceea ce priveste colaborarea sa cu postul Kanal D, in urma cu putin timp el a dat mai multe detalii despre plecare. Mai exact, din platoul emisiunii pe care o prezinta alaturi de Andreea Mantea, el le-a spus tuturor celor prezenti pe micul ecran urmeaza o perioada in care se va dedica exclusiv familiei sale si in special micutei Petra. "E miercuri, e mijlocul saptamanii. Aici in emisiune avem de toate, e ca un supermarket. E si cu bucurii, si cu tristete, ca asa e in viata", a spus, in direct, Madalin Ionescu. In dimineata de miercuri, Madalin Ionescu a facut public un mesaj care a lasat pe toata lumea cu gura cascata, scrie Cancan "A fost o experienta neplacuta pentru mine. Masina mea e varza. Nici nu am facut curatenie in ea. Voiam sa fac un anunt. Ii dau 100 - 150 de euro celui care imi gaseste actele si hotului . Am fost sa-mi fac buletinul si am stat mult la coada. Am nevoie de tot ce aveam, in special de cardul de sanatate al lui Lis. Este vina mea pentru ca am pus geanta in portbagaj. Ei urmaresc. Era sambata si aveam papuci, o geanta mare. In zona Ghica, parcul Tei era. ) Am lasat geanta acolo si mi-am luat un plic. El a vazut. Mi-a spart geamul si a dat un scaun la o parte. Aveam 500 de euro si o bratara de aur", a spus Oana Lis la Antena Stars, citata de Libertatea. Oana Zavoranu continua sa sparga banii mosteniti de la mama ei. Dupa ce si-a decorat casa cu tot felul de cristale si s-a bronzat in statiuni de lux, acum, pune osul la treaba in realizarea unor afaceri. Ramane de vazut cat de profitabile vor fi! Luxul exorbitant a ajuns o religie pentru Oana Zavoranu (43 de ani). Norocul ei au fost afacerile pe care defuncta ei mama, Marioara Zavoranu, le-a crescut atat de bine, iar dupa moartea ei, in urma cu doi ani, Oana le-a dobandit. Pe hartie, toate firmele si proprietatile au fost evaluate la circa 65 de milioane de euro. A pus pe faras cam tot ce a apartinut mamei sale, fiind interesata doar de banii cash. Si asa a inceput Oana sa toace banii pe multe nimicuri extravagante. Si-a cumparat pisici cu 6.000 de euro, potrivit Click Alexandra Stan este una dintre cele mai apreciate cantarete din Romania. Multi barbati viseaza sa o cucereasca in principal datorita formelor apetisante pe care le are. Recent, Alexandra le-a facut fanilor o surpriza de zile mari. Aflata pe plaja, artista a renunta la sutien si a facut topless pe o plaja. Cantareata s-a fotografiat, ce-i drept cu mainile pe sani, iar imaginea a fost postata pe contul personal de socializare. In doar cateva minute, poza a strans numeroase aprecieri, iar prietenii virtuali ai Alexandrei au fost in extaz daca tinem cont de cateva comentarii. Artista era pe plaja impreuna cu iubitul ei, relateaza Cancan. Anda Adam a facut totul public la doi ani de la casatorie.Vedeta a postat pe contul de socializare un clip cu imagini din timpul pregatirilor pentru marele eveniment. Anda Adam a facut totul public la doi ani de la casatorie. Cei doi au o casnicie frumoasa si o fetita superba, pe Evelin. Anda Adam a facut totul public dupa cunta cu Sorin. "Te iubesc", a scris Anda Adam in dreptul clipului de pe contul de socializare. Fanii au reactionat imediat si le-au urat celor doi sa fie fericiti impreuna, precizeaza Libertatea.