Caru' cu vedete: Valentina Pelinel si-a serbat fiul cu tort si Mickey Mouse; Razboiul dintre Raluca Badulescu si Iulia Albu ia amploare; Gina Pistol l-a dat uitarii pe Alin Cocos

Bucurie mare pentru Valentina Pelinel! Fiul ei a implinit ieri un an si i-a facut o adevarata petrecere, cu un tort imens si personajele preferate din desenele animate. Desi nu a putut sa-i fie alaturi, taticul Cristi Borcea i-a facut prima urare de "La multi ani!" prin telefon si i-a trimis o masinuta cu telecomanda. Dupa ce si-a botezat fiul, Valentina Pelinel o tine numai in distractii! E adevarat, caci e prezenta doar la party-uri pentru copii, fiindca vedeta s-a distrat saptamana trecuta la prima petrecere a fiului ei, Milan, de 1 Iunie, cu ocazia Zilei Copilului, iar acum a petrecut din nou, la aniversarea lui. Ieri, baietelul pe care-l are cu Cristi Borcea a implinit un anisor, asa ca la resedinta din Pipera a fost forfota mare, noteaza Click Sicanele dintre Raluca Badulescu si Iulia Albu sunt la ordinea zilei, cei doi jurati ajungand sa se certe de la orice nimic. Se stie prea bine ca disputele dintre ele existau cu mult inainte de a deveni colege, insa lumea se astepta ca ele sa faca un compromis de dragul emsiunii. "Minunea" a tinut doar cateva luni, ajungand acum sa se ia la harta si pe numarul de kilograme. Ori de cate ori au ocazia, Raluca Badulescu si Iulia Albu "se inteapa" reciproc cu replici care mai de care mai acide. Cel mai nou subiect de disputa a fost cel pe seama siluetei. Mai precis, Iulia a incercat sa o atace pe Raluca in momentul in care s-a legat de silueta ei, Baduleasca replicandu-i ca nu ar vrea sa se masoare, caci atunci ar iesi in avantaj, potrivit Libertatea Ginei Pistol ii merge din ce in ce mai bine dupa despartirea de Alin Cocos. Frumoasa vedeta a luat o pauza de la viata cotidiana si a plecat in vacanta. Blondina se rasfata in acest zile intr-o excursie de vis pe insulele grecesti, din Golful Saronic. Prezentatoarea tv a ales sa se relaxeze intr-o locatie superba, in Grecia. Vedeta s-a imbarcat la bordul unui yacht de lux, impreuna cu mai multi tineri din anturajul acesteia.Timp de o saptamana, Gina va vizita mai multe insule grecesti din Marea Egee. Gina Pistol nu a uitat insa de fanii virtuali, pe care ii delecteaza cu fotografii sexy din vacanta. De cand a slabit, blondina arata mai bine ca oricand, si profita de fiecare ocazie pentru a-si arata formele perfecte, informeaza Ciao Lidia Buble (23 de ani) pare sa imbine perfect succesul profesional cu fericirea din viata personala. Partenera de viata a lui Razvan Simion este plina de energie pe scena, lucru care are, fara indoiala, legatura cu o schimbarea radicala a stilului ei de viata. Lidia Buble a hotarat sa-si schimbe stilul de viata in momentul in care si-a dat seama ca imaginile pe care le vedea cu ea la televizor erau departe de ceea ce si-ar fi dorit sa vada. Se intampla in 2015, cand iubita matinalului de la Antena 1 participa la show-ul "Splash! Vedete la apa". Solista si-a facut urgent abonament la sala si a umblat la meniul zilnic, iar rezultatele au aparut in timp. "Am slabit foarte mult pentru ca televizorul ingrasa si atunci am fost oarecum obligata sa slabesc", scrie Click Anul acesta, sigur vom avea bataie pe cadourile de sub bradul de Craciun, de la Sala Palatului, intre cei mai populari solisti romani! Desi rivalitatea lor nu mai este un secret, asta va fi prima runda reala a razboiului: Brenciu i-a altoit cea mai grava lovitura sub centura lui Banica jr. Pentru prima oara, Horia Brenciu indrazneste sa organizeze un spectacol de Craciun, la Sala Palatului, in luna si in locul unde, de 16 ani, bate, fara rival, recorduri dupa recorduri Stefan Banica jr. Stirea a cazut ca o bomba pe fostul sau coleg de jurizare, care il roaga de pe acum pe Mos Craciun sa-l ajute sa pastreze suprematia castigata cu greu, la care atenteaza, timid deocamdata, cel mai popular entertainer dintre cantareti, Horia Brenciu, noteaza Libertatea